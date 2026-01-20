BursaDEX+
Harga emas mencapai rekor $4.650 karena ketegangan ekonomi global, menarik perbandingan dengan krisis keuangan masa lalu.Harga emas mencapai rekor $4.650 karena ketegangan ekonomi global, menarik perbandingan dengan krisis keuangan masa lalu.

Emas Melonjak ke Rekor Tertinggi di Tengah Ketegangan Global

Penulis: CoinLiveSumber: CoinLive
2026/01/20 13:26
Poin-Poin Penting:
  • Harga emas mencapai rekor tertinggi baru $4.650 akibat ketegangan ekonomi.
  • Investigasi dan tarif mendorong ketidakpastian pasar.
  • Tidak ada dampak signifikan terhadap cryptocurrency yang dilaporkan.
Harga emas melonjak ke rekor tertinggi $4.650 per ons antara 16 dan 19 Januari 2026, di tengah ketegangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi, yang berdampak pada pasar global.

Di tengah meningkatnya ketegangan AS-UE dan kekacauan Fed, reli emas menyoroti volatilitas pasar yang meningkat tetapi tidak memiliki efek langsung terhadap cryptocurrency.

Harga emas mencapai rekor tertinggi baru $4.650 per ons, yang disebabkan oleh berbagai ketegangan global. Kombinasi peristiwa geopolitik dan tekanan ekonomi telah mendorong investor menuju emas sebagai aset aman.

Tokoh-tokoh kunci yang terlibat termasuk Ketua Federal Reserve Jerome Powell, yang menjadi target investigasi, dan Donald Trump, yang mengumumkan tarif. Tindakan mereka dilaporkan telah menekan pasar keuangan lebih lanjut, mempengaruhi permintaan safe-haven untuk emas.

Peristiwa-peristiwa ini telah memberikan dampak langsung pada pasar global dan meningkatkan kekhawatiran investor. Lonjakan harga emas mencerminkan keraguan yang meluas tentang stabilitas ekonomi. Namun, cryptocurrency tetap tidak terpengaruh oleh perkembangan ini berdasarkan data yang tersedia.

Implikasi keuangan tersebar luas karena bank sentral dilaporkan meningkatkan cadangan emas. Iklim politik juga telah berubah, dengan Uni Eropa bersiap untuk retaliasi perdagangan mengingat tarif yang akan datang pada beberapa negara.

Skenario saat ini mencerminkan pergeseran keuangan historis, sebanding dengan keruntuhan Bretton Woods tahun 1971. Investor mencari stabilitas di tengah meningkatnya utang global, yang kini di atas $340 triliun, dengan emas muncul sebagai aset safe-haven yang menonjol.

Lanskap keuangan masa depan mungkin akan melihat peningkatan berkelanjutan dalam kepemilikan emas jika ketidakpastian geopolitik terus berlanjut. Melacak indikator ekonomi ini terhadap tren historis memberikan wawasan berharga untuk potensi pergeseran regulasi dan pasar.

