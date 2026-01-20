Bong Revilla akan ditahan di Penjara Kota Quezon terkait kasus pengendalian banjir

MANILA, Filipina – Mantan senator Bong Revilla, yang didakwa atas proyek pengendalian banjir fiktif senilai P92,8 juta di Bulacan, akan ditahan di Asrama Laki-laki Penjara Kota Quezon di Payatas, demikian diperintahkan Divisi Ketiga Sandiganbayan pada Selasa, 20 Januari.

Revilla menyerahkan diri kepada Polisi Nasional Filipina (PNP) di Camp Crame, Kota Quezon, pada Senin, 19 Januari, dan menghabiskan malam di bawah tahanan polisi.

Dia menghadapi kasus penyelewengan yang tidak dapat dibebaskan dengan jaminan dan tuduhan korupsi yang diajukan oleh Kantor Ombudsman pekan lalu. Ombudsman mengatakan Revilla dan pejabat Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya di Bulacan diduga bersekongkol untuk memfasilitasi pencairan P76 juta dari proyek yang tidak pernah dilaksanakan.

Pada Selasa, Revilla menghadap Divisi Ketiga Sandiganbayan, yang diketuai oleh Hakim Asosiasi Karl Miranda, untuk pengembalian surat perintah penangkapannya atas kasus penyelewengan.

Pengacara Revilla meminta pengadilan untuk menahan mantan senator tersebut di dalam Camp Crame, dengan alasan kekerasan yang dipersepsikan di asrama tersebut. Namun, kepala penjara, Superintendent Penjara Maria Lourdes Pacion, membantah hal ini, menjelaskan bahwa tidak ada riwayat kekerasan terkait geng di fasilitas tersebut.

Namun, divisi tersebut mencatat surat kepala PNP Jenderal Polisi Jose Melencio Nartatez kepada Sandiganbayan, meminta pengadilan untuk tidak menempatkan Revilla di Pusat Penahanan PNP. Nartatez menyebutkan kekhawatiran finansial dan tenaga kerja, menjelaskan bahwa fasilitas mereka menampung tersangka berisiko tinggi.

Sebelumnya, Sekretaris Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (DILG) Juanito Victor "Jonvic" Remulla mengatakan kepada Rappler bahwa Pusat Penahanan PNP juga ditutup untuk pembongkaran.

Setelah diskusi, Divisi Ketiga pengadilan antikorupsi memutuskan untuk menempatkan mantan senator tersebut di fasilitas penahanan yang ditunjuk oleh DILG untuk kasus terkait pengendalian banjir.

Pembacaan dakwaan untuk kasus penyelewengan Revilla dijadwalkan pada Jumat, 23 Januari, di mana mantan senator tersebut akan mengaku bersalah atau tidak bersalah dalam kasusnya. Pada tanggal tersebut, pengadilan juga akan mendengar mosi lain yang akan diajukan oleh kubu Revilla, termasuk mosi mereka untuk memindahkan tahanan mantan senator tersebut.

Pada Selasa, Revilla juga membayar jaminan sebesar P90.000 untuk kasus korupsinya. Tuduhan ini tertunda di Divisi Keempat pengadilan antikorupsi, yang diketuai oleh Hakim Asosiasi Michael Frederick Musngi.

Namun, meskipun ada jaminan ini, Revilla tetap akan dipenjara karena kasus penyelewengannya tidak dapat dibebaskan dengan jaminan. – Rappler.com