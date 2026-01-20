⚙️ Teknopoli tempat kita tinggal

Inilah yang kami miliki hari ini.

AI untuk Merevolusi Olimpiade dan cara kita mengonsumsi Olahraga

Pembuat Agen AI No-Code low-Code

Vibe Coding 101

Mengapa AI Akan Membuat Perangkat Anda Lebih Mahal

Teknopoli tempat kita tinggal

Alih-alih membuat orang kehilangan pekerjaan, AI sebagian besar membantu mereka melakukan pekerjaan mereka, temuan studi baru Anthropic.

Nvidia akan berinvestasi di Harmonic, sebuah startup yang sedang naik daun yang berfokus pada sistem AI yang dirancang untuk memecahkan masalah matematika.

Pengenalan iklan OpenAI ke ChatGPT yang telah lama dirumorkan baru saja menjadi kenyataan

Anthropic menargetkan untuk mengumpulkan $25 miliar atau lebih dengan valuasi $350 miliar — lebih dari dua kali lipat valuasi $170 miliar-nya dari empat bulan yang lalu.

FSD Tesla, seperti hampir semua hal lainnya, menjadi langganan

Amerika perlahan memasuki bencana Polymarket, dan Goldman Sachs menambahkan bensin ke api.

Mengapa sumber daya alam Greenland hampir tidak mungkin ditambang

BBC dalam Pembicaraan untuk Memproduksi Konten untuk YouTube dalam Kesepakatan Penting

NBC Sports meluncurkan fitur pelacakan pemain AI real-time yang memungkinkan penonton mengikuti atlet tertentu secara langsung di ponsel, menandai pergeseran menuju siaran olahraga yang dipersonalisasi.

Sistem ini, yang disebut Viztrick AiDi, dikembangkan oleh Nippon Television Network dan menggunakan pengenalan wajah untuk mengidentifikasi pemain, melacak gerakan mereka, dan secara otomatis memotong feed horizontal langsung menjadi video vertikal yang mengutamakan ponsel. Penonton akan dapat mengetuk pemain di aplikasi NBC Sports dan menonton feed real-time yang berpusat pada atlet tersebut, sementara siaran tradisional tetap tersedia. Teknologi ini telah digunakan di Jepang untuk overlay statistik langsung dan diharapkan debut selama liputan NBC 2026, termasuk Olimpiade Musim Dingin 2026, menyoroti bagaimana AI mengubah tontonan olahraga dari siaran satu-ke-banyak menjadi pengalaman yang dapat disesuaikan dan berpusat pada atlet.

Saya mengambil kursus ini, tetapi Lovable adalah platform coding vibe pilihan saya saat ini, diikuti oleh Cursor.

Mengapa AI Akan Membuat Perangkat Anda Lebih Mahal

Permintaan AI global telah efektif terjual habis di pasar memori, menciptakan apa yang disebut analis sebagai guncangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Chip AI dari Nvidia, AMD, dan Google memerlukan jumlah memori bandwidth tinggi (HBM) yang sangat besar, mendorong pasokan jauh melampaui kapasitas dan mendorong harga DRAM naik 50–55% per kuartal, lompatan tertajam yang tercatat. Tiga pemasok, Micron, Samsung, dan SK Hynix, mengendalikan hampir seluruh pasar RAM dan memprioritaskan AI dan pusat data, di mana margin lebih tinggi, dan pembeli kurang sensitif terhadap harga. Micron saja "terjual habis untuk 2026," sahamnya naik 247% year-over-year, dan memori sekarang menyumbang ~20% dari biaya perangkat keras laptop, naik dari ~10–18% di awal 2025.

Dampaknya menghantam konsumen: perusahaan seperti Apple dan Dell Technologies memperingatkan tentang kenaikan biaya dan potensi kenaikan harga. AI telah mengubah memori menjadi hambatan baru, "dinding memori," dan sampai pabrik baru online di 2027–2030, harga perangkat keras yang lebih tinggi terlihat struktural, bukan sementara.

Saat ini saya paling banyak menggunakan Make dan Zapier, tetapi saya belajar N8N dan berencana untuk memindahkan beberapa otomatisasi ke sana segera. Make sangat mudah digunakan, dan Anda dapat membuat beberapa otomatisasi berjalan dalam hitungan menit, tetapi N8N, meskipun sedikit lebih kompleks, lebih skalabel dan hemat biaya dalam jangka panjang

Make — Paling populer. Pembuat alur kerja visual dengan transformasi data lanjutan dan logika kondisional, cocok untuk otomatisasi multi-langkah yang kompleks.

— Paling populer. Pembuat alur kerja visual dengan transformasi data lanjutan dan logika kondisional, cocok untuk otomatisasi multi-langkah yang kompleks. N8N — platform otomatisasi alur kerja low-code/no-code untuk membuat integrasi khusus antara aplikasi, layanan, dan AI, menggunakan antarmuka visual dengan "node" yang terhubung (blok untuk tindakan/aplikasi) untuk mengotomatiskan tugas.

Activepieces — Platform otomatisasi open-source, AI-first yang dapat Anda host sendiri. Pembuat no-code yang kuat dengan pustaka integrasi yang berkembang.

— Platform otomatisasi open-source, AI-first yang dapat Anda host sendiri. Pembuat no-code yang kuat dengan pustaka integrasi yang berkembang. Gumloop — Alat alur kerja berpusat AI yang berfokus pada menghubungkan LLM ke tugas dan layanan melalui aliran node visual — bagus untuk otomatisasi agentik.

— Alat alur kerja berpusat AI yang berfokus pada menghubungkan LLM ke tugas dan layanan melalui aliran node visual — bagus untuk otomatisasi agentik. Pipedream — Platform otomatisasi hibrida pro-code/no-code dengan alur kerja yang dapat diperluas dan banyak integrasi; berguna untuk tim pengembang.

Teknopoli tempat kita tinggal

Sebuah studi baru Stanford–Yale menantang pembelaan hukum inti industri AI, menunjukkan bahwa model terkemuka dari OpenAI, Google, Anthropic, dan xAI dapat mereproduksi buku berhak cipta dengan akurasi 76%–96%, termasuk output hampir kata demi kata dari Harry Potter dan 1984.

Dalam beberapa kasus, seluruh buku direproduksi dengan akurasi 95,8%, menimbulkan pertanyaan serius tentang apakah sistem ini menghafal data daripada hanya "belajar" darinya. Meskipun ini mungkin tampak seperti masalah hak cipta yang sempit, ini menunjuk pada pergeseran yang lebih luas menuju teknopoli, di mana sejumlah kecil perusahaan teknologi mengakumulasi kontrol yang belum pernah terjadi sebelumnya melalui data, skala, dan pengenalan pola. Perusahaan sekarang memegang sejumlah besar data pribadi dan perilaku, memungkinkan mereka tidak hanya untuk memahami masa lalu dan sekarang tetapi semakin memprediksi dan membentuk perilaku masa depan. Platform seperti Palantir menggambarkan bagaimana sistem data yang terintegrasi secara mendalam dapat digunakan untuk memetakan identitas, gerakan, dan keputusan pada skala populasi dan menggunakan semua data itu terhadap warganya sendiri (Ice, Ice, Baby).

Ketika sistem AI tumbuh mampu mereplikasi buku, musik, perangkat lunak, dan bahkan seluruh bisnis, pertanyaan utama menjadi kurang tentang inovasi dan lebih tentang kekuasaan. Siapa yang mengendalikan sistem ini, siapa yang menetapkan aturan, dan bagaimana institusi demokratis, itu jika demokrasi masih ada karena suara kita semakin dimanipulasi oleh media sosial dan perusahaan teknologi yang membentuk opini dan bahkan menghitung suara, secara realistis dapat mengikuti perusahaan yang bergerak lebih cepat, melihat lebih banyak, dan tahu lebih banyak daripada pemerintah mana pun yang pernah ada. Mungkin satu-satunya solusi untuk kebebasan dari manipulasi adalah mencabut steker, secara harfiah. Kita dioptimalkan menjadi manusia otomatis.

Apakah kita hidup dalam Teknopoli?

Apakah kekuasaan telah bergeser dari institusi ke platform?

Perusahaan teknologi mengendalikan infrastruktur : komunikasi, cloud, pembayaran, AI, identitas (Pusat Data akan meningkatkan ini)

: komunikasi, cloud, pembayaran, AI, identitas (Pusat Data akan meningkatkan ini) Algoritma membentuk perilaku : apa yang kita lihat, beli, percaya, dan pilih (Media Sosial)

: apa yang kita lihat, beli, percaya, dan pilih (Media Sosial) Data menggantikan persetujuan : prediksi dan dorongan lebih penting daripada debat publik (Data adalah minyak baru)

: prediksi dan dorongan lebih penting daripada debat publik (Data adalah minyak baru) Kecepatan mengalahkan regulasi : pemerintah bergerak dalam tahun, platform bergerak dalam minggu

: pemerintah bergerak dalam tahun, platform bergerak dalam minggu Aturan pribadi bertindak seperti hukum: moderasi konten, akses, penetapan harga, visibilitas

