Produk Investasi Kripto Mencatat Arus Masuk Mingguan Terbesar Sejak Oktober 2025

Penulis: Cryptonews AUSumber: Cryptonews AU
2026/01/20 14:00
  • Produk investasi kripto mencatat arus masuk mingguan terkuat sejak Oktober 2025, didorong terutama oleh dana yang berfokus pada Bitcoin.
  • CoinShares mengatakan arus keluar akhir minggu dipicu oleh perkembangan makroekonomi dan geopolitik, bukan melemahnya permintaan kripto.
  • AS mendominasi arus regional, meskipun produk di seluruh Eropa dan Kanada juga mencatat arus masuk bersih.

Produk investasi aset digital global mencatat arus masuk bersih sebesar US$2,17 miliar (AU$3,28 miliar) minggu lalu, menandai hasil mingguan terkuat mereka sejak Oktober 2025, menurut data yang dipublikasikan oleh CoinShares. Angka-angka tersebut mencakup produk aset digital yang ditawarkan oleh manajer besar, termasuk BlackRock, Grayscale dan Fidelity.

Kepala Riset CoinShares James Butterfill mengatakan sebagian besar modal masuk lebih awal dalam minggu ini, sebelum sentimen berubah pada akhir Jumat. Dia mencatat bahwa arus tetap positif untuk sebagian besar periode dan mengatakan penarikan akhir tidak mencerminkan melemahnya permintaan untuk eksposur kripto.

Butterfill melaporkan bahwa US$378 juta (AU$571 juta) keluar dari produk menjelang akhir minggu, mengaitkan pembalikan tersebut dengan tekanan makroekonomi dan geopolitik daripada kekhawatiran spesifik aset. Faktor-faktor ini termasuk ketidakpastian kebijakan yang diperbarui di Washington dan ketegangan diplomatik yang meningkat terkait Greenland.


Terkait: Buzz 'Bitcoin Lottery' Memudar Setelah Blok Tidak Bertanda Dilacak ke Uji Coba NiceHash

Produk Bitcoin Mendominasi saat Arus Masuk Meningkat

Produk investasi Bitcoin menarik bagian terbesar dari arus masuk, dengan US$1,55 miliar (AU$2,34 miliar) ditambahkan selama minggu ini. Dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin spot yang terdaftar di AS menyumbang US$1,4 miliar (AU$2,11 miliar) dari total tersebut.

Produk Ethereum menyusul dengan US$496 juta (AU$749 juta) dalam arus masuk, sementara dana Solana mencatat US$45,5 juta (AU$69 juta). Produk XRP juga melihat penambahan sebesar US$69,5 juta (AU$105 juta), di samping arus masuk yang lebih kecil ke Sui, Lido dan Hedera.

Secara regional, produk berbasis AS mendominasi aktivitas dengan US$2,05 miliar (AU$3,10 miliar) dalam arus masuk, sementara Jerman, Swiss, Kanada dan Belanda juga mencatat penambahan bersih. CoinShares mengatakan data tersebut menunjukkan partisipasi yang luas meskipun ada volatilitas akhir minggu.

Terkait: Yakovenko vs. Buterin: Evolusi Konstan Solana Bertemu dengan Ideal "Walkaway" Ethereum

Postingan Produk Investasi Kripto Mencatat Arus Masuk Mingguan Terbesar Sejak Oktober 2025 muncul pertama kali di Crypto News Australia.

