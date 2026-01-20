BitcoinWorld



RUU Stablecoin Korea Selatan: Langkah Penting Menuju Regulasi Aset Digital di 2025

SEOUL, Korea Selatan – Maret 2025 – Dalam langkah tegas yang dapat mengubah ekonomi digital negara, Partai Demokrat yang berkuasa di Korea Selatan mengumumkan rencana untuk menyusun legislasi stablecoin komprehensif sendiri, menandai momen penting dalam pendekatan negara terhadap regulasi cryptocurrency. Perkembangan ini terjadi ketika sistem keuangan global semakin mengintegrasikan teknologi blockchain, memposisikan Korea Selatan di garis depan tata kelola aset digital Asia. Inisiatif partai tersebut mewakili langkah signifikan menuju penciptaan kerangka terstruktur untuk stablecoin, yang telah menjadi komponen krusial dari ekosistem keuangan terdesentralisasi maupun tradisional di seluruh dunia.

RUU Stablecoin Korea Selatan Mulai Terbentuk

Menurut laporan terperinci dari SBS Biz, Satuan Tugas Aset Digital Partai Demokrat, yang dipimpin oleh anggota parlemen Lee Jeong-moon, secara aktif mengonsolidasikan ketentuan kunci dari lima RUU yang diusulkan sebelumnya untuk menciptakan draft legislatif terpadu. Pendekatan strategis ini menunjukkan komitmen partai untuk memajukan regulasi aset digital, bahkan tanpa konsensus pemerintah segera. Metodologi satuan tugas melibatkan sintesis elemen paling efektif dari proposal yang ada, sehingga menciptakan kerangka legislatif yang lebih kuat dan komprehensif. Proses ini mencerminkan pengakuan yang berkembang di kalangan pembuat kebijakan bahwa stablecoin memerlukan perhatian regulasi khusus terpisah dari kategori cryptocurrency yang lebih luas.

Selain itu, upaya legislatif menangani kekhawatiran yang meningkat tentang stabilitas keuangan dan perlindungan konsumen di pasar aset digital. Sikap proaktif Korea Selatan muncul dengan latar belakang perkembangan regulasi global, termasuk kerangka Markets in Crypto-Assets (MiCA) Uni Eropa dan diskusi berkelanjutan di Amerika Serikat. Pendekatan negara tersebut tampaknya menyeimbangkan fasilitasi inovasi dengan mitigasi risiko, berpotensi menciptakan model untuk ekonomi Asia lainnya. Pengamat industri mencatat bahwa volume perdagangan cryptocurrency yang substansial di Korea Selatan dan populasi yang canggih secara teknologi membuat regulasi stablecoin yang efektif sangat penting untuk stabilitas keuangan domestik maupun regional.

Tantangan Regulasi Inti dan Solusi

Draft legislatif Partai Demokrat menghadapi dua tantangan regulasi utama yang telah memperumit diskusi aset digital sebelumnya. Pertama, RUU harus dengan jelas mendefinisikan entitas mana yang memenuhi syarat untuk hak istimewa penerbitan stablecoin. Penentuan ini membawa implikasi signifikan bagi lembaga keuangan, perusahaan teknologi, dan berpotensi jenis entitas keuangan baru. Kedua, legislasi mengusulkan penempatan batasan khusus pada kepemilikan saham pemegang saham utama di bursa aset digital, mengatasi kekhawatiran tentang konsentrasi pasar dan potensi konflik kepentingan. Ketentuan ini bertujuan menciptakan struktur pasar yang lebih transparan dan kompetitif sambil mempertahankan perlindungan investor.

Selain itu, kerangka regulasi harus menetapkan persyaratan cadangan yang sesuai untuk penerbit stablecoin, mengambil pelajaran dari preseden internasional dan regulasi keuangan lokal. Tabel di bawah ini menggambarkan bagaimana pendekatan Korea Selatan dibandingkan dengan yurisdiksi utama lainnya:

Yurisdiksi Klasifikasi Stablecoin Fokus Regulasi Utama Status Implementasi Korea Selatan (Diusulkan) Aset digital fokus pembayaran Kualifikasi penerbit, batasan kepemilikan bursa Tahap draft Uni Eropa Token uang elektronik/token rujukan aset Persyaratan cadangan, perizinan Implementasi MiCA sedang berlangsung Amerika Serikat Beragam (pendekatan tingkat negara bagian) Integrasi perbankan, perlindungan konsumen Berbagai proposal di Kongres Jepang Aset kripto (kategori khusus) Kolaborasi bank, aturan cadangan ketat Diimplementasikan dengan revisi

Selain itu, legislasi harus menangani pertimbangan teknis termasuk:

Standar interoperabilitas antara protokol stablecoin yang berbeda

antara protokol stablecoin yang berbeda Persyaratan audit untuk atestasi cadangan

untuk atestasi cadangan Pengungkapan konsumen kewajiban mengenai risiko dan mekanisme

kewajiban mengenai risiko dan mekanisme Transaksi lintas batas aturan untuk penggunaan stablecoin internasional

Dinamika Politik dan Jadwal Legislatif

Keputusan Partai Demokrat untuk melanjutkan secara independen mencerminkan dinamika politik yang kompleks dalam proses legislatif Korea Selatan. Jika partai berhasil menyusun RUU hari ini, partai berencana untuk mempresentasikan proposal tersebut bersama versi Partai Kekuatan Rakyat oposisi dan pemerintah selama pertemuan Komite Kebijakan Nasional Majelis Nasional yang dijadwalkan bulan depan. Format diskusi tripartit ini mewakili pendekatan deliberatif untuk membangun konsensus dalam lingkungan yang terpolarisasi secara politik. Jadwal menunjukkan aktivitas legislatif yang dipercepat dibandingkan dengan diskusi aset digital sebelumnya, berpotensi mengindikasikan pengakuan bipartisan terhadap urgensi regulasi.

Akibatnya, dorongan legislatif ini terjadi dalam konteks historis tertentu. Korea Selatan secara bertahap mengembangkan kerangka regulasi aset digitalnya sejak diskusi awal pada 2020, dengan Undang-Undang Perlindungan Pengguna Aset Virtual mewakili tonggak legislatif utama pertama. Fokus stablecoin saat ini dibangun di atas fondasi ini sambil menangani kategori instrumen keuangan yang lebih kompleks. Perkembangan internasional, khususnya keruntuhan Terra-Luna 2022 yang melibatkan pendiri Korea Selatan, tidak diragukan lagi telah mempengaruhi prioritas regulasi dan persepsi publik. Peristiwa ini telah menciptakan imperatif politik dan tuntutan publik untuk pengawasan aset digital yang lebih komprehensif.

Implikasi Ekonomi dan Dampak Pasar

Legislasi stablecoin yang diusulkan membawa implikasi substansial bagi sektor keuangan Korea Selatan dan ekonomi yang lebih luas. Pertama, pedoman regulasi yang jelas dapat mendorong lembaga keuangan tradisional untuk terlibat lebih aktif dengan aset digital, berpotensi menjembatani keuangan konvensional dan terdesentralisasi. Kedua, regulasi yang dirancang dengan baik mungkin meningkatkan posisi Korea Selatan sebagai hub teknologi keuangan regional, menarik investasi dan talenta dalam inovasi blockchain. Ketiga, kepercayaan konsumen terhadap aset digital dapat meningkat dengan perlindungan yang ditetapkan, berpotensi memperluas adopsi melampaui perdagangan spekulatif ke aplikasi keuangan sehari-hari.

Selain itu, ketentuan khusus mengenai batasan kepemilikan bursa dapat membentuk kembali struktur pasar secara signifikan. Dengan mencegah konsentrasi berlebihan, aturan ini mungkin mendorong partisipasi yang lebih beragam dan inovasi dalam pengembangan platform perdagangan. Namun, mereka juga menimbulkan pertanyaan tentang mekanisme implementasi dan dampak potensial pada pemimpin pasar yang ada. Legislasi harus menyeimbangkan promosi kompetisi dengan pemeliharaan stabilitas pasar, keseimbangan yang menantang yang memerlukan kalibrasi hati-hati. Investor internasional akan memantau perkembangan ini dengan cermat, karena kejelasan regulasi sering mendahului peningkatan partisipasi institusional di pasar aset digital.

Perspektif Ahli tentang Pendekatan Regulasi

Ahli teknologi keuangan menekankan bahwa pendekatan regulasi Korea Selatan harus mempertimbangkan prioritas domestik dan keselarasan internasional. Profesor Kim Seung-ju dari Pusat Penelitian Blockchain Universitas Nasional Seoul mencatat, "Regulasi stablecoin yang efektif memerlukan pemahaman instrumen ini sebagai inovasi teknologi dan produk keuangan. Legislasi harus menangani ketahanan teknis sambil memastikan perlindungan stabilitas keuangan." Perspektif ganda ini menginformasikan diskusi berkelanjutan tentang kategori regulasi yang sesuai dan mekanisme pengawasan.

Selain itu, perwakilan industri menyoroti pentingnya kepastian regulasi untuk perencanaan bisnis dan investasi inovasi. Choi Min-ho, direktur Asosiasi Industri Fintech Korea, menjelaskan, "Aturan yang jelas mengenai kualifikasi penerbit dan persyaratan operasional memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan produk yang patuh dengan percaya diri. Kejelasan regulasi ini pada akhirnya menguntungkan konsumen melalui produk yang lebih baik dan perlindungan yang lebih kuat." Wawasan ahli ini menggarisbawahi potensi legislasi untuk menciptakan ekosistem aset digital yang lebih terstruktur dan aman sambil mendorong kemajuan teknologi berkelanjutan.

Kesimpulan

Pengembangan RUU stablecoin Korea Selatan mewakili kemajuan krusial dalam regulasi aset digital, menangani pertanyaan kompleks tentang kualifikasi penerbit dan struktur pasar. Pendekatan legislatif proaktif Partai Demokrat menunjukkan pengakuan terhadap pentingnya stablecoin yang berkembang dalam keuangan global dan persyaratan regulasi khusus mereka. Ketika diskusi berkembang melalui proses komite Majelis Nasional, legislasi yang dihasilkan kemungkinan akan mempengaruhi tidak hanya ekonomi digital Korea Selatan tetapi juga pendekatan regional terhadap tata kelola cryptocurrency. Inisiatif regulasi ini mencerminkan tren yang lebih luas menuju kerangka aset digital terstruktur sambil menangani pertimbangan domestik yang unik, berpotensi menetapkan Korea Selatan sebagai pemimpin dalam regulasi cryptocurrency yang seimbang yang mempromosikan inovasi dan stabilitas.

FAQ

Q1: Apa tujuan utama RUU stablecoin Korea Selatan yang diusulkan?

Legislasi terutama bertujuan untuk menetapkan kerangka regulasi yang jelas untuk penerbitan stablecoin dan operasi bursa, berfokus pada pendefinisian penerbit yang memenuhi syarat dan mencegah konsentrasi pasar yang berlebihan melalui batasan kepemilikan.

Q2: Partai politik mana yang memimpin upaya legislatif ini?

Partai Demokrat yang berkuasa di Korea Selatan, melalui Satuan Tugas Aset Digitalnya yang dipimpin oleh anggota parlemen Lee Jeong-moon, mengkonsolidasikan proposal sebelumnya untuk menciptakan RUU stablecoin yang komprehensif.

Q3: Bagaimana RUU ini terkait dengan regulasi aset digital sebelumnya di Korea Selatan?

Legislasi khusus stablecoin ini dibangun di atas Undang-Undang Perlindungan Pengguna Aset Virtual, mewakili pendekatan yang lebih tertarget untuk mengatur kategori cryptocurrency tertentu dengan karakteristik keuangan yang berbeda.

Q4: Apa tantangan utama dalam menyusun legislasi ini?

Tantangan utama termasuk menentukan entitas mana yang harus memenuhi syarat sebagai penerbit stablecoin dan menetapkan batasan yang sesuai pada kepemilikan bursa untuk memastikan kompetisi pasar sambil mempertahankan stabilitas.

Q5: Kapan legislasi ini mungkin diimplementasikan?

Jika disusun dengan cepat, RUU dapat memasuki diskusi komite bulan depan, dengan implementasi potensial tergantung pada konsensus legislatif dan jadwal pengembangan regulasi selanjutnya.

