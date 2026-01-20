BursaDEX+
Openreach melaporkan peningkatan 40% dalam penggunaan Full Fibre, seiring permintaan broadband UK meningkat signifikan.Openreach melaporkan peningkatan 40% dalam penggunaan Full Fibre, seiring permintaan broadband UK meningkat signifikan.

Penggunaan Full Fibre Openreach Melonjak 40% di Tengah Lonjakan Broadband Inggris

Penulis: bitcoininfonews
2026/01/20 14:51
Yang Perlu Diketahui:
  • Penggunaan Full Fibre Openreach meningkat 40% pada tahun 2025.
  • Lalu lintas broadband Inggris secara keseluruhan tumbuh 4,8% pada tahun 2025.
  • Full Fibre melampaui teknologi lama di jaringan Inggris.

Openreach, bagian dari BT Group, mengumumkan peningkatan 40% dalam penggunaan Full Fibre di seluruh Inggris pada tahun 2025, karena permintaan broadband melonjak 4,8% menjadi 108.599 petabyte.

Pencapaian ini menandakan dominasi Full Fibre atas teknologi lama, menekankan perubahan lanskap digital Inggris dan peran penting Openreach dalam ekspansi infrastruktur broadband masa depan.

Openreach, penyedia jaringan Inggris yang dimiliki oleh BT Group, melaporkan kenaikan 40% dalam penggunaan Full Fibre pada tahun 2025 bersamaan dengan peningkatan lalu lintas broadband secara keseluruhan. Pertumbuhan Openreach menunjukkan pergeseran ke teknologi internet yang lebih andal dan cepat di Inggris, yang berdampak pada konsumen dan infrastruktur digital.

Penggunaan Full Fibre Meningkat 40% pada Tahun 2025

Openreach melaporkan pertumbuhan signifikan 40% dalam penggunaan Full Fibre pada tahun 2025, menandai pencapaian penting bagi infrastruktur digital Inggris. Peningkatan ini mencerminkan tren yang lebih luas dari konsumsi broadband yang meningkat.

Sebagai bagian dari BT Group, Openreach telah berkonsentrasi pada perluasan jaringan Full Fibre-nya, dengan Clive Selley menekankan pentingnya koneksi yang andal. Tujuan perusahaan adalah mencapai 25 juta lokasi pada tahun 2026.

Manfaat Konsumen dan Tekanan Kompetitor

Lonjakan penggunaan Full Fibre mengubah lanskap internet Inggris, mengurangi ketergantungan pada teknologi lama. Konsumen mendapat manfaat dari kecepatan yang lebih baik dan layanan yang lebih andal, mendukung kerja jarak jauh dan teknologi rumah pintar.

Meskipun hal ini memberikan tekanan pada kompetitor untuk meningkatkan jaringan mereka, implikasi sosial dan ekonomi meluas ke peningkatan aksesibilitas dan kemajuan teknologi. Tidak ada dampak langsung pada pasar cryptocurrency yang diidentifikasi dari pergeseran ini.

Ekspansi Full Fibre Berakar pada Peluncuran Salisbury 2020

Pada tahun 2020, Openreach menyelesaikan kota full fibre pertamanya, Salisbury, menandai awal ekspansinya. Inggris mengalami kenaikan 10,5% dalam lalu lintas broadband pada tahun 2024, menyiapkan panggung untuk pertumbuhan saat ini.

Para ahli menyarankan bahwa peluncuran berkelanjutan dapat lebih meningkatkan ekonomi digital Inggris. Infrastruktur Full Fibre Openreach diakui sebagai aset kunci untuk mendukung teknologi masa depan dan transformasi digital.

