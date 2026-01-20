Asosiasi Profesional Hong Kong Mendesak Regulator Untuk Melonggarkan Aturan Pelaporan Kripto

Sebuah kelompok industri Hong Kong telah mendesak regulator kota tersebut untuk melonggarkan aspek-aspek dari aturan pelaporan kripto Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menjelang implementasinya.

Asosiasi Mendorong Pelonggaran Persyaratan CARF

Pada hari Senin, Asosiasi Profesional Sekuritas & Berjangka Hong Kong (HKSFPA) merilis tanggapan terhadap implementasi Kerangka Pelaporan Aset Kripto (CARF) OECD dan amandemen terkait yang dibuat pada Standar Pelaporan Umum (CRS) Hong Kong.

Dalam tanggapan resmi mereka, asosiasi tersebut menyampaikan kekhawatirannya tentang elemen-elemen tertentu dari amandemen CARF dan CRS, memperingatkan bahwa hal tersebut dapat menciptakan risiko operasional dan kewajiban bagi pelaku pasar.

Yang perlu dicatat, HKSFPA menegaskan bahwa mereka sebagian besar mendukung proposal tersebut, namun mendesak regulator untuk melonggarkan persyaratan pencatatan untuk entitas yang dibubarkan. "Kami secara umum setuju dengan periode retensi enam tahun untuk menyelaraskan dengan standar pendapatan dalam negeri dan CRS yang ada," jelas mereka, "tetapi kami memiliki kekhawatiran mengenai kewajiban yang ditempatkan pada individu pasca-pembubaran."

Kelompok industri tersebut berargumen bahwa menjadikan direktur atau pejabat utama bertanggung jawab secara pribadi atas pencatatan setelah pembubaran menimbulkan tantangan praktis yang signifikan, mencatat bahwa mantan pejabat perusahaan yang dibubarkan mungkin kekurangan sumber daya, infrastruktur, dan kedudukan hukum untuk memelihara data pribadi sensitif mantan klien.

Sebagai hasilnya, mereka menyarankan pemerintah "mengizinkan penunjukan kustodian pihak ketiga yang ditunjuk (seperti likuidator atau penyedia layanan korporat berlisensi) untuk memenuhi kewajiban ini, daripada menempatkan kewajiban pribadi tanpa batas dan beban logistik pada mantan pejabat individu."

Selain itu, asosiasi juga memperingatkan tentang denda per-akun tanpa batas yang diusulkan untuk kesalahan teknis kecil. Mereka menegaskan bahwa hal ini dapat menyebabkan "denda yang sangat besar secara tidak proporsional untuk kesalahan perangkat lunak sistemik yang mempengaruhi ribuan akun di mana tidak ada niat untuk menipu."

Untuk mengatasi ini, mereka mengusulkan "batas yang wajar" pada total denda untuk kesalahan administratif yang tidak disengaja atau pelanggaran pertama kali untuk memastikan bahwa perhitungan per-akun "dicadangkan untuk kasus kelalaian yang disengaja atau penghindaran yang disengaja."

Selain itu, kelompok tersebut menyarankan pendaftaran "ringan" atau proses deklarasi tahunan yang disederhanakan untuk Penyedia Layanan Aset Kripto Pelapor (RCASP) yang mengantisipasi pengajuan Pengembalian Nihil, untuk mengurangi biaya administratif sambil tetap memenuhi persyaratan pengawasan Departemen Pendapatan Dalam Negeri.

Upaya Hong Kong Menjadi Pusat Kripto

Yang perlu dicatat, Hong Kong adalah salah satu dari 76 pasar yang berkomitmen untuk mengimplementasikan kerangka pelaporan kripto yang akan datang, yang merupakan standar global baru OECD untuk pertukaran informasi pajak tentang aset kripto.

CARF dirancang untuk mencegah penghindaran pajak dengan membawa pengguna kripto lintas batas di bawah aturan transparansi pajak global, mirip dengan CRS OECD yang ada untuk keuangan tradisional. Hong Kong akan menjadi salah satu dari 27 yurisdiksi yang akan memulai pertukaran lintas batas pertama mereka tentang data pelaporan kripto pada tahun 2028.

Selama beberapa tahun terakhir, otoritas keuangan Hong Kong telah secara aktif bekerja untuk mengembangkan kerangka kerja komprehensif yang mendukung ekspansi industri aset digital, bagian dari strateginya untuk menjadi pusat kripto terkemuka di dunia.

Seperti yang dilaporkan oleh Bitcoinist, kota tersebut sedang menjajaki aturan untuk mengizinkan perusahaan asuransi berinvestasi dalam cryptocurrency dan sektor infrastruktur. Otoritas Asuransi Hong Kong baru-baru ini mengusulkan kerangka kerja yang dapat menyalurkan modal asuransi ke dalam cryptocurrency dan stablecoin.

Selain itu, Otoritas Moneter Hong Kong (HKMA) diharapkan akan memberikan kelompok pertama lisensi penerbit stablecoin dalam beberapa bulan pertama tahun ini. HKMA memberlakukan Ordonansi Stablecoin pada bulan Agustus, yang mengarahkan setiap individu atau entitas yang ingin menerbitkan stablecoin di Hong Kong, atau token yang dipatok dengan Dolar Hong Kong, untuk mendapatkan lisensi dari regulator.

Beberapa perusahaan telah mengajukan lisensi, dengan lebih dari 30 aplikasi diajukan pada tahun 2025, termasuk perusahaan teknologi logistik Reitar Logtech dan cabang luar negeri dari raksasa teknologi keuangan daratan Tiongkok Ant Group.