Romualdez bertanggung jawab atas kekacauan pengendalian banjir – 'laporan' minoritas Senat

MANILA, Filipina – Anggota blok minoritas Senat percaya bahwa mantan ketua DPR Martin Romualdez tidak dapat membebaskan dirinya dari perannya dalam skandal proyek pengendalian banjir.

Dalam laporan yang dirilis kepada media pada Selasa, 20 Januari, para senator mencatat bahwa Romualdez dan mantan anggota kongres Zaldy Co telah disebutkan dalam berbagai kesaksian melalui sidang komite blue ribbon Senat.

"Sebagai mantan Ketua DPR, dia tidak dapat begitu saja membebaskan dirinya dari akuntabilitas atas semua yang terjadi — entah dia bersekongkol dengan para penipu atau sangat lalai dalam pekerjaannya. Dalam kedua kasus tersebut, dia tetap bertanggung jawab," tulis mereka.

Kesaksian yang menghubungkan mantan anggota kongres Zaldy Co dan Perwakilan Distrik 1 Leyte Martin Romualdez dengan skandal korupsi. Gambar dari laporan minoritas.

Rappler sebelumnya melaporkan bahwa perusahaan milik rekan dekat Romualdez, Golden Pheasant Holdings, membeli rumah di 30 Tamarind St. di subdivisi mewah Forbes Park di Kota Makati seharga sekitar P1,67 miliar. Dalam salah satu kesaksian videonya, Co mengatakan Romualdez menginstruksikannya untuk mengantarkan P1 miliar dalam bentuk tunai ke alamat ini.

Wajib Baca Rekan Martin Romualdez membeli rumah Forbes Park seharga P1,67 miliar

Sepupu Romualdez, Senator Imee Marcos juga mencatat bahwa Paras dan rekan-rekan lainnya muncul dalam dokumen properti mantan ketua DPR di luar negeri.

"Palagay ko may recurring names, yung pangalan ng mga abogado na nakasulat na proxy, hindi lang sa 30 Tamarind na ulit-ulit na binabanggit, kung 'di doon sa foreign properties din. 'Yung Sotogrande yata. Andoon din 'yung Atty. Paras at 'yung iba't ibang law offices," catat Marcos.

(Saya percaya ada nama-nama yang berulang dalam nama-nama pengacara yang terdaftar sebagai proxy. Mereka tidak hanya disebutkan berulang kali di 30 Tamarind, tetapi juga di properti luar negeri. Di properti Sotogrande, saya percaya, nama-nama Atty. Paras dan berbagai kantor hukum lainnya juga ada di sana.)

Rappler sebelumnya melaporkan bahwa properti bernilai jutaan euro di Sotogrande, lingkungan eksklusif di Spanyol, dibeli oleh perusahaan yang terkait dengan rekan-rekan Romualdez, termasuk Paras.

Wajib Baca Properti Spanyol jutaan euro terkait dengan Romualdez

Mengapa laporan minoritas?

Marcoleta – yang sebelumnya memimpin komite blue ribbon sebelum Senator Ping Lacson mengambil alih – awalnya menyusun laporan berdasarkan dua sidang pertama tentang korupsi pengendalian banjir yang dia awasi.

"Kami menyebutnya laporan minoritas karena kurangnya istilah yang lebih baik karena jika kami mendasarkannya pada aturan Senat kami, kami tidak dapat merilis ini sampai laporan komite selesai sepenuhnya. Tapi kami tidak benar-benar tahu kapan ini akan siap," jelas Marcoleta dalam bahasa Filipino.

"Jadi kami menyebutnya laporan minoritas dengan harapan isinya dapat digunakan. Ini berisi pengamatan, temuan kami. Ini berisi masalah yang kami amati dan rekomendasi kami."

Tetapi Presiden Senat Tito Sotto menggambarkan dokumen tersebut hanya sebagai secarik kertas karena panel blue ribbon belum menyerahkan laporan komite resminya.

"Laporan minoritas diserahkan setelah laporan komite dari komite induk diserahkan. Jika tidak, itu hanya secarik kertas atau, kecuali, laporan tersebut berkaitan dengan dua hari yang dilakukan oleh ketua sebelumnya. Maka itu bukan laporan minoritas. Ini hanya laporan pada tanggal tersebut," kata Sotto.

Sotto mengatakan dokumen tersebut seharusnya diajukan ke Layanan RUU dan Indeks Legislatif, tetapi ini diserahkan ke kantornya pada 10 Desember. Karena ini, kantornya meneruskan laporan tersebut ke komite blue ribbon.

Laporan tersebut ditandatangani oleh senator-senator blok minoritas berikut:

Senator Imee Marcos

Senator Rodante Marcoleta

Senator Ronald "Bato" Dela Rosa

Senator Jinggoy Estrada

Senator Bong Go

Senator Robinhood Padilla

Tiga senator dari blok minoritas tidak menandatangani laporan: Francis "Chiz" Escudero, Pemimpin Minoritas Senat Alan Peter Cayetano, dan Joel Villanueva.

Marcoleta mengatakan bahwa Escudero tidak menandatangani laporan karena dia bukan anggota komite blue ribbon. Cayetano tidak menandatangani laporan karena dia sakit ketika laporan tersebut sedang diedarkan untuk tanda tangan, sementara Villanueva memberi tahu Marcoleta bahwa dia ingin memeriksa laporan sebelum menandatangani.

Escudero, Villanueva, dan Estrada termasuk di antara mereka yang terlibat dalam skandal karena diduga menerima suap.

Wajib Baca Senat yang dikepung berjuang untuk relevansi di tengah kekacauan pengendalian banjir

Sementara laporan blok minoritas mengakui bahwa rekan-rekan mereka disebutkan dalam beberapa kesaksian, mereka percaya bahwa tidak ada cukup bukti untuk sepenuhnya menetapkan keterlibatan mereka dalam skema tersebut.

Mantan wakil sekretaris pekerjaan umum Roberto Bernardo pada September mengklaim dia secara pribadi mengirimkan P160 juta dalam bentuk suap kepada pengusaha Maynard Ngu, donor kampanye dan teman Escudero, diduga atas nama mantan presiden Senat.

Senator-senator blok minoritas menganggap tuduhan terhadap Escudero sebagai "dapat diperdebatkan" sampai bukti objektif dan saksi lain dapat menguatkan kesaksian Bernardo.

Ngu menyangkal tuduhan tersebut selama sidang komite blue ribbon Senat pada Senin, 19 Januari. Senator tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut tentang keterlibatannya yang diduga dalam skema tersebut dan hubungan dengan Escudero.

Bernardo dan mantan insinyur Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (DPWH) Brice Hernandez juga menghubungkan Estrada dengan skema tersebut, dengan Bernardo mengklaim bahwa Estrada mencari sekitar P1 miliar dalam proyek infrastruktur. Estrada sebelumnya telah menyangkal tuduhan tersebut.

"Setelah pemeriksaan lebih dekat, Minoritas menemukan bahwa tuduhan terhadap Senator Estrada tetap tidak berdasar dan tidak jelas. Bukti yang disajikan sejauh ini gagal menetapkan partisipasi langsung atau otorisasi oleh Senator dalam transaksi yang dituduhkan," kata laporan tersebut. – Rappler.com