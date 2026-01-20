Chainlink Mempertahankan Dukungan Kritis saat Whale Mengakumulasi di Bawah $13

TLDR:

Chainlink mempertahankan posisi di atas level Fibonacci 0,618 pada $9,88 dengan zona akumulasi antara $10-$7.

100 dompet whale teratas melanjutkan pembelian di bawah $13 sementara trader ritel menjual kepemilikan mereka di tengah ketakutan dan ketidaksabaran.

Breakout teknikal dan retest dikonfirmasi pada grafik dua minggu dengan target resistensi kunci di kisaran $25-$31.

Analis memproyeksikan potensi pergerakan siklus 800% ke $100 jika harga bertahan di atas zona support Fibonacci 0,5-0,786.

Chainlink diperdagangkan pada $12,70 sambil mempertahankan zona support multi-tahun pada grafik dua minggu. Analis teknikal menunjuk pada struktur pembalikan bullish makro yang telah berkembang sejak puncak 2021.

Aset digital ini bertahan di atas level Fibonacci kunci karena data on-chain mengungkapkan perilaku yang kontras antara trader ritel dan pemegang besar selama kelemahan harga baru-baru ini.

Struktur Teknikal Menunjukkan Konfirmasi Breakout dan Retest

Aksi harga saat ini menunjukkan pola breakout dan retest yang terkonfirmasi pada timeframe yang lebih tinggi. Analis kripto Patel mengidentifikasi zona akumulasi kuat antara $10 dan $7 yang telah memberikan support konsisten.

Aset ini mempertahankan posisinya di atas level retracement Fibonacci 0,618 pada $9,88, yang berfungsi sebagai ambang batas kritis untuk tesis bullish.

Higher lows terus terbentuk pada grafik, menunjukkan tren makro mungkin bergeser menuju momentum bullish.

Level resistensi kunci berada antara $25 dan $31, yang dapat memicu fase ekspansi berikutnya jika ditembus. Setup teknikal tetap valid selama harga tetap di atas zona Fibonacci 0,5 hingga 0,786.

Penerimaan di atas level Fibonacci 0,786 akan menjaga skenario ultra-bullish tetap berlaku. Patel memproyeksikan target potensial pada $31, $52, dan $100, mewakili pergerakan siklus 800% dari level saat ini.

Struktur ini bergantung pada mempertahankan support pada level teknikal yang telah ditetapkan sambil membangun momentum untuk pergerakan ke atas.

Pola grafik dua minggu menunjukkan periode konsolidasi yang dimulai setelah puncak 2021. Formasi basis yang diperpanjang ini biasanya mendahului pergerakan arah yang signifikan ke arah mana pun. Namun, posisi saat ini di atas area support kunci mendukung kelanjutan ke atas.

Akumulasi Smart Money Berbeda dengan Perilaku Ritel

Perusahaan analitik on-chain Santiment melaporkan 100 whale Chainlink teratas telah melanjutkan akumulasi saat harga turun di bawah $13.

Pola perilaku ini muncul sementara peserta ritel menjual kepemilikan mereka di tengah ketidakpastian pasar dan ketidaksabaran. Perbedaan antara aktivitas whale dan sentimen ritel sering mendahului pergerakan harga yang besar.

Entitas smart money tampaknya mengumpulkan token selama periode kelemahan dan sentimen negatif.

Pemegang besar ini mempersiapkan momentum ke atas yang potensial atau secara aktif memposisikan diri untuk mendorong rally berikutnya. Fase akumulasi biasanya terjadi ketika keyakinan ritel melemah dan ketakutan mendominasi psikologi pasar.

Patel mencatat penjualan ritel telah meningkat pada FUD dan ketidaksabaran dengan kinerja harga. Dinamika ini menciptakan peluang bagi pelaku pasar yang canggih untuk membangun posisi pada harga yang menguntungkan. Pola ini telah berulang sepanjang siklus pasar kripto sebelumnya di berbagai aset.

Dompet whale menunjukkan peningkatan aktivitas selama pullback baru-baru ini di bawah $13. Entitas ini mengendalikan bagian signifikan dari pasokan yang beredar dan tindakan mereka sering menandakan keyakinan pada arah harga di masa depan.

Akumulasi saat ini menunjukkan kepercayaan pada potensi kenaikan meskipun ada volatilitas jangka pendek dan kapitulasi ritel.

The post Chainlink Holds Critical Support as Whales Accumulate Below $13 appeared first on Blockonomi.