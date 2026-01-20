Flying Tulip Mengumumkan Pre-order, Targetkan Penjualan $1 Miliar

Poin Penting: Pre-order Flying Tulip menargetkan penjualan $1 miliar, dimulai 27 Januari.

Kemitraan dengan Impossible Finance

Tidak ada pembaruan regulasi baru; menunggu reaksi komunitas.

Impossible Finance belum mengonfirmasi detail pre-order untuk Flying Tulip dengan peluncuran publik dimulai 27 Januari. Pendiri Andre Cronje bertujuan memberikan struktur pasar onchain dengan memanfaatkan dukungan institusional dan pendanaan pribadi $200 juta.

Inti Berita

Pengumuman pre-order Flying Tulip memposisikan usaha ini sebagai pemain pasar yang signifikan, berpotensi mempengaruhi investasi kripto. Investor menunjukkan minat kuat terhadap proyek baru Andre Cronje.

Flying Tulip telah mengumumkan detail pre-ordernya, dengan peluncuran publik dimulai pada 27 Januari. Inisiatif ini dipimpin oleh Andre Cronje, CEO Flying Tulip, yang menekankan struktur tingkat institusional dengan jaminan onchain. Flying Tulip mengumpulkan $200 juta dari investor terkemuka, memfasilitasi prapenjualan ini dengan target $1 miliar melalui mitra seperti Impossible Finance. Penjualan mencakup kontribusi melalui USDC, USDT, ETH, dan SOL, mencakup beberapa jaringan.

Aset yang terpengaruh termasuk mata uang kripto seperti ETH dan SOL, dengan potensi pergeseran signifikan di pasar. Meskipun reaksi komunitas dan perubahan regulasi masih belum ada, minat investor cukup menonjol. Preseden historis seperti Yearn Finance dan Sonic menunjukkan potensi kesuksesan Flying Tulip. Saat startup ini berlanjut, proyek Cronje terus menghasilkan antisipasi di kalangan investor.