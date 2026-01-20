Pump.fun Meluncurkan Divisi Investasi Baru Pump Fund

Pump.fun telah meluncurkan Pump Fund, divisi investasi baru yang berfokus pada proyek startup yang dibangun di dalam ekosistemnya. Inisiatif ini menggantikan seleksi modal ventura tradisional dengan peluncuran token berbasis pasar.

Program pertama adalah hackathon "Build in Public" yang akan menyebarkan $3 juta ke 12 proyek. Setiap proyek akan menerima $250.000 dengan valuasi $10 juta. Pendiri harus meluncurkan token dan mempertahankan setidaknya 10% dari total pasokannya. Pendanaan terikat langsung dengan permintaan pasar langsung.

Menurut serangkaian postingan di X, hackathon terbuka untuk proyek kripto dan non-kripto. Tim diharuskan untuk meluncurkan produk dengan cepat, berkomunikasi secara publik, dan menarik pengguna secara real time. Pengajuan ditutup pada 18 Februari, dengan pemenang pertama diharapkan dalam 30 hari.

Sementara itu, token PUMP naik 30% dalam sebulan terakhir dan lebih dari 1% dalam 24 jam terakhir, data CoinMarketCap menunjukkan. Pada saat berita ini ditulis, altcoin diperdagangkan pada $0,002535, turun 78% dari rekor tertinggi sepanjang masa $0,01214.

Model Pendanaan Berbasis Pasar

Struktur ini menghilangkan juri dan perusahaan ventura dari proses. Proyek mengumpulkan modal dengan menjual token kepada pengguna, dengan aksi harga, likuiditas, dan penggunaan bertindak sebagai filter.

Pump.fun menyatakan bahwa permintaan organik akan lebih penting daripada latar belakang atau kredensial pendiri. Seleksi akan berfokus pada traksi pengguna nyata, penerapan cepat, dan kemampuan untuk bertahan melampaui spekulasi awal.

Menariknya, Pump.fun adalah pendorong utama siklus koin meme di tahun 2024 dan 2025. Platform ini telah memfasilitasi lebih dari 14 juta peluncuran token dan menghasilkan lebih dari $1 miliar dalam pendapatan dalam waktu kurang dari dua tahun.

Token aslinya, PUMP, diluncurkan pada Juli dan mengumpulkan lebih dari $1 miliar dalam hitungan menit. Setelah mencapai rekor tertinggi sepanjang masa pada September, PUMP telah turun sekitar 70% dan diperdagangkan mendekati $0,0026 hari ini.

Meskipun sentimen lebih lemah, aktivitas tidak berkurang dengan peluncuran token harian baru-baru ini bergerak di atas 30.000, tertinggi dalam tiga bulan ketika pembaruan insentif kreator diperkenalkan

Pendapatan Optimis

Data CryptoQuant menunjukkan Pump.fun menghasilkan sekitar $7,6 juta dalam biaya selama seminggu terakhir, level tertinggi sejak September 2025. Ini mengikuti beberapa minggu pendapatan stabil antara $4 juta dan $6 juta.

Pendapatan biaya Pump.fun | Sumber: CryptoQuant

Total pendapatan rolling 30 hari naik dari $21,6 juta menjadi $24,8 juta. Peningkatan terjadi selama rebound singkat koin meme. Bahkan dengan minat keseluruhan yang lebih rendah dalam koin meme, Pump.fun terus menangkap lonjakan volume.

