Pelatih kepala baru Phoenix Charles Tiu berusaha menyeimbangkan dua peran saat ia menerima posisi pelatih kepala PBA pertamanyaPelatih kepala baru Phoenix Charles Tiu berusaha menyeimbangkan dua peran saat ia menerima posisi pelatih kepala PBA pertamanya

Pelatih kepala Phoenix baru Charles Tiu akan terus membimbing Benilde

Penulis: RapplerSumber: Rappler
2026/01/20 17:42

MANILA, Filipina – Pelatih kepala baru Phoenix Charles Tiu mengatakan bahwa dia akan terus membimbing College of St. Benilde Blazers di NCAA sambil menyelesaikan hal-hal teknis terkait kelayakan. 

"Sangat senang dan rendah hati untuk bergabung dengan Phoenix Fuel Masters, tetapi tidak akan meninggalkan Benilde sama sekali," tulis Tiu di X pada Selasa, 20 Januari.  

"Saya ulangi, tidak ada kepergian dari Benilde. Saya berniat melatih kedua tim, dan apa pun 'gelar/posisi' itu tidak relevan bagi saya," tambahnya. 

Tiu mengatakan kepada Rappler bahwa gubernur tim Phoenix Raymond Zorilla menawarkan peran tersebut kepadanya, yang dia terima pada Senin, 19 Januari.

Manajemen Benilde memberikan lampu hijau, membuka jalan bagi penandatanganan kontraknya dengan Fuel Masters.

Tiu memimpin Benilde ke periode paling sukses sejak pergantian abad, membuat empat penampilan playoff berturut-turut, termasuk dua kali menjadi runner-up.

Sebelum menerima peran sebagai pelatih kepala Phoenix, Tiu menjabat sebagai asisten pelatih untuk Converge FiberXers bersama mentor Rajko Toroman dan pelatih kepala interim Franco Atienza. 

Pria berusia 37 tahun ini juga menjabat sebagai pelatih kepala Strong Group Athletics di berbagai turnamen internasional seperti Dubai International Basketball Championship dan William Jones Cup. 

Tiu — adik dari mantan bintang UAAP dan mantan guard Rain or Shine Chris — dijadwalkan bertemu dengan tim akhir minggu ini. 

"Sejujurnya, masih sulit bagi saya untuk menilai. Saya bahkan belum melihat tim atau bertemu dengan mereka. Saya datang dengan lembaran bersih untuk semua orang," kata Tiu, yang akan memiliki TY Tang, Paolo Layug, Jon Jacinto, dan Paolo Dizon sebagai asisten.

"Saya suka bahwa kami memiliki ukuran tubuh di posisi forward, jelas seperti kebanyakan tim kami tidak memiliki center sejati tetapi kami akan memanfaatkan pemain yang kami miliki dan mencoba untuk berkembang sebagai tim."

Tiu menggantikan mantan pelatih kepala interim Willy Wilson dan konsultan Jamike Jarin, yang diberhentikan setelah hanya satu konferensi PBA setelah catatan 3-8. 

Phoenix berusaha untuk mencapai playoff untuk pertama kalinya sejak Commissioner's Cup 2023-2024, di mana mereka kalah di semifinal dari Magnolia Hotshots. – Rappler.com

