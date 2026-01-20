Prediksi Harga Chainlink: LINK Mendekati Titik Infleksi $13 di Tengah Penurunan Struktural

Meskipun volatilitas telah sedikit mereda dibandingkan dengan penjualan sebelumnya, analis mengamati bahwa koin ini belum berhasil merebut kembali level resistance kunci untuk mempengaruhi momentum.

Pasar telah stabil dengan harga di sekitar zona permintaan aktif dalam sejarah, dan ini kini telah mencapai titik kritis yang mungkin melihat konsolidasi atau jalur pergerakan turun lebih lanjut.

Timeframe Lebih Tinggi Menandai Struktur Turun yang Berulang.

Tampilan multi-timeframe Chainlink diposting oleh analis Don, dan dia mencatat pola turun berulang dari channel yang telah berulang sejak awal 2024.

Grafik menunjukkan bahwa aset telah mengembangkan lower high berturut-turut pada setiap bounce korektif, dan harga terus berguling berulang kali karena resistance dari trendline penurunan.

Sumber: X

Analisis oleh Don menjelaskan tiga siklus distribusi-ke-penurunan utama, yang masing-masing memiliki retracement mendadak ke zona permintaan hijau yang luas. Selama tahap terbaru, memecoin menolak area $1820 dan kembali ke area support $1213, yang di masa lalu telah berfungsi sebagai zona reaksi ketika token sedang pullback.

Proyeksi grafik menunjukkan bahwa token tetap di bawah resistance yang menurun, upaya kenaikan bisa terus gagal mencapai hasil, dan menjaga harga terikat rentang atau bias ke pinggir bawah permintaan.

Setiap perubahan struktural akan menuntut breakout kenaikan yang kuat melampaui trendline turun dan perebutan kembali breakdown sebelumnya, yang terus membatasi rally sejak awal tahun lalu.

Data Menunjukkan Volume dengan Kelemahan Jangka Pendek.

Di sisi lain, Chainlink saat ini diperdagangkan antara 12,82 dan 13,86 dalam rentang 24 jam, yang lebih volatile intraday dibandingkan dengan volatilitas lebih besar yang ditemukan di BTC, cryptocurrency terkemuka di pasar, BraveNewCoin.

Aset telah mencatat penurunan -0,10% dalam 24 jam terakhir, dengan volume perdagangan harian mencapai $636,24 juta, menunjukkan partisipasi tinggi dalam pergerakan turun.

Sumber: BraveNewCoin

Kapitalisasi pasar token adalah 9,08 miliar, yang menempati peringkat ke-21 dalam daftar cryptocurrency, dan didukung oleh sirkulasi 708,10 juta token.

Kelemahan saat ini baru terjadi, dan likuiditas kuat, menyiratkan bahwa ini terdistribusi, bukan berada dalam posisi jual karena ilikuiditas. Dalam pandangan jangka panjang, aset masih diperdagangkan hampir tiga perempat dari all-time high-nya sebesar $52,70, menyoroti luasnya timeframe korektif yang lebih besar sejak puncak 2021.

Indikator Menunjukkan Kompresi Support dengan Momentum Lemah.

Pada saat penulisan, grafik harian yang disediakan oleh TradingView menunjukkan bahwa crypto sedang berkonsolidasi sedikit di atas level support 12,70 yang disebutkan sebelumnya, tetapi mata uang telah turun secara stabil di masa lalu sejak band 26 hingga 28 yang segera mengikuti setelah tahun berakhir.

Candle harian terbaru menunjukkan tekanan lebih lanjut ke sisi bawah, karena di satu sisi, harga tidak mampu pulih di atas zona resistance 14-15, yang telah menjadi penolakan upaya kenaikan sejak November.

Sumber: TradingView

Volume lebih rendah dibandingkan dengan sell-off di Oktober, yang berarti ada penjualan yang kurang agresif, tetapi juga tidak ada tingkat keyakinan pembeli yang tinggi. Ukuran momentum tetap rendah, dan pergerakan harga terkonsentrasi pada sisi bawah rentang harga terbaru.

Squeeze tersebut mengindikasikan area keputusan yang mungkin, dan setiap kegagalan di bawah support mungkin membuka jalan turun ke permintaan historis yang lebih besar, dan stabilisasi apa pun tidak akan menghasilkan pembalikan instan, tetapi sebaliknya perdagangan rentang.

Secara struktural, Chainlink telah lemah karena masih diperdagangkan di bawah resistance yang surut dan tidak berhasil merebut kembali titik support sebelumnya. Pergerakan harga di sekitar permintaan yang ada semakin dipantau oleh pelaku pasar karena rentang harga ini kemungkinan akan menentukan apakah LINK akan melanjutkan tren korektif atau memasuki periode konsolidasi yang lebih besar.