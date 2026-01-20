BursaDEX+
FuriosaAI, sebuah startup yang mengembangkan chip untuk kecerdasan buatan, bermaksud mengumpulkan hingga $500 juta dalam putaran pendanaan sebelum go public.

Media: Pengembang Chip AI FuriosaAI Berupaya Mengumpulkan hingga $500 Juta Menjelang IPO

Penulis: IncryptedSumber: Incrypted
2026/01/20 18:57
  • Pengembang chip AI berbasis Seoul mempersiapkan pendanaan Seri D senilai $300–$500 juta.
  • Dana tersebut akan digunakan untuk produksi massal chip RNGD dan pengembangan generasi berikutnya.
  • Perusahaan sedang mempertimbangkan IPO paling cepat pada 2027.

FuriosaAI, startup yang mengembangkan chip untuk kecerdasan buatan, bermaksud mengumpulkan hingga $500 juta dalam putaran pendanaan sebelum go public. Perusahaan ini bersiap untuk memperkuat posisinya di pasar akselerator AI yang didominasi oleh Nvidia, menurut Bloomberg.

Menurut data mereka, FuriosaAI berencana melakukan putaran Seri D senilai $300 juta hingga $500 juta. Morgan Stanley dan Mirae Asset Securities telah ditunjuk sebagai penasihat. Ketentuan kesepakatan belum diungkapkan, dan perwakilan pihak-pihak terkait menolak berkomentar.

Perusahaan bermaksud menggunakan dana yang dikumpulkan untuk meluncurkan produksi massal chip RNGD generasi kedua, memperluas bisnis internasional, dan mengembangkan chip generasi ketiga. Sumber mencatat bahwa FuriosaAI juga sedang mempertimbangkan penawaran umum perdana (IPO) paling cepat pada 2027.

Perusahaan diperkirakan akan menerima batch komersial pertama chip RNGD dari Taiwan Semiconductor Manufacturing pada akhir bulan ini. Menurut FuriosaAI, arsitektur RNGD memberikan keunggulan kinerja per watt lebih dari dua kali lipat dibandingkan prosesor grafis tradisional.

Perusahaan ini didirikan pada 2017 oleh Jun Paik, yang sebelumnya bekerja di Samsung Electronics dan Advanced Micro Devices. FuriosaAI mengkhususkan diri dalam akselerator hemat energi untuk inferensi dan pemrosesan beban kerja AI di pusat data.

Rencana startup ini merupakan bagian dari lonjakan investasi yang lebih luas di segmen perangkat keras AI. Selama setahun terakhir, Cerebras Systems, Groq, dan perusahaan lainnya telah menarik putaran pendanaan besar, yang mencerminkan persaingan yang semakin ketat dengan Nvidia di pasar akselerator khusus.

Sebelumnya, dilaporkan juga bahwa Etched, startup yang mengembangkan prosesor AI, mengumpulkan sekitar $500 juta dalam putaran pendanaan baru.

Sebagai pengingat, kami menulis bahwa OpenAI telah menandatangani kontrak senilai $10 miliar dengan produsen chip Cerebras.

