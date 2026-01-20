Wintermute Mengatakan Siklus Bull Crypto Telah Berakhir – Tiga Kekuatan Akan Mendorong 2026

Siklus empat tahun tradisional cryptocurrency telah runtuh, digantikan oleh struktur pasar baru di mana konsentrasi likuiditas dan posisi investor kini menentukan pergerakan harga, menurut analisis akhir tahun yang komprehensif dari desk OTC terkemuka Wintermute.

Data perdagangan proprietary perusahaan mengungkapkan bahwa 2025 menandai pergeseran fundamental dalam cara aset digital diperdagangkan, dengan kinerja tahun yang meredup menunjukkan transisi kripto dari reli berbasis spekulasi ke kelas aset yang lebih berlabuh secara institusional.

Data aliran OTC Wintermute menunjukkan pola historis keuntungan Bitcoin yang mengalir ke Ethereum, kemudian blue chips, dan akhirnya altcoin telah melemah secara dramatis.

Sumber: Wintermute

Dana yang diperdagangkan di bursa dan perusahaan perbendaharaan aset digital berevolusi menjadi apa yang perusahaan gambarkan sebagai "taman berdinding," yang menyediakan permintaan berkelanjutan untuk aset berkapitalisasi besar tanpa secara alami merotasi modal ke pasar yang lebih luas.

Dengan minat ritel yang dialihkan ke ekuitas, 2025 menjadi tahun konsentrasi ekstrem di mana segelintir token utama menyerap sebagian besar modal baru sementara sisa pasar berjuang.

Musiman Tradisional Hancur oleh Pergeseran Struktural

Sumber: Wintermute

Aktivitas perdagangan di 2025 mengikuti pola yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, memecahkan apa yang terasa seperti ritme musiman.

Optimisme awal tahun seputar administrasi AS yang pro-kripto dengan cepat mengecewakan karena sentimen risiko memburuk tajam sepanjang kuartal pertama ketika narasi memecoin dan agen AI memudar.

Pengumuman tarif Trump pada 2 April semakin menekan pasar, memusatkan aktivitas di awal tahun sebelum pelunakan luas melalui musim semi dan musim panas.

Pemulihan akhir tahun yang terlihat di 2023 dan 2024 gagal terwujud, menghancurkan narasi seputar "Uptober" dan reli akhir tahun.

Data Wintermute mengungkapkan ini tidak pernah menjadi pola musiman sejati melainkan reli yang didorong oleh katalis idiosinkratik seperti persetujuan ETF di 2023 dan administrasi AS baru di 2024.

Pasar menjadi semakin bergejolak saat kekuatan makro mengambil kendali, dengan aliran menjadi reaktif dan episodik seputar berita tanpa momentum berkelanjutan.

Reli altcoin memendek secara dramatis, rata-rata sekitar 19 hari di 2025, turun dari 61 hari tahun sebelumnya.

Sumber: Wintermute

Tema termasuk launchpad memecoin, DEX perpetual, dan meta x402 memicu ledakan aktivitas singkat tetapi gagal berkembang menjadi reli pasar yang tahan lama, sebagian besar karena kondisi makro yang bergejolak dan kelelahan pasar setelah ekses 2024.

Keterlibatan Institusional Semakin Dalam Meski Imbal Hasil Meredup

Sumber: Wintermute

Meskipun aktivitas harga sederhana, mitra institusional menunjukkan daya tahan sepanjang 2025.

Wintermute melihat pertumbuhan 23% dari tahun ke tahun di antara peserta institusional, termasuk dana asli kripto, manajer aset, dan institusi keuangan tradisional.

Sumber: Wintermute

Keterlibatan semakin dalam secara material, dengan aktivitas menjadi lebih berkelanjutan dan fokus pada eksekusi yang disengaja daripada positioning eksploratif.

Data derivatif perusahaan juga mengungkapkan aktivitas opsi lebih dari dua kali lipat dari tahun ke tahun, dengan strategi yield sistematis dan manajemen risiko mendominasi aliran untuk pertama kalinya daripada taruhan arah satu kali.

Sumber: Wintermute

Pada kuartal keempat, nosional opsi mencapai 3,8 kali tingkat kuartal pertama, sementara jumlah perdagangan berlipat ganda, menunjukkan pertumbuhan berkelanjutan di kedua ukuran tiket dan frekuensi.

Baik investor institusional maupun ritel berputar kembali ke major pada akhir tahun setelah peristiwa deleveraging 10 Oktober yang memicu sekitar $19 miliar dalam likuidasi selama 24 jam.

Sumber: Wintermute

Open interest altcoin juga runtuh sebesar 55%, dari sekitar $70 miliar menjadi $30 miliar pada pertengahan Desember, karena unwinding paksa membersihkan leverage berlebih yang terkonsentrasi di luar Bitcoin dan Ethereum.

Tiga Katalis Bisa Memperluas Pemulihan 2026

Wintermute mengidentifikasi tiga skenario yang perlu terwujud agar keluasan pasar pulih melampaui konsentrasi kapitalisasi besar.

Pertama, ETF dan DAT harus memperluas mandat mereka, dengan tanda-tanda awal muncul dalam pengajuan ETF Solana dan XRP.

Kedua, reli kuat di Bitcoin atau Ethereum dapat menghasilkan efek kekayaan yang tumpah ke pasar yang lebih luas, mirip dengan pola 2024, meskipun daur ulang modal tetap tidak pasti.

Ketiga dan paling tidak mungkin, mindshare investor ritel bisa berputar kembali dari ekuitas dan tema AI ke kripto, membawa arus masuk modal segar dan pencetakan stablecoin.

"2025 tidak memenuhi harapan reli, tetapi mungkin menandai awal transisi kripto dari spekulatif menjadi kelas aset yang mapan," simpul analisis Wintermute.

Analisis independen dari Adler Asset Management memperkuat tema deleveraging yang sedang berlangsung, meluas ke 2026.

Adler menunjukkan bahwa Indeks Sentimen Lanjutan Bitcoin runtuh dari zona High Bull sekitar 80% menjadi 44,9%, menembus di bawah netral 50% dan menandakan pergeseran rezim pasar.

Sumber: Axel Adler Jr

Cascade likuidasi long terbesar selama seluruh periode observasi mereka terjadi pada 19 Januari, dengan lebih dari $205 juta dilikuidasi dalam satu jam saat harga turun dari $95.400 menjadi $92.600 dalam 24 jam.

Apakah konsentrasi tetap atau likuiditas meluas melampaui segelintir aset berkapitalisasi besar akan menentukan hasil 2026, dengan memahami ke mana modal dapat mengalir dan perubahan struktural apa yang diperlukan terbukti kritis untuk menavigasi pasar kripto pasca-siklus.