XRP di Bawah $2: Mengapa Ripple Sedang Jatuh dan Apa yang Terjadi Selanjutnya

Token lintas batas asli Ripple telah turun ke $1,93 setelah gagal bertahan di atas $2. Dalam jangka pendek, aksi harga bergerak ke arah bawah, tetapi beberapa indikator teknis dapat mengubah tren di masa depan.

XRP Terhenti di Bawah $2 Saat Support Bergeser

XRP kehilangan momentum setelah pergerakan singkat di atas $2. Penjual masuk dengan cepat, mendorong aset turun dan menghapus keuntungan terbaru. Support sebelumnya di $2 telah berubah menjadi resistance, kini membatasi pergerakan naik.

XRP bertahan di sekitar $1,93, dengan $1,90 bertindak sebagai level support terdekat. Kegagalan di area tersebut dapat menyebabkan kerugian tambahan. Bulls akan menganggap pergerakan stabil melewati $2,05 sebagai pencapaian penting untuk pulih.

Sementara itu, MACD pada grafik mingguan menunjukkan tanda-tanda kompresi. Bar histogram memudar, dan kedua garis semakin dekat. Pola ini sering muncul sebelum crossover. Trader melihat ini sebagai sinyal bahwa momentum dapat bergeser dalam beberapa minggu mendatang. Seorang analis teknis yang dikenal sebagai ChartNerd membagikan,

XRP Price Chart 1.20. Sumber: ChartNerd/X

Data historis menunjukkan bahwa crossover serupa telah menghasilkan pergerakan naik yang kuat. Meskipun demikian, XRP terus diperdagangkan di bawah garis tren turun jangka panjangnya. Garis tersebut telah dihormati selama berbulan-bulan, dan harga belum ditutup di atasnya. Breakout yang dikonfirmasi di atas garis tren ini akan diperlukan untuk setiap dorongan menuju zona $2,50.

Analis Memperingatkan Support Pembeli yang Lemah

Awal bulan ini, XRP mencapai tertinggi dua bulan di $2,41. Pergerakan tersebut mewakili keuntungan 30% dari awal tahun tetapi tidak bertahan. Analis pasar Dom mengatakan kenaikan tersebut kekurangan aktivitas pembeli yang kuat.

Sejak itu, XRP telah turun 18% dari puncak tersebut. Dom juga mencatat bahwa XRP telah menguji area $1,80 sebanyak tiga kali, yang dia gambarkan sebagai struktur support terakhir yang mungkin. Pergerakan di bawah zona ini dapat memicu kerugian yang lebih dalam. Untuk stabil, aset harus naik dan tetap di atas $2,05.

Aset kripto lainnya juga telah terpengaruh oleh ketegangan yang meningkat antara AS dan Uni Eropa. Setelah aktivitas militer yang melibatkan negara-negara Uni Eropa di Greenland, AS merespons dengan tarif. Perkembangan ini telah menambah tekanan pada aset berisiko, termasuk mata uang digital.

