Mesir mengumumkan proyek pembangunan kota medis di Kairo

Mesir telah meluncurkan proyek pembangunan "kota medis" yang akan mencakup 4.000 tempat tidur dan menampung lebih dari 4.000 mahasiswa kedokteran.

Pemerintah bertujuan untuk mengamankan pendanaan bagi "kota medis ibu kota untuk rumah sakit, lembaga pendidikan, penelitian dan pelatihan".

Fasilitas seluas 800.000 meter persegi di ibu kota Kairo akan terdiri dari 18 lembaga medis khusus dan akan dibangun bermitra dengan sektor swasta, kata perdana menteri Mostafa Madbouly.

"Ada instruksi dari Presiden Mesir untuk meluncurkan proyek ini, yang merupakan mimpi lain yang kami tambahkan untuk Mesir," kata Madbouly di akun Facebook kabinet.

Dia mengatakan layanan yang akan ditawarkan oleh fasilitas ini akan mencakup perawatan intensif, intermediate dan bayi prematur, serta layanan penerimaan dan darurat, klinik dan operasi.

Fasilitas ini juga akan mencakup sebuah universitas dengan lima fakultas untuk kedokteran umum, kedokteran gigi, keperawatan, studi farmasi, ilmu terapan dan penelitian.

Menteri kesehatan dan perumahan Khalid Abdul Ghaffar mengatakan proyek ini akan dibangun berdasarkan kemitraan publik-swasta (PPP) untuk mengamankan pendanaan.

Dia tidak menyebutkan biaya proyek tetapi mencatat bahwa Mesir sedang mencari mitra asing untuk mengoperasikan fasilitas tersebut untuk periode yang akan ditentukan dalam kontrak.

"Kami telah menerima sejumlah tawaran dari perusahaan asing dalam hal ini. Kami akan membahas penawaran ini dengan pihak berwenang terkait," katanya.

Bacaan lebih lanjut:

Harapan terbatas untuk perubahan ekonomi saat warga Mesir memilih

Mesir menargetkan produksi farmasi lokal untuk memangkas impor

Mesir meluncurkan 'megacity' dengan 35.000 unit perumahan

Mesir, ekonomi Arab terbesar ketiga, telah memulai upaya untuk menarik investasi swasta untuk proyek-proyek yang mencakup berbagai sektor sebagai bagian dari reformasi untuk merangsang ekonominya dan mengatasi defisit fiskal dan perdagangan.

Pada bulan Oktober, kementerian keuangan melaporkan bahwa investasi swasta melonjak hampir 24 persen selama tahun fiskal 2024-2025, yang berakhir pada 30 Juni.

Rasio investasi swasta dari total modal melonjak ke level tertinggi 47 persen dalam lima tahun, melampaui modal publik sebesar 43 persen, kata kementerian tersebut.

Dari sekitar EGP474 miliar ($9,6 miliar) selama tahun fiskal 2023-2024, investasi swasta melonjak menjadi hampir EGP590 miliar ($12 miliar) selama tahun fiskal 2024-2025.