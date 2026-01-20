Dari Puncak $4,4T hingga Akhir $3T: CoinGecko Menguraikan Pembalikan Crypto 2025

Tahun 2025 tidak berakhir seperti yang diharapkan banyak penggemar kripto. Total kapitalisasi pasar turun menjadi sekitar $3,0 triliun, penurunan 10,4% dari tahun sebelumnya dan penurunan tahunan pertama sejak 2022, menurut laporan kripto CoinGecko terbaru. Kerugian terkonsentrasi di akhir tahun. Q4 mengalami koreksi brutal 23,7% setelah pasar sempat menyentuh rekor tertinggi sepanjang masa sebesar $4,4 triliun di awal kuartal. Puncak tersebut tidak bertahan lama. Likuidasi bersejarah senilai $19 miliar pada 10 Oktober, yang dipicu oleh kejutan pengumuman AS tentang tarif 100% terhadap China, memicu gelombang penjualan yang berlanjut hingga akhir November dan membuat pasar bertahan hingga akhir tahun.

Jika harga turun, aktivitas tidak. Volatilitas mendorong trader kembali ke bursa, mendorong volume harian rata-rata ke level tertinggi Q4 sebesar $161,8 miliar. Dengan kata lain, orang-orang masih muncul untuk memperdagangkan fluktuasi meskipun angka-angka utama terlihat buruk. Ledakan aktivitas tersebut membantu membuat 2025 menjadi tahun yang aneh: kapitalisasi spot yang lebih kecil tetapi infrastruktur pasar yang lebih besar dan lebih canggih di bawahnya.

Salah satu kisah pertumbuhan paling jelas adalah stablecoin. Kapitalisasi pasar gabungan mereka melonjak sebesar $102,1 miliar, naik 48,9%, menjadi rekor $311,0 miliar. Tetapi ekspansi tidak semuanya tenang; pertengahan Oktober mengungkap risiko mengejar imbal hasil. USDe milik Ethena runtuh setelah depeg di Binance, turun sekitar 57,3% dari puncaknya dan jatuh menjadi sekitar $6,3 miliar dalam pasokan, pengingat bahwa strategi "high-yield looping" yang kompleks masih membawa risiko dampak serius. Pada saat yang sama, PYUSD milik PayPal naik ke lima besar stablecoin, dibantu oleh kasus penggunaan baru seperti pembayaran kreator di YouTube dan produk imbal hasil yang membuatnya lebih menarik untuk dipegang.

Aset tradisional meninggalkan kripto jauh di belakang pada 2025. Emas adalah pemain yang menonjol, melonjak 62,6% karena bank sentral membeli lebih banyak dan ketegangan geopolitik mendorong investor menuju safe haven. Ekuitas AS juga mengalami tahun yang kuat. Narasi AI membantu NASDAQ dan S&P 500, sementara Bitcoin mengakhiri tahun turun sekitar 6,4%. Kinerja relatif yang lebih rendah oleh BTC menunjukkan pemisahan yang jelas: beberapa aset makro berlomba maju sementara kripto berjuang untuk mengikuti.

Adopsi gaya institusional terus berlanjut. Digital Asset Treasury Companies, atau DATCos, menyebarkan setidaknya $49,7 miliar pada 2025 untuk membeli kripto, dengan sekitar setengah dari pengeluaran tersebut terkonsentrasi di Q3 ketika gelombang DATCos yang berfokus pada altcoin memasuki pasar. Pada 1 Januari 2026, perusahaan-perusahaan ini secara kolektif memegang sekitar $134,0 miliar dalam kripto, lebih dari dua kali lipat kepemilikan mereka dari tahun sebelumnya, termasuk lebih dari 1 juta BTC dan 6 juta ETH, mencapai lebih dari 5% dari pasokan setiap token. Akumulasi semacam itu mengubah struktur pasar: menciptakan pembeli besar dan sabar yang dapat membentuk pergerakan harga selama berbulan-bulan.

Pergerakan Pasar yang Menonjol

Pasar juga menjadi lebih kreatif. Pasar prediksi meledak, meningkat lebih dari 300% menjadi sekitar $63,5 miliar dalam volume karena platform dan produk baru menarik minat baru. Aktivitas derivatif melonjak ke level bersejarah: kontrak perpetual di bursa terpusat mencapai $86,2 triliun untuk tahun ini, lompatan hampir 47,4%, sementara perdagangan perpetual di tempat terdesentralisasi meledak 346% menjadi $6,7 triliun. Insentif, airdrop farming, dan perp DEX inovatif mendorong sebagian besar pertumbuhan tersebut, dan beberapa platform yang kecil setahun lalu tiba-tiba menjadi pusat volume utama. Agustus dan Oktober adalah bulan tersibuk, sementara Desember mendingin menjadi yang paling lambat sepanjang tahun.

Ada juga pergerakan pangsa pasar yang menonjol. MEXC melonjak ke posisi #2 di antara bursa terpusat perpetual pada November dan Desember, melompati petahana. Di sisi terdesentralisasi, Hyperliquid dan Lighter menjadi pemain berat: Hyperliquid mengakhiri tahun di antara bursa perpetual terbesar berdasarkan volume tahunan, dan Lighter mengambil alihnya di Q4, mencerminkan seberapa cepat dinamika pasar dapat berubah ketika insentif dan fitur baru sejalan.

Secara keseluruhan, laporan 2025 CoinGecko menggambarkan gambaran yang beragam tetapi instruktif. Harga berakhir lebih rendah dan volatilitas meninggalkan bekas luka, tetapi ekosistem yang mendasari, stablecoin, derivatif, pasar prediksi, dan pembeli treasury institusional, berkembang dengan cara yang menunjukkan industri menjadi lebih berguna dan lebih kompleks. Pasar mungkin telah mundur, tetapi infrastruktur yang mendukung perdagangan, lindung nilai, dan primitif keuangan baru semakin kuat.

Jika Anda menginginkan rincian lengkap, laporan lengkap CoinGecko berjalan hingga 60 slide dengan data, grafik, dan pandangan lebih dalam tentang Bitcoin, Ethereum, DeFi, NFT, CEX, dan DEX. Ini bukan tahun yang menyenangkan untuk harga, tetapi bagi siapa pun yang mengamati bagaimana kripto matang, 2025 jauh dari membosankan.