Jika Ozak AI Listing di $1 dan Melonjak ke $6, Pembeli Awal di $0.014 Bisa Melihat Keuntungan Persentase yang Luar Biasa

Pembeli awal Ozak AI diperkirakan akan mencatat keuntungan persentase yang tinggi. Hal ini didasarkan pada proyeksi bahwa kripto bertenaga AI, OZ, akan terdaftar di $1 dan kemudian melompat ke $6. Khususnya, ini dapat membuka jalan untuk ROI yang lebih tinggi. Pembeli awal di sini adalah mereka yang mengakumulasi token pada $0.014, yang merupakan nilai Fase 7 pra-penjualan.

Youtube embed

OZAK AI || Platform AI Prediktif untuk Intelijen Keuangan Tingkat Lanjut

OZ di $1 dan $6

Token Ozak AI saat ini adalah $0.014 di fase pra-penjualan ke-7 OZ. Lonjakan ke harga target $1 diterjemahkan menjadi ROI 71x atau keuntungan sekitar 7100%. Ini berarti bahwa investasi $100 dapat berubah menjadi $7.100 ketika OZ mencapai angka $1.

Demikian pula, perdagangan di $6 akan mencerminkan ROI 428,57x, atau keuntungan sekitar 42.857%. Ini akan mengubah investasi yang sama menjadi sekitar $42.857.

Token AI telah melonjak 14x sejauh ini. Ini pertama kali dinilai pada $0.001 dan sekarang ditawarkan pada $0.014. Momentum pertumbuhan datang di tengah ketidakpastian tinggi di seluruh pasar kripto global. Investor sejauh ini telah membeli lebih dari 1,097 miliar token untuk lebih dari $5,75 juta.

Komponen Ekosistem Ozak AI yang Mendukung ROI Tinggi

ROI tinggi yang diproyeksikan dari Ozak AI didukung oleh komponen seperti keamanan jaringan dan utilitas token, di antara banyak lainnya. Keamanan jaringan, untuk permulaan, didukung oleh Sherlock dan Certik. Mereka telah mengintegrasikan alat canggih mereka ke setiap sudut ekosistem yang mungkin. Keduanya sering mengaudit kontrak pintar untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan.

Utilitas token mencakup tiga aspek, yaitu akses eksklusif ke AI Agents, umpan analitik real-time, dan sistem penghargaan berbasis kinerja. Dikenal berpusat pada komunitas. Utilitas token Ozak AI lebih lanjut memungkinkan komunitas untuk berpartisipasi dalam tata kelola dan staking untuk membantu memperluas ekosistem.

Kemitraan Strategis Tahap Awal Ozak AI

Daftar berlanjut untuk mencakup kemitraan strategis Ozak AI di tahap awalnya, seperti yang dengan Openledger.

Ozak AI dan Openledger menggabungkan Agen Prediksi dan alat data/model on-chain. Tujuan mereka adalah untuk menciptakan cara yang efektif dan efisien untuk menangani pelatihan AI sambil memicu proyek bersama untuk pengembang.

Ozak AI telah membentuk kemitraan serupa dengan Phala Network, Meganet, dan SINT, untuk menyebutkan beberapa. Ini membantu untuk membuat kemajuan serius dan mencapai ROI yang tinggi.

Poin Penting

Ozak AI berada di $0.014, naik dari $0.001. Diperkirakan akan melompat ke $1 setelah terdaftar dan kemudian diperdagangkan di $6 untuk ROI yang lebih tinggi. Ini dapat memberikan pembeli awal keuntungan lebih dari seribu persen. Proyeksi optimis didasarkan pada komponen teknis ekosistemnya dan aliansi strategis yang dibentuk sejak tahap awal.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Ozak AI, kunjungi tautan di bawah ini:

Website: https://ozak.ai/

Twitter/X: https://x.com/OzakAGI

Telegram: https://t.me/OzakAGI



Penafian: Ini adalah postingan berbayar dan tidak boleh diperlakukan sebagai berita/saran. LiveBitcoinNews tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang diakibatkan dari konten, produk, atau layanan yang dirujuk dalam siaran pers ini.

Postingan Jika Ozak AI Terdaftar di $1 dan Melonjak ke $6, Pembeli Awal di $0.014 Dapat Melihat Keuntungan Persentase yang Luar Biasa muncul pertama kali di Live Bitcoin News.