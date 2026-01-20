Pemegang Litecoin Bertahan pada Support Kunci, Membidik Rebound Menuju $90

Litecoin (LTC) sedang memantapkan dirinya di posisi stabil dekat area support jangka panjang karena tekanan jual mingguan tampak melambat. Pembelian historis secara konsisten terjadi pada rentang harga saat ini. Jika harga dapat terus bertahan di atas level ini, target kenaikan utama berikutnya akan menuju level harga $90.

Litecoin Telah Memulai Pergerakan Naik Berikutnya

Matthew Dixon, seorang analis cryptocurrency terkenal, melihat potensi untuk rebound pada Litecoin dari level support jangka panjangnya. Dixon mencatat bahwa Litecoin mungkin menunjukkan indikasi awal dari kemungkinan rebound.

Dixon menambahkan bahwa ia berpotensi melihat divergensi bullish "tersembunyi" terbentuk pada chart mingguan. Divergensi bullish terbentuk ketika aksi harga relatif datar atau bergerak lebih rendah sementara momentum sedang membangun.

Kondisi seperti itu biasanya berkembang dalam fase akumulasi pasar, berbeda dengan downtrend yang berkepanjangan. Ia melanjutkan dengan menyatakan bahwa ia percaya holder jangka panjang masih mempertahankan posisi mereka saat volatilitas menurun.

Sumber: X

Litecoin Tetap Terikat Erat dengan Indikator Tren Jangka Panjang

Aksi harga Litecoin tetap sangat dekat dengan exponential moving average 200 minggu (200 EMA). Harga secara historis bereaksi kuat terhadap rata-rata ini, sehingga memvalidasi signifikansi teknis dari rata-rata tersebut.

Ketika harga bertahan di atas atau dekat 200 EMA, ini umumnya dilihat sebagai tanda bahwa support jangka panjang ada. Aksi harga Litecoin telah menemukan support tambahan pada level retracement Fibonacci yang signifikan dan 200 EMA.

Di masa lalu, level retracement Fibonacci ini telah mewakili permintaan jangka panjang berbeda dengan penjualan spekulatif jangka pendek. Oleh karena itu, ketika aksi harga berada di sekitar level ini, ini biasanya menunjukkan ketidakpastian pasar tentang arah mana harga akan bergerak selanjutnya, dan bukan breakdown dari tren saat ini.

EMA dan Fibonacci. Sumber: TradingView

Tekanan Jual Litecoin Tampak Melemah

Pada chart mingguan, MACD menunjukkan bahwa momentum bearish sedang melemah. Karena bar histogram menjadi lebih kecil, jelas bahwa tekanan jual tidak meningkat.

Meskipun crossover bullish belum terbentuk pada MACD, momentum tampak melemah. RSI juga memberikan bukti bahwa bears kehilangan momentum.

Meskipun Litecoin baru-baru ini menunjukkan kelemahan signifikan, RSI berada di atas level oversold ekstrem. Ini berarti bahwa penjual mengalami kesulitan mendorong RSI ke wilayah oversold ekstrem.

Bahkan ada divergensi bullish tersembunyi pada RSI, konsisten dengan keyakinan Dixon terhadap kekuatan mendasar LTC. Semua indikator momentum tampaknya menunjukkan bahwa harga sedang stabil dan tidak akan terus turun.

MACD dan RSI. Sumber: TradingView

Jika support pada level saat ini bertahan, maka rebound menuju zona harga $90 mungkin menjadi target kenaikan baru. Level tersebut adalah level resistance masa lalu dan memiliki kepentingan psikologis. Pergerakan naik ke level tersebut akan mewakili pergerakan naik yang berkelanjutan dalam zona konsolidasi yang lebih besar.

