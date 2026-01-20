Portal kripto masuk daftar hitam saat Rusia mempertimbangkan alat AI untuk memblokir situs terlarang

Keputusan regulator Rusia untuk menggunakan kecerdasan buatan (AI) dalam menyensor konten di Internet kemungkinan akan memengaruhi pengguna mata uang kripto di negara tersebut.

Langkah ini dapat membatasi akses ke bursa aset digital asing dan mining pool di masa depan, jika Moskow menepati janjinya untuk melegalkan layanan domestik.

Pengawas telekomunikasi Rusia akan menghabiskan lebih dari 2 miliar rubel untuk alat AI

Layanan Federal untuk Pengawasan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Media Massa, yang lebih dikenal sebagai Roskomnadzor (RKN), bermaksud menggunakan teknologi pembelajaran mesin untuk menganalisis dan membatasi lalu lintas ke situs web yang dilarang, ungkap media lokal.

Menurut laporan terbaru dari edisi berbahasa Rusia Forbes, lembaga tersebut bermaksud mengalokasikan hampir 2,3 miliar rubel (lebih dari $29 juta) untuk pengembangan alat AI yang diperlukan untuk tugas tersebut.

Investasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pengawas telekomunikasi untuk terus memperbarui dan meningkatkan sistem yang dirancang untuk mencegah warga Rusia mengakses konten online yang dilarang oleh pemerintah mereka.

Lembaga ini sangat aktif dalam menargetkan upaya untuk menghindari pembatasannya menggunakan jaringan pribadi virtual (VPN).

Hanya pada tahun 2025, RKN memblokir hampir 260 layanan VPN hingga Oktober, peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, serta 1,2 juta situs web, 50% lebih banyak dari tahun 2024.

Menurut pengamat industri kripto, yang diwawancarai oleh portal berita bisnis Rusia RBC, penguatan langkah-langkah ini dapat mengakibatkan terganggunya akses ke platform kripto berbasis luar negeri, termasuk tempat perdagangan, mining pool dan sumber informasi.

Meskipun para ahli percaya masih terlalu dini untuk mengkhawatirkannya, mereka mengakui bahwa regulasi komprehensif untuk ruang mata uang digital, yang diharapkan akan diadopsi pada paruh pertama tahun 2026, mungkin akan mengubah hal tersebut.

Menjelang akhir tahun yang penting, Bank Sentral Rusia (CBR) mengusulkan pada akhir Desember konsep regulasi baru untuk pasar kripto negara tersebut.

Menurut kutipan yang dipublikasikan, bursa tradisional, broker dan wali amanat akan diizinkan untuk memproses transaksi kripto berdasarkan lisensi yang sudah ada, sementara bursa kripto dan depositori khusus harus memenuhi serangkaian persyaratan khusus yang terpisah untuk mendapatkan otorisasi.

Apa konsekuensi dari upaya Roskomnadzor memasuki AI?

Database situs yang masuk daftar hitam RKN saat ini tidak berisi entri penting untuk komunitas kripto Rusia, catat Nikita Zuborev, analis senior di Bestchange.ru.

Namun, dia mengakui bahwa pemblokiran platform semacam itu mungkin terjadi di masa depan, terutama setelah otoritas Rusia melegalkan bursa domestik.

Setelah itu terjadi, tempat perdagangan yang tidak terdaftar atau tidak memiliki lisensi di negara tersebut mungkin tidak lagi tersedia sampai mereka disetujui oleh regulator Rusia.

Bestchange.ru, yang merupakan agregator bursa kripto populer di Rusia dan wilayah tersebut, telah diambil offline oleh RKN lebih dari satu kali selama beberapa tahun terakhir.

Lalu lintas online sudah disaring di Rusia melalui apa yang disebut langkah-langkah penanggulangan ancaman yang diterapkan oleh penyedia internet.

Memperkenalkan teknologi AI kemungkinan akan meningkatkan akurasi dan kecepatan deteksi domain cermin dan layanan yang membantu melewati pembatasan, saran Anton Gontarev, direktur komersial Intelion, operator utama pusat pemrosesan data Rusia.

Bulan lalu, Roskomnadzor memperbarui peralatan yang digunakan oleh jaringan telekomunikasi Rusia untuk meningkatkan pencegahan VPN, setelah menuduh lebih dari 30 penyedia mengizinkan lalu lintas yang tidak disaring pada awal tahun lalu dan kemudian mendenda beberapa dari mereka.

Gontarev menjelaskan bahwa ini akan menyebabkan akses yang semakin tidak stabil ke elemen tertentu dari infrastruktur kripto berbasis luar negeri, seperti bursa, platform analitis, dan layanan API, terutama jika mereka terkait dengan solusi VPN yang umum tersedia.

Crypto mining, yang dilegalkan di Rusia pada akhir 2024, tidak akan terlalu terpengaruh, tegas perwakilan raksasa pencetakan koin Rusia, menjelaskan:

Sementara otoritas Rusia bermaksud memperluas akses ke mata uang kripto dengan aturan yang akan datang, investasi akan dibatasi pada 300.000 rubel per tahun (sedikit lebih dari $3.800) untuk investor yang tidak memenuhi syarat.

Banyak warga Rusia biasa saat ini menggunakan layanan bursa besar seperti Bybit. Pemblokiran platform semacam itu akan tergantung pada bagaimana regulasi yang diusulkan diterapkan, kata analis pasar kripto Viktor Pershikov.

Meskipun bursa kripto asing yang populer di kalangan pengguna Rusia mungkin diizinkan untuk mempertahankan kehadiran, juga mungkin untuk melihat akses pasar terbatas hanya untuk perusahaan Rusia, komentarnya.

Salah satu alasan untuk itu adalah kegagalan mereka mematuhi aturan perlindungan data lokal, tambahnya, karena platform ini memperoleh dan menyimpan informasi pribadi warga Rusia di server yang berlokasi di luar negeri, di UE atau AS, jelas Pershikov.

