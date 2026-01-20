DoLE untuk memperkuat program-program ketenagakerjaan

Kementerian Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan (DoLE) mengatakan pada hari Selasa bahwa anggaran sebesar P61,17 miliar untuk tahun 2026, 19,47% lebih tinggi dari alokasi tahun 2025, akan mendanai program ketenagakerjaan pemerintah, inisiatif mata pencaharian, dan upaya kepatuhan ketenagakerjaan.

Dana tersebut akan mendukung inisiatif-inisiatif kunci seperti Program Mata Pencaharian Terpadu DoLE, Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged Workers, Program Magang Pemerintah, Program Khusus untuk Ketenagakerjaan Siswa, dan JobStart Philippines, kata DoLE dalam sebuah pernyataan.

"Jumlah yang benar berdasarkan Undang-Undang Alokasi Umum (GAA) adalah P61,17 miliar. Jika Anda memeriksa GAA 2026 yang dipublikasikan di situs web Departemen Anggaran dan Manajemen, ini adalah angka yang kami miliki," kata Wakil Sekretaris DoLE Warren M. Miclat yang dikutip dalam pernyataan tersebut.

Dari jumlah ini, P29,98 miliar dialokasikan untuk Kantor Sekretaris, sementara Otoritas Pendidikan Teknis dan Pengembangan Keterampilan serta Komisi Hubungan Ketenagakerjaan Nasional akan menerima P26,06 miliar dan P1,80 miliar.

Anggaran 2026 juga mengalokasikan P371,16 juta untuk Dewan Konsiliasi dan Mediasi Nasional, P357,06 juta untuk Komisi Upah dan Produktivitas Nasional, P2,52 miliar untuk Komisi Regulasi Profesional, dan P77,90 juta untuk Institut Studi Ketenagakerjaan.

Sementara itu, Sekretaris Tenaga Kerja Bienvenido E. Laguesma telah menginstruksikan para direktur regional untuk menjaga integritas program DoLE dari penyalahgunaan politik, terlepas dari siklus pemilihan. — Erika Mae P. Sinaking