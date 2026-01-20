Taruhan Ethereum Berisiko Tinggi Machi Big Brother – Kisah Peringatan dalam Trading Leverage Kripto

Jeffrey Huang, seorang pengusaha Taiwan-Amerika dan investor cryptocurrency yang dikenal luas sebagai Machi Big Brother – telah kehilangan sejumlah besar uang karena seberapa banyak dia menggunakan leverage untuk berinvestasi di Ethereum. Menurut OnchainLens, metode trading spekulatif Huang telah meninggalkan akunnya dengan kerugian signifikan sebesar $23,6 juta, dan dia sekarang cukup dekat dengan ambang batas likuidasi sehingga ini bisa menjadi peristiwa yang akan segera terjadi – yang saat ini berada di $30 per token Ethereum.

Anatomi Posisi Berisiko Seorang Whale

Huang membuka leverage yang sangat tinggi untuk posisi long di Ethereum pada exchange terdesentralisasi bernama Hyperliquid, menciptakan tantangan yang saat ini dia hadapi. Total jumlah yang dipertaruhkan sekitar $130 juta yang mencakup sekitar 23.700 ETH ($99,9 juta), serta aset dalam token HYPE & PUMP. Karena Ethereum diperdagangkan sekitar $4.215 dan harga likuidasi Huang sekitar $3.059, dia berada dalam posisi keuangan yang genting.

Huang memiliki margin $29,64 juta, jadi dia hampir tidak memiliki margin keamanan tersisa (paling banyak $5 juta). Penurunan harga Ethereum dapat mengakibatkan margin call. Ketika Huang harus melikuidasi sebagian posisi ETH-nya, dia menyetor 262.500 USDC untuk meningkatkan ambang batasnya terhadap likuidasi.

Pola Likuidasi Berulang

Huang mengetahui risiko likuidasi dengan baik, setelah mengalaminya 145 kali di Hyperliquid selama waktu setelah crash pasar besar pada 11 Oktober 2025. Dia diakui sebagai salah satu trader paling terlikuidasi di platform tersebut. Dia dilikuidasi 71 kali pada November 2025 saja dan tetap berkomitmen pada posisi bullish Ethereum-nya, meskipun ada bukti luar biasa yang mungkin menyebabkan sebagian besar trader untuk mempertimbangkan kembali.

Jeffrey Huang memiliki perjalanan yang sangat menarik menuju menjadi salah satu trader paling berpengaruh dalam cryptocurrency. Dia menjadi terkenal selama tahun 1990-an sebagai anggota grup Hip-Hop Taiwan-Amerika L.A. Boyz. Setelah karir musiknya berakhir, Huang memulai MACHI Entertainment dengan Warner Music Taiwan dan kemudian beralih ke teknologi ketika dia menciptakan layanan live streaming 17 Media di Asia. Pada 2017, Huang memasuki cryptocurrency sebagai pionir DeFi dan whale NFT.

Implikasi yang Meluas ke Pasar

Masalah Huang mengindikasikan masalah yang jauh lebih besar di pasar derivatif cryptocurrency. Industri kripto telah mengalami beberapa likuidasi massal dalam beberapa bulan terakhir, menurut data dari Phoenix Group, dan ada kasus lebih dari $1,38 miliar dalam posisi yang dilikuidasi dalam waktu 24 jam. Badai likuidasi ini membentuk loop umpan balik yang mendorong perubahan harga lebih cepat, terutama dalam kasus exchange terdesentralisasi seperti Hyperliquid di mana transparansi memungkinkan trader lain melihat posisi whale.

Kehidupan trading Huang memikat komunitas kripto, yang bukan hanya hiburan, tetapi juga kisah peringatan yang baik. Huang memberikan contoh bahaya mempertahankan keyakinan kuat pada suatu aset. Di satu sisi, keyakinan itu akan memicu keuntungan luar biasa selama bubble. Di sisi lain, jika kondisi pasar berubah, keyakinan teguh yang sama dapat menyebabkan kerugian bencana.

Kesimpulan

Saga likuidasi Huang saat ini memberikan pelajaran penting bagi trader cryptocurrency dari semua jenis. Bahkan whale dengan cadangan modal besar dapat rusak dengan leverage yang berlebihan. Kecenderungan Huang untuk meningkatkan pendanaan daripada mengurangi kerugian untuk mencegah kebangkrutan mencerminkan kesalahan psikologis umum yang dibuat oleh pelaku pasar sepanjang waktu: kurangnya praktik manajemen risiko yang efektif. Meskipun investasi Huang saat ini mungkin berhasil, pengalaman masa lalunya menunjukkan bahwa kurangnya kepercayaan diri, atau manajemen risiko yang memadai, secara historis telah menjadi bencana bagi banyak individu yang aktif di pasar cryptocurrency.