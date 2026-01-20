BursaDEX+
Optimism (OP) merosot menuju $0,25 menjelang pemungutan suara buyback 22 Januari

Penulis: Coin JournalSumber: Coin Journal
2026/01/20 22:46
  • Proposal Optimism Foundation untuk buyback token akan diputuskan melalui pemungutan suara pada 22 Januari 2026.
  • Harga OP telah turun tajam selama setahun terakhir, dan sentimen sebagian besar bearish.
  • Buyback dapat mengkatalisasi kenaikan, dengan OP menargetkan $0,52-$0,75.

Token OP Optimism diperdagangkan sekitar $0,30 pada hari Selasa, 20 Januari 2026, sedikit naik dalam 24 jam terakhir saat komunitas menuju pemungutan suara tata kelola kunci.

Namun setelah diperdagangkan pada level tertinggi intraday $0,37 minggu lalu, penurunan token ke level saat ini berisiko memungkinkan pullback ke level terendah sepanjang masa $0,25 yang dicapai pada bulan Desember.

Bisakah rencana Optimism Foundation untuk program buyback yang mengalokasikan pendapatan Superchain untuk pembelian OP bulanan mendukung bulls?

​Detail dan implikasi buyback Optimism

Optimism akan mengadakan pemungutan suara tata kelola pada 22 Januari 2026, menyusul proposal yang diajukan awal bulan ini.

Optimism Foundation menginginkan persetujuan komunitas untuk mengalokasikan setengah dari biaya sequencer untuk buyback pasar terbuka OP.

Jika pemungutan suara disetujui, program akan dimulai pada bulan Februari, dengan 50% pendapatan Superchain mengalir ke Optimism. Pembelian kembali dijadwalkan terjadi selama tahun depan.

50% dana yang tersisa akan dialokasikan untuk hibah ekosistem, menjaga fleksibilitas.

Seperti model lainnya, seperti buyback biaya 75% dYdX, Optimism bertujuan untuk membeli dari pasar. Namun, token kembali ke treasury OP daripada pembakaran langsung.

Jika yang terakhir terjadi, pengurangan pasokan akan menandakan kepercayaan pada dominasi OP dan Superchain.

"Dengan mekanisme buyback ini, OP bertransisi dari token tata kelola murni menjadi token yang selaras erat dengan pertumbuhan Superchain," tulis Optimism saat itu.

Mekanisme ini menargetkan setiap perusahaan yang membuat chain baru di Superchain, dengan ini diharapkan menambah permintaan mendasar untuk OP.

​Prakiraan harga token OP

Harga Optimism (OP) turun hampir 94% dari puncaknya $4,85 yang dicapai pada Maret 2024. Tren turun telah menghancurkan sentimen pemegang, dan meskipun ada proposal buyback, prospeknya sebagian besar bearish.

Bears mungkin mempertahankan keuntungan ini kecuali Optimism misalnya, membakar token yang dibeli kembali. Pembakaran kuartalan BNB telah membantu harga token mencapai rekor tertinggi baru.

Dalam jangka pendek, reli pasca-pemungutan suara dapat mendorong harga ke $0,52.

Optimism Price ChartGrafik harga Optimism oleh TradingView

Seperti yang ditunjukkan grafik harian di atas, rata-rata pergerakan eksponensial 50 hari dan 200 hari bertindak sebagai zona pasokan di $0,32 dan $0,51 (saat ini).

Target dalam kisaran $0,60-$0,75 adalah kemungkinan jika pasar kripto mengalami rebound dari tekanan turun saat ini.

Kenaikan untuk Ethereum dan token ekosistem teratas akan mengkatalisasi kemungkinan pantulan OP ini.

Namun, tekanan bearish berarti level psikologis $1 masih jauh dari ambang batas untuk saat ini.

Unlocking token besar akan terus membatasi kenaikan juga, dan penurunan ke $0,25 pada katalis turun baru akan mendorong penjual.

Postingan Optimism (OP) slips toward $0.25 ahead of Jan. 22 buyback vote pertama kali muncul di CoinJournal.

