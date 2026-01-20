Jika stablecoin tidak bersifat privat, tidak ada yang privat | Opini

Pengungkapan: Pandangan dan pendapat yang diungkapkan di sini sepenuhnya milik penulis dan tidak mewakili pandangan dan pendapat redaksi crypto.news.

Stablecoin akan segera menjadi bentuk uang sehari-hari asli internet dan bisa dibilang merupakan bentuk adopsi kripto paling sukses hingga saat ini. Mereka cepat, global, dapat diprogram, dan penyelesaian final dalam satu klik. Tidak mengherankan bahwa pada tahun 2024, mereka memindahkan lebih banyak nilai daripada Visa. Namun mereka juga merupakan bom waktu privasi yang berdetak.

Ringkasan Stablecoin berkembang sebagai uang global — tetapi dalam bentuk publik-secara-default saat ini, mereka mengubah kehidupan finansial menjadi pengawasan terbuka, mengekspos individu dan bisnis terhadap profiling, eksploitasi, pemerasan, front-running, dan kebocoran intelijen kompetitif.

Transparansi on-chain radikal menciptakan kerugian ekonomi nyata (diskriminasi asuransi, spionase B2B, penetapan harga predator, penargetan pengiriman uang, ekstraksi MEV) dengan membuat perilaku finansial sensitif terlihat oleh siapa saja yang memiliki scraper atau bot.

Solusinya adalah stablecoin rahasia yang patuh: transfer pribadi-secara-default dengan pengungkapan selektif melalui kriptografi (ZK, TEE, audit terenkripsi), mempertahankan regulasi dan kepercayaan tanpa mengubah keuangan semua orang menjadi data publik.

Transaksi finansial mengungkapkan lebih banyak tentang kita daripada riwayat pencarian. Mereka mengekspos apa yang kita hargai, pada siapa kita mengandalkan, dan di mana kita rentan. Dan jika stablecoin berkembang dalam bentuk saat ini, data tersebut menjadi permainan yang adil bagi semua orang: pesaing, bot, penilai asuransi, atau bahkan penjahat.

Tidak ada yang menginginkan ini, dan itulah tepatnya ke mana kita menuju jika privasi tidak dibangun ke dalam stablecoin dari awal. Mungkin sedikit eksperimen pemikiran akan membantu menjelaskan mengapa stablecoin rahasia yang patuh sangat dibutuhkan.

Redlining asuransi melalui pengeluaran on-chain

Bayangkan mengisi ulang resep dengan salah satu stablecoin hari ini. Stablecoin publik berarti transaksi tersebut terlihat oleh siapa saja, termasuk perusahaan asuransi kesehatan Anda.

Perusahaan asuransi sudah menggunakan data off-chain untuk memprofil pelanggan: kebiasaan berbelanja, kode pos, cookie browser. Sekarang bayangkan apa yang akan mereka lakukan dengan visibilitas on-chain yang sempurna. Jika dompet stablecoin Anda menunjukkan pembayaran rutin ke pusat kanker atau klinik rehabilitasi, Anda mungkin menghadapi premi lebih tinggi atau menemukan diri Anda sama sekali tidak dapat diasuransikan.

Yang dibutuhkan adalah kerahasiaan transaksi secara default, dengan pengungkapan selektif hanya untuk mereka yang berwenang melihatnya.

Spionase B2B sebagai layanan

Sekarang bayangkan Anda adalah startup perangkat keras berukuran menengah, membeli suku cadang dari sepuluh pemasok. Anda membayar mereka semua dalam stablecoin onchain. Pesaing Anda tidak perlu menyewa investigator; mereka hanya menjalankan scraper blockchain.

Mereka akan melihat pemasok, volume, dan waktu pembayaran Anda. Mereka mungkin melihat peningkatan mendadak dalam pesanan dan menyimpulkan peluncuran produk. Atau mengidentifikasi pemasok dan memotong harga Anda.

Ini adalah hasil logis dari transparansi radikal untuk bisnis. Pengadaan korporat adalah tambang emas intelijen kompetitif, dan pembayaran B2B on-chain mengubah operasi Anda menjadi kebocoran strategi publik.

Stablecoin rahasia akan memungkinkan transfer di mana jumlah dan pihak lawan disembunyikan tetapi masih dapat diaudit oleh regulator dan otoritas pajak.

Persyaratan predator untuk bisnis kecil

Mari kita perbesar pada orang kecil, sekarang. Misalkan sebuah toko roti menggunakan stablecoin untuk membayar sewa dan membeli tepung. Pembeli besar memperhatikan mereka memiliki lebih sedikit deposit bulan ini, jadi mereka menyimpulkan bahwa saldo mereka rendah dan toko roti kekurangan uang tunai.

Dengan stablecoin publik, bisnis kecil kehilangan kemampuan mereka untuk bernegosiasi dari posisi kuat. Pembeli besar dapat menggunakan informasi yang tersedia untuk umum ini sebagai leverage dalam negosiasi.

Privasi membantu memulihkan keseimbangan di sini. Akun terlindungi mencegah pihak lawan mengintip ke dalam buku Anda kecuali Anda mengundang mereka. Begitulah cara setiap hubungan bisnis normal sudah bekerja. Stablecoin rahasia hanya membawa logika itu ke era internet.

Pengiriman uang sebagai suar pemerasan

Seorang pekerja migran mengirim $300 dalam stablecoin kepada keluarganya. Transaksi cepat dan murah, tetapi sekarang publik. Kartel mengikis data blockchain, dan seminggu kemudian, seseorang mengetuk pintu keluarga mereka.

Ini terjadi sekarang dengan pengiriman uang off-chain dan WhatsApp. Aliran stablecoin publik membuatnya lebih buruk karena mereka sepenuhnya dapat dilacak dan tidak mungkin dihapus.

Pengiriman uang seharusnya tidak menjadi sumber risiko pribadi, dan transfer rahasia menyelesaikan ini. Tanda terima pengiriman uang masih dapat divalidasi oleh operator transfer uang, atau tanpa dapat dibaca oleh pemimpin geng dengan laptop.

Bot front-running gaji Anda

Jika Anda dibayar dalam stablecoin pada tanggal satu bulan, bot MEV sudah memasukkan Anda dalam kalender.

Bot ini memantau mempool, dan mereka melihat pertukaran stablecoin majikan Anda datang, melakukan front-run, dan memastikan gaji Anda membeli sedikit lebih sedikit. Ulangi itu setiap bulan, Anda secara efektif membayar pajak MEV.

Pada tahun 2025, Coinbase kehilangan lebih dari $300.000 ketika bot MEV mengeksploitasi kontrak perbendaharaan yang salah konfigurasi. Bot sandwich menghasilkan jutaan mengeksploitasi aliran yang dapat diprediksi.

Perbaikannya adalah mengenkripsi jalur transaksi. Kirim pertukaran stablecoin Anda melalui lapisan eksekusi pribadi atau relay terenkripsi.

Privasi bukan musuh kepatuhan

Mungkin kesimpulan paling penting dalam semua skenario ini adalah bahwa privasi dan kepatuhan tidak saling eksklusif. Bukti zero-knowledge, lingkungan eksekusi tepercaya, dan log audit terenkripsi sudah memungkinkan:

Pengungkapan selektif kepada regulator

Bukti kepatuhan KYC, AML, dan pajak

Kontrol yurisdiksi seperti geo-fencing

Kita dapat memiliki eksekusi pribadi transfer stablecoin dengan hook kepatuhan bawaan. Benar-benar tidak perlu membocorkan gaji Anda, pemasok Anda, atau pengiriman uang keluarga Anda.

Stablecoin rahasia adalah jalan ke depan

Masa depan keuangan tidak bisa publik-secara-default. Ini harus menjadi lingkungan di mana individu dan institusi berbagi apa yang diperlukan untuk membuktikan kepatuhan, memenuhi ambang batas audit, menghormati hukum lokal, dan tidak lebih.

Stablecoin sudah menjadi tulang punggung adopsi kripto, dan mereka terlalu penting untuk gagal dalam tes privasi. Tanpa privasi, mereka menjadi ancaman yang lebih besar daripada masalah pengawasan data web2 yang pernah ada.

Kami dulu khawatir tentang Big Brother. Tanpa stablecoin rahasia, semua orang menjadi Big Brother. Stablecoin rahasia yang patuh adalah bagaimana kita menghindari masa depan itu.