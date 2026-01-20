Injective meluncurkan INJ Supply Squeeze: menggandakan deflasi token

Injective, blockchain layer-1 yang dirancang untuk keuangan, telah mengumumkan terobosan signifikan dalam struktur moneternya: pengenalan INJ Supply Squeeze. Inisiatif ini, yang secara resmi dikomunikasikan pada 20 Januari 2026, di New York, menandai percepatan permanen dalam pengurangan pasokan token INJ asli, secara efektif menggandakan tingkat deflasi dan memperkuat kelangkaan sebagai karakteristik fundamental dari aset tersebut.

Apa itu INJ Supply Squeeze

INJ Supply Squeeze merupakan pembaruan struktural yang mengantarkan token INJ ke fase deflasi baru. Mekanisme ini beroperasi pada dua front: di satu sisi, memperketat dinamika penerbitan; di sisi lain, bekerja secara sinergis dengan Injective Community BuyBack yang sudah ada. Tujuannya ganda: mengurangi penerbitan token baru dan terus membakar secara teratur token yang sudah beredar, sehingga mengkonsolidasikan kontraksi pasokan jangka panjang.

Strategi ini bertujuan untuk menjadikan deflasi sebagai komponen struktural dari model moneter Injective, memperkuat peran INJ sebagai pilar ekonomi jaringan dan menyelaraskan dinamika token dengan pertumbuhan berkelanjutan ekosistem.

Sejarah Deflasi di Injective

Sejak peluncuran mainnet, Injective telah memperkenalkan mekanisme yang bertujuan untuk secara permanen mengurangi pasokan INJ melalui pembakaran token secara teratur. Seiring waktu, alat-alat ini telah diperluas, memungkinkan aplikasi ekosistem untuk secara langsung berkontribusi pada pengurangan pasokan. Hingga saat ini, sekitar 6,85 juta INJ telah dibakar, dihapus secara permanen dari peredaran.

Kerangka kerja baru ini didasarkan pada fondasi tersebut, mempercepat kontraksi bersih pasokan di tingkat protokol. Keputusan untuk menjadikan deflasi sebagai prinsip kunci memperkuat posisi INJ sebagai aset ekonomi sentral dan mengkonsolidasikan fungsinya dalam jaringan.

Peran Community BuyBack

Sejajar dengan INJ Supply Squeeze, Injective Community BuyBack terus memainkan peran komplementer dalam mengurangi total pasokan. Setiap bulan, pendapatan yang dihasilkan oleh ekosistem digunakan untuk melakukan pembelian onchain INJ, yang kemudian dibakar secara permanen. Proses buyback dan burn ini menambah efek deflasi dari pengurangan emisi, memperkuat hubungan antara penggunaan protokol dan peningkatan nilai token.

Integrasi antara kerangka kerja baru dan pembakaran berulang menciptakan siklus yang baik: seiring pertumbuhan ekosistem, peluang untuk pembakaran meningkat, sehingga memperkuat kelangkaan INJ.

Visi Jangka Panjang

Menurut Eric Chen, co-founder Injective, "INJ Supply Squeeze yang didorong komunitas merupakan langkah menentukan dalam evolusi desain moneter Injective. Dengan menggandakan tingkat deflasi dan memasangkannya dengan buyback sistematis, Injective memperkuat kelangkaannya dan memposisikan INJ sebagai aset deflasi jangka panjang, sejalan dengan pertumbuhan ekosistem."

Keputusan untuk mempercepat deflasi bukan hanya langkah teknis, tetapi pernyataan strategis: Injective bertujuan untuk membangun blockchain yang dioptimalkan untuk aplikasi keuangan, di mana desain ekonomi, keamanan, dan keberlanjutan jangka panjang terintegrasi secara mendalam.

Injective: blockchain di persimpangan DeFi dan TradFi

Injective menonjol sebagai blockchain layer-1 yang dapat beroperasi lintas platform, beroperasi di persimpangan DeFi (decentralized finance) dan TradFi (traditional finance). Ekosistem ini menawarkan rangkaian produk komprehensif untuk pengembang dan pengguna akhir, termasuk aset tingkat institusional yang didukung oleh alat keuangan global paling kuat dan modul plug-and-play untuk pembuatan aplikasi Web3 canggih.

Sebagai mitra terdesentralisasi terkemuka untuk institusi, Injective berada di antara blockchain layer-1 teratas dalam hal nilai protokol, telah memfasilitasi lebih dari satu miliar transaksi onchain. Proyek ini diinkubasi oleh Binance dan didukung oleh investor terkemuka seperti Jump Crypto, Pantera, dan Mark Cuban.

Implikasi untuk Ekosistem dan Nilai INJ

Pengenalan INJ Supply Squeeze dan penguatan mekanisme deflasi memiliki dampak langsung pada nilai yang dipersepsikan dari INJ. Pengurangan pasokan yang terprogram dan permanen, dikombinasikan dengan pembakaran bulanan yang terkait dengan aktivitas ekosistem, menciptakan tekanan positif pada kelangkaan token. Model ini mendorong partisipasi aktif dari pengembang dan pengguna, yang melihat kesuksesan jaringan sebagai peluang untuk pertumbuhan nilai aset.

Strategi yang diadopsi oleh Injective mencerminkan tren yang berkembang di sektor blockchain: pencarian model ekonomi yang berkelanjutan dan berorientasi jangka panjang, mampu menarik modal institusional dan mengkonsolidasikan kepercayaan pengguna.

Kesimpulan: Titik Balik untuk Tokenomics Injective

Dengan implementasi INJ Supply Squeeze, Injective mengambil langkah menentukan menuju tokenomics yang semakin deflasi dan berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan. Penggandaan tingkat deflasi, dikombinasikan dengan mekanisme buyback dan burn, memperkuat posisi INJ sebagai aset sentral dan langka dalam ekosistem yang berkembang pesat.

Injective dengan demikian mengonfirmasi visinya: menjadi blockchain pilihan untuk keuangan masa depan, di mana inovasi, keamanan, dan soliditas ekonomi terjalin untuk menawarkan peluang baru kepada pengembang, institusi, dan pengguna di seluruh dunia.