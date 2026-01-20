Solv Protocol Mengamankan Registrasi MiCA UE untuk Platform Yield Bitcoin

Solv Protocol telah mengumumkan bahwa token SOLV aslinya telah mencapai registrasi penuh di bawah regulasi Markets in Crypto-Assets (MiCA) Uni Eropa, dengan Belanda sebagai negara anggota asal.

Registrasi MiCA memungkinkan Solv untuk menawarkan tokennya di seluruh 27 negara anggota UE di bawah kerangka pengungkapan terpadu blok tersebut, menurut pengumuman hari ini. Protokol ini mengoperasikan platform untuk cadangan Bitcoin on-chain yang menghasilkan yield dengan lebih dari $1,18 miliar total aset yang dikelola per Januari 2026.

Solv mencatat bahwa produk xSolvBTC-nya memiliki lebih dari $183 juta yang beredar di berbagai jaringan blockchain, kata perusahaan tersebut. Melalui integrasi dengan platform DeFi termasuk Lista DAO, Venus, Pendle Finance dan Morpho, SolvBTC telah memungkinkan lebih dari $310 juta volume pinjaman aktif.

Token SOLV akan terdaftar di bursa Eropa Bitvavo dan Bitpanda setelah registrasi, memberikan akses bagi investor ritel dan institusional di seluruh UE.

Ryan Chow, co-founder Solv Protocol, mengatakan registrasi ini memungkinkan dana yang diatur, bank dan perusahaan fintech di seluruh Eropa untuk mendapatkan yield dan membangun produk on-chain tanpa bergantung pada kustodian terpusat.

Solv berkembang melampaui keuangan Bitcoin ke aset dunia nyata yang ditokenisasi, menggabungkan likuiditas Bitcoin dengan instrumen yang ditokenisasi seperti Treasury bills, portofolio kredit, dana pasar uang dan ekuitas. Protokol ini baru-baru ini meluncurkan SolvBTC.RWA Vault di BNB Chain dalam kolaborasi dengan BNB Chain, dirancang untuk memberikan institusi akses onchain ke treasuries yang ditokenisasi dan kredit dengan peringkat investasi.

Crossmint Mengamankan Otorisasi

Kerangka kerja MiCA, yang mulai sepenuhnya dapat diberlakukan pada tahun 2025, menetapkan aturan terpadu untuk penyedia layanan aset kripto di seluruh UE.

Minggu lalu, platform infrastruktur dompet Crossmint mengamankan otorisasi MiCA dari Comisión Nacional del Mercado de Valores Spanyol, menjadi Penyedia Layanan Aset Kripto yang diatur dengan hak passporting di seluruh negara anggota UE. Otorisasi Crossmint memungkinkan perusahaan untuk menawarkan dompet tertanam, bursa dan transfer lintas batas melalui satu platform.

Perusahaan tersebut mengatakan dalam pernyataan bahwa status MiCA-nya menempatkannya di antara kelompok terbatas penyedia infrastruktur yang menawarkan kemampuan aset digital komprehensif dengan kepatuhan regulasi di seluruh UE karena periode grandfathering untuk aset yang tidak patuh berakhir pada Juli 2026.

"Kami membangun Crossmint untuk menjadi platform aset digital global sejak hari pertama," kata Rodri Fernández Touza, co-founder Crossmint. "Otorisasi MiCA berarti klien kami mendapatkan solusi full stack yang patuh di seluruh UE, semua melalui satu integrasi."

➢ Tetap selangkah lebih maju. Bergabunglah dengan Blockhead di Telegram hari ini untuk semua berita terbaru dalam kripto.

+ Ikuti Blockhead di Google News