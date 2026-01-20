Bagaimana Outlook 2026 Nosov Berakhir Cocok dengan 40% dari P&L 2025 Saya

Saya telah melewati cukup banyak siklus kripto untuk tahu bahwa setiap penurunan besar mendapat cerita yang nyaman. Setelah aksi jual musim gugur 2025, ceritanya adalah: "Santai, ini sehat." Ketika Volodymyr Nosov, pendiri dan presiden WhiteBIT Group, mengatakan hal yang sama dalam wawancara Benzinga Januari 2026-nya, saya mendengar seseorang berbicara dari dalam rel yang sebenarnya saya gunakan, bukan skrip PR yang jauh.

Ini adalah pandangan saya dari meja: di mana roadmap-nya tumpang tindih dengan angka saya dan bagaimana itu membentuk posisi saya menuju 2026.

"Di tahun 2026, kita akan melihat kejelasan regulasi yang lebih besar."

Filter saya pada komentar tersebut dimulai dengan regulasi dan bagaimana saya sudah mengukurnya. Sebagian besar yurisdiksi utama mengunci aturan untuk aset digital dan stablecoin. Selama dua tahun terakhir, saya telah menggeser eksposur teregulasi saya dari sekitar 5–10% menjadi sekitar 40% dari kripto saya. Hari ini itu berarti sekitar sepertiga BTC dan ETH dalam ETF spot dan kustodian yang diawasi, ditambah daftar pendek bursa yang patuh.

Itu meninggalkan buku mendekati 65/35. Sekitar 65% berada dalam eksposur kecepatan rendah, sebagian besar teregulasi, saya siap untuk bertahan melalui kebisingan makro. Sisa 35% adalah sleeve beta yang lebih tinggi yang saya rotasi melalui narasi, perps, dan alts.

"Koreksi semacam itu adalah mekanisme yang sehat."

Garis "mekanisme sehat"-nya tentang koreksi musim gugur cocok dengan apa yang saya lihat di blotter. Saya mengubah gerakan itu menjadi memotong swing long BTC sekitar -6,3%, lalu membalik short untuk sekitar +3,8%. Setelah itu, saya masuk kembali lebih rendah dan menarik +4,6% lagi pada bouncenya.

Saya menjalankan struktur yang sama pada ETH dan L1 yang terlalu panas. Pada akhirnya, sekitar 40% dari PnL tahunan saya berasal dari trading di dalam satu cleanup — di pasar di mana penurunan 20–30% dipanggang ke dalam desain, bukan bukti bahwa sistem sedang mati.

"Pasar hari ini jauh lebih tangguh daripada beberapa tahun lalu."

Yang benar-benar memisahkan siklus ini dari yang lama adalah apa yang tidak rusak di bawah gerakan tersebut. Rel fiat tetap terbuka. Venue utama tetap online. Penarikan berhasil.

Jadi stres duduk di posisi, bukan di saluran pipa. Respons saya bersifat mekanis. Saya memotong eksposur long bersih dari sekitar 130% menjadi 80%. Saya menurunkan alts dari sekitar 40–45% dari buku menjadi di bawah 20%. Saya merotasi risiko itu ke BTC, ETH dan keranjang kecil nama infrastruktur. Saya menjaga leverage dalam kisaran 1–3x dan memperlakukan penurunan 20–30% dalam aset berkualitas sebagai peristiwa rebalancing, bukan ancaman eksistensial.

"Pasar RWA akan terus berkembang pesat."

Roadmap sejalan lagi pada tokenisasi. Nosov menempatkan pasar aset yang ditokenisasi dalam kisaran $10–15 triliun selama lima tahun ke depan. Saya mengekspresikan pandangan itu melalui sleeve RWA yang ketat: sekitar 5% dari NAV dalam treasuries yang ditokenisasi, satu pool kredit on-chain, dan posisi FreeBnk (FRBK) kecil yang saya bangun di sekitar listing-nya di WhiteBIT.

Saya meningkatkan selama hari-hari pertama trading dan mengambil sekitar +32% pada bagian aktif dari pergerakan. Setelah itu, saya meninggalkan tas yang lebih kecil sebagai taruhan RWA horizon yang lebih panjang. Saya juga menggunakan promo "FreeBnk Party" terutama untuk melihat bagaimana pengguna nyata berperilaku di sekitar listing segar.

"Tim kami akan berpartisipasi dalam tokenisasi pasar saham mereka."

Kesepakatan Saudi membawa tema itu dari tesis ke saluran pipa. Tokenisasi pasar saham sekitar $2,7 triliun, menghubungkan WBT dan Whitechain ke dalam aliran itu, dan membangun rel CBDC untuk mata uang dengan sekitar $1 triliun dalam uang luas, didukung oleh pusat data nasional dan penambangan, adalah jenis permainan infrastruktur yang membenarkan menjaga bagian inti WBT sekitar 7–8% dari buku jangka panjang saya.

Pada kapitalisasi pasar ~$12,2 miliar hari ini, menurut CoinDesk, posisi itu berukuran sebagai taruhan keyakinan tinggi tetapi tidak tanpa pemeriksaan. Saya masih memperhitungkan risiko ekor seperti pemutusan perbankan atau pengasingan regulasi permanen, tetapi sebagai hasil probabilitas lebih rendah, bertanggal lebih panjang untuk platform yang sekarang memiliki negara sebagai mitra.

"Salah satu faktor kunci adalah keamanan."

Semua ini berada di atas model keamanan yang tetap lebih konservatif daripada narasi. Saya membatasi setiap bursa tunggal sekitar 20–25% dari buku likuid saya dan menyimpan 70–80% dari kekayaan bersih saya dalam cold storage.

Di WhiteBIT, itu berarti kunci perangkat keras, daftar putih penarikan dan izin API yang ketat. Itu juga berarti pemisahan keras antara akun "vault" dan akun "eksekusi" yang hanya menyimpan float trading satu atau dua minggu. Protokol baru yang kompleks yang belum bertahan dari ketakutan nyata berada pada batas posisi 1–2% sampai mereka membuktikan mereka bisa menerima pukulan.

"Kami melihat permintaan yang kuat dan potensi yang signifikan."

Tumpang tindih terakhir adalah dalam penggunaan sehari-hari. Angka kartu WhiteBIT Nova adalah beberapa data adopsi paling jelas dalam komentar Nosov: pengeluaran bulanan rata-rata sekitar €750, sebagian besar untuk bahan makanan, kafe dan langganan di Italia, Spanyol, Irlandia, Polandia dan Belanda. Hanya minoritas pengguna yang bahkan meminta kartu fisik.

Pola itu berima dengan perilaku saya sendiri. Saya menggunakan kartu kripto sebagai rel untuk perjalanan dan tagihan berulang, jadi sekitar 20–30% dari pengeluaran fiat bulanan saya sekarang berjalan melalui saluran yang terhubung langsung ke tumpukan trading saya. Itu memotong biaya FX dan perbankan dan memungkinkan saya menyimpan tambahan 10–15% dari modal kerja dalam kripto alih-alih terus-menerus off-ramping.

Merangkum pandangan

Bungkus itu ke dalam W Group — bursa, prosesor, rantai, marketplace, fintech dan media — dan Anda mendapatkan apa yang penting bagi saya: luas permukaan yang menjaga saldo dari bocor ketika volatilitas melanda.

Menuju 2026, saya bertaruh pada siklus yang lebih teregulasi dan berat institusi di mana koreksi membersihkan sistem, jadi saya ingin risiko dalam infrastruktur yang patuh, rel tokenisasi dan aliran pembayaran nyata.

Selama cerita itu cocok dengan bagaimana saya benar-benar menjalankan buku saya — leverage yang lebih rendah, volume nyata melalui kartu kripto, infra dan RWA yang berukuran untuk tahun-tahun — saya baik-baik saja dengan satu rencana: tetap terpapar tren, tidak diparkir di kas.

