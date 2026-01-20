Penyimpanan Mandiri Bukan Lagi Hobi Ritel. Ini Menjadi Infrastruktur Institusional

Bagaimana kontrol, delegasi, dan operasi profesional membentuk ulang partisipasi Proof-of-Stake

Oleh Artemiy Parshakov, VP of Institutions di P2P.org

Bagaimana Pandangan Institusional tentang Self-Custody Berubah

Selama bertahun-tahun, peserta institusional sebagian besar menyamakan self-custody dengan risiko ritel. Mengelola private key, berinteraksi langsung dengan protokol, dan mengandalkan perangkat keras pribadi dipandang sebagai praktik yang lebih cocok untuk pengguna individu daripada organisasi yang diatur dengan tanggung jawab fidusia.

Persepsi tersebut berkembang.

Perangkat keras yang aman, mekanisme delegasi non-custodial, dan operasi validator profesional berkumpul menjadi model partisipasi yang mempertahankan kontrol institusional sambil mendukung kinerja, keandalan, dan skala. Self-custody semakin dievaluasi bukan sebagai preferensi pinggiran, tetapi sebagai opsi arsitektur serius dalam kerangka kerja kripto institusional.

Pergeseran ini mencerminkan perubahan yang lebih luas dalam cara institusi terlibat dengan aset digital. Partisipasi awal sering menekankan akses dan eksposur melalui pengaturan custodial yang sudah dikenal. Saat ini, perhatian berkembang ke arah bagaimana partisipasi disusun, diatur, dan dipertahankan dari waktu ke waktu. Kripto semakin diperlakukan sebagai infrastruktur daripada eksperimen, membawa pertanyaan tentang kontrol, akuntabilitas, dan pemisahan peran ke garis depan.

Kemajuan Infrastruktur Memungkinkan Model Partisipasi Baru

Evolusi ini didukung oleh kemajuan yang berarti pada lapisan tooling. Solusi custody institusional sekarang menawarkan otorisasi multi-pihak, kontrol berbasis kebijakan, auditabilitas, dan integrasi dengan alur kerja kepatuhan dan pelaporan. Dalam praktiknya, kontrol kriptografi sering didistribusikan di beberapa pihak yang berwenang, dengan eksekusi transaksi tunduk pada persyaratan kuorum, kebijakan risiko yang telah ditentukan sebelumnya, dan pemisahan yang jelas antara kepemilikan aset dan penandatanganan operasional. Tindakan dapat diatribusikan dan ditinjau, memungkinkan aktivitas onchain selaras dengan kerangka tata kelola internal, audit, dan pengawasan.

Kemampuan ini memungkinkan organisasi untuk mempertahankan kontrol langsung atas aset sambil beroperasi dalam kerangka tata kelola yang telah ditetapkan.

Pada saat yang sama, jaringan Proof-of-Stake telah menyempurnakan mekanisme delegasi yang memungkinkan partisipasi tanpa mentransfer kepemilikan. Institusi dapat mengotorisasi aktivitas staking melalui pengaturan yang didefinisikan dengan jelas yang mempertahankan custody sambil mendukung keamanan jaringan dan tata kelola.

Bersama-sama, perkembangan ini memungkinkan model partisipasi berlapis. Kontrol aset tetap pada institusi atau kustodiannya. Eksekusi operasional ditangani oleh tim infrastruktur khusus yang berfokus pada kinerja dan keandalan validator. Pengawasan dan akuntabilitas tetap transparan dan terdefinisi dengan baik.

Struktur ini mencerminkan bagaimana institusi sudah berinteraksi dengan infrastruktur keuangan di pasar tradisional.

Mengapa Staking Secara Alami Mendukung Pemisahan Fungsional

Staking memperkenalkan persyaratan operasional yang menghargai spesialisasi. Kinerja validator bergantung pada uptime, konfigurasi, responsif terhadap peningkatan protokol, dan eksekusi yang disiplin dari waktu ke waktu. Hasil mencerminkan bagaimana infrastruktur dioperasikan dalam praktik.

Ketika partisipasi institusional berkembang, banyak organisasi mengadopsi model di mana operasi validator didelegasikan kepada penyedia infrastruktur khusus. Ini memungkinkan tim internal untuk fokus pada tata kelola, alokasi, dan pengawasan, sementara spesialis operasional mengelola eksekusi teknis yang diperlukan untuk partisipasi yang konsisten.

Hasilnya adalah pembagian tanggung jawab yang jelas. Setiap fungsi beroperasi dalam bidang keahliannya, didukung oleh standar kinerja yang terukur dan akuntabilitas yang terdefinisi. Pendekatan ini selaras dengan praktik institusional yang sudah lama ada, di mana eksekusi didelegasikan dan kontrol tetap ditugaskan dengan jelas.

Staking semakin mengadopsi logika yang sama.

Self-Custody sebagai Pilihan Desain Institusional

Dalam kerangka kerja ini, self-custody mendukung kejelasan arsitektur. Institusi dapat menentukan bagaimana kontrol dilakukan, bagaimana tanggung jawab operasional disegmentasi, dan bagaimana delegasi disusun tanpa memperkenalkan kompleksitas yang tidak perlu.

Untuk treasury korporat, ini memperkuat tata kelola dan penyelarasan pelaporan. Untuk manajer aset, ini memperkuat transparansi dan disiplin fidusia. Untuk platform fintech, ini memberikan fondasi yang dapat diskalakan dengan batas operasional yang terdefinisi dengan baik.

Custody yang dikombinasikan dengan delegasi profesional menciptakan model yang seimbang. Kontrol tetap eksplisit. Eksekusi terspesialisasi. Pengawasan berkelanjutan.

Pendekatan ini mencerminkan bagaimana institusi membangun sistem yang tahan lama di bagian lain dari tumpukan keuangan.

Kesadaran Infrastruktur Bergabung dengan Percakapan Yield

Ketika ekosistem staking berkembang, diskusi institusional semakin meluas. Yield tetap relevan, dan semakin dievaluasi bersama keandalan, akuntabilitas, dan integrasi dengan sistem yang ada.

Self-custody cocok secara alami dengan perspektif ini. Ini memberikan kerangka kerja untuk kontrol aset langsung sambil memungkinkan partisipasi melalui keahlian operasional khusus. Ketika didukung oleh infrastruktur yang kuat, model ini berskala secara dapat diprediksi dan terintegrasi dengan bersih dengan proses institusional.

Ada juga implikasi tingkat jaringan. Ketika peserta besar mempertahankan custody dan mendelegasikan operasi, pengaruh tata kelola didistribusikan ke kelompok pemangku kepentingan yang lebih luas daripada terkonsentrasi dalam sejumlah kecil operator custodial.

Delegasi non-custodial memungkinkan modal untuk didiversifikasi secara operasional tanpa memfragmentasi kepemilikan. Institusi dapat mendukung beberapa validator, geografi, dan tumpukan infrastruktur sambil mempertahankan custody dan pengawasan yang terpadu. Ini mengurangi titik kegagalan operasional tunggal, membatasi konsentrasi validator, dan meningkatkan ketahanan jaringan selama periode tekanan atau perubahan cepat.

Keragaman validator didukung tanpa mengharuskan setiap peserta mengoperasikan infrastruktur secara independen. Jaringan mendapat manfaat dari eksekusi profesional sambil mempertahankan karakteristik desentralisasi.

Dinamika ini membentuk bagaimana ekosistem Proof-of-Stake berkembang seiring partisipasi institusional tumbuh.

Kemana Institusi Pergi dari Sini

Perhatian institusional semakin berpusat pada bagaimana partisipasi staking disusun dan dioperasikan di seluruh tumpukan infrastruktur. Untuk banyak organisasi, staking muncul sebagai keputusan model operasi, dibentuk oleh bagaimana custody, tata kelola, dan eksekusi bersatu dalam praktik.

Ini adalah saat untuk evaluasi terstruktur. Pemimpin treasury, manajer aset, dan tim risiko memeriksa bagaimana model staking non-custodial berfungsi dalam kondisi nyata, bagaimana kinerja validator dipertahankan, bagaimana risiko operasional dikelola, dan bagaimana sistem ini terintegrasi dengan kerangka custody, pelaporan, dan pengawasan yang ada.

Keterlibatan awal mendukung keakraban, penyelarasan internal, dan pengambilan keputusan yang tepat. Institusi yang menginvestasikan waktu dalam mengevaluasi infrastruktur staking non-custodial yang kuat dan terbukti memposisikan diri mereka untuk berpartisipasi dengan percaya diri saat staking terus berkembang.

Self-custody menjadi komponen yang tahan lama dari arsitektur kripto institusional. Perannya ditentukan oleh seberapa efektif mendukung kontrol, delegasi, dan disiplin operasional dalam skala.

Tentang Penulis

Sebagai Vice President of Institutions di P2P.org, Artemiy mendorong kemitraan strategis, pertumbuhan institusional, dan pengembangan produk untuk penyedia staking non-custodial terkemuka di dunia. Dengan lebih dari $12 miliar aset yang di-stake di bawah pengelolaan, P2P.org berada di garis depan infrastruktur blockchain, memberdayakan institusi untuk memaksimalkan potensi staking dan keuangan terdesentralisasi.

Sebagai pembicara reguler di acara-acara terkemuka industri, termasuk DevCon, ETHDenver, Staking Summit, Paris Blockchain Week, Artemiy membawa wawasan tentang staking, DeFi, preconfirmations, dan tren yang muncul yang menguntungkan baik institusi maupun ekosistem blockchain yang lebih luas.