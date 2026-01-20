Portugal Larang Polymarket Terkait Skandal Insider Trading €4 Juta

Regulator permainan Portugal telah melarang platform prediksi kripto Polymarket menyusul pola perdagangan mencurigakan selama pemilihan presiden negara tersebut yang melihat lebih dari €4 juta dipertaruhkan hanya dalam dua jam sebelum hasil muncul.

Layanan Regulasi dan Inspeksi Permainan Portugal (SRIJ) memerintahkan platform untuk menghentikan operasi dan menghadapi pemblokiran setelah menentukan bahwa aktivitasnya melanggar hukum nasional yang melarang taruhan politik.

Kontroversi berpusat pada pergeseran mencurigakan dalam peluang taruhan yang terjadi tepat ketika jajak pendapat exit mulai beredar secara pribadi, menimbulkan pertanyaan serius tentang kebocoran informasi dan perdagangan orang dalam di pasar prediksi.

Pola Taruhan Mencurigakan Memicu Investigasi

Menurut laporan dari media Portugal Renascença, António José Seguro memasuki pemilihan presiden hari Minggu dengan peluang 60% di Polymarket sementara penantang André Ventura hanya memiliki 30%.

Pada pukul 18.00, satu jam penuh sebelum pemungutan suara ditutup, probabilitas Seguro telah melonjak menjadi 96%, mencapai 100% ketika proyeksi resmi mengkonfirmasi kemenangannya.

Sumber: Polymarket

Waktunya terbukti lebih mencurigakan di pasar yang memprediksi Presiden Republik berikutnya.

Pada pukul 18.30, peluang Seguro untuk mencapai Istana Belém melonjak dari 68,6% menjadi 93,2% dalam satu jam.

Selama periode yang sama, peluang Cotrim de Figueiredo anjlok dari 22% menjadi hanya 2,5%, menetap di 95% untuk Seguro pada pukul 20.00 ketika pemilih Portugal pertama kali mengetahui hasilnya.

Antara pukul 18.00 dan 20.00, jendela kritis antara lonjakan peluang Seguro dan pengumuman hasil publik, lebih dari €5 juta diperdagangkan di berbagai pasar.

Volume total di pasar presiden utama melebihi $120 juta (sekitar €103 juta), sementara pasar alternatif mengumpulkan hampir $10 juta (sekitar €8,1 juta).

Misteri yang tampak tentang bagaimana petaruh dengan benar mengidentifikasi pemenang dua jam sebelum pengumuman resmi larut setelah pemeriksaan lebih dekat.

Sekitar pukul 18.00, proyeksi jajak pendapat exit awal mulai beredar secara pribadi, semuanya mengkonfirmasi kemenangan nyaman Seguro dengan lebih dari 30% suara.

Kedua kandidat akan bertarung dalam putaran kedua pada 8 Februari, meskipun Polymarket tidak akan tersedia untuk petaruh Portugal kali ini.

Tindakan Keras Regulasi Portugal dan Langkah Kepatuhan

SRIJ mengkonfirmasi bahwa mereka mengetahui Polymarket "baru-baru ini" dan menganggap aktivitas perusahaan tersebut "ilegal."

Menurut Renascença, regulator menyatakan bahwa "situs web tidak diizinkan untuk menawarkan taruhan di Portugal, dan berdasarkan hukum nasional, taruhan pada acara atau kejadian politik, baik nasional maupun internasional, tidak diizinkan."

Polymarket menerima pemberitahuan pada hari Jumat untuk menghentikan operasi Portugal dalam 48 jam.

Pada hari Senin, situs tersebut masih aktif, mendorong SRIJ untuk memberi tahu layanan jaringan untuk pemblokiran platform.

Portugal bergabung dengan daftar negara yang semakin panjang yang membatasi platform tersebut.

Polymarket telah dilarang di Ukraina, Singapura, dan Prancis, sementara menghadapi pemblokiran di Australia, Belgia, Jerman, Inggris, Iran, dan Korea Utara, antara lain.

Yang perlu dicatat, kekhawatiran tentang perdagangan orang dalam di pasar prediksi telah meningkat setelah taruhan profil tinggi pada peristiwa geopolitik, terutama setelah Polymarket hampir sempurna memprediksi kemenangan Presiden Trump pada 2024.

Austin Weiler, peneliti di perusahaan intelijen blockchain Messari, berargumen bahwa mencegah perdagangan orang dalam adalah "secara realistis hanya mungkin di pasar prediksi yang menerapkan langkah-langkah Know Your Customer (KYC)."

"Untuk platform ber-KYC, mekanisme paling efektif adalah membatasi akses di awal bagi pengguna ke pasar tertentu," jelas Weiler, menambahkan bahwa aktor negara dapat dilarang dari pasar politik atau geopolitik.

Kalshi Menantang Dominasi Polymarket di Pasar Prediksi

Persyaratan KYC sangat bervariasi di seluruh platform prediksi yang sudah mapan.

Kalshi memberlakukan verifikasi identitas sebagai bagian dari model teregulasi di bawah otoritas US Commodity Futures Trading Commission (CFTC), mendorong bursa teregulasi seperti Coinbase untuk mengembangkan situs web pasar prediksi yang beroperasi melalui kerangka kerja yang disetujui secara federal oleh Kalshi.

Meskipun Polymarket juga diakui secara hukum oleh CFTC, akses dan pasar yang diizinkan berbeda secara signifikan, dengan pertanyaan hukum yang sedang berlangsung tentang apakah platform tersebut menampilkan perdagangan kontrak atau perjudian dengan nama lain.

Di tengah hambatan regulasi dan gugatan Kalshi, rincian volume Polymarket Desember 2025 menunjukkan peningkatan 28% dalam taruhan politik, dengan lebih dari $4,3 miliar dipertaruhkan dibandingkan dengan $5,96 miliar Kalshi dalam periode yang sama.

Sumber: Messari