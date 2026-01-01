Saham MSTR turun setelah pembelian Bitcoin Strategy terbaru

Harga saham MSTR turun lebih dari 7,3% pada hari Selasa setelah Strategy mengungkapkan pembelian Bitcoin terbarunya.

Ringkasan Harga saham MSTR anjlok lebih dari 7% pada hari Selasa.

Strategy mengumumkan bahwa mereka membeli lebih dari 22.000 koin senilai lebih dari $2,13 miliar.

Harga Bitcoin turun di bawah level support penting di $90.000.

Saham Strategy anjlok ke $161, beberapa poin di atas level support kunci di $149,75, level terendahnya tahun ini. Saham ini kini telah turun lebih dari 70% dari rekor tertingginya.

Dalam sebuah pernyataan, Michael Saylor mengatakan bahwa perusahaan mengakumulasi 22.305 Bitcoin (BTC) minggu lalu. Perusahaan menghabiskan $2,13 miliar untuk mendanai pembelian ini, mengumpulkan uang dengan menjual saham biasanya.

Strategy kini memegang 709.715 koin yang bernilai lebih dari $64 miliar, dan manajemen mengharapkan akumulasi akan terus berlanjut. Menurut pengajuan SEC, Strategy memiliki ruang untuk membeli lebih banyak Bitcoin karena memiliki kumpulan saham yang disetujui dalam jumlah besar.

Oleh karena itu, harga saham MSTR turun karena kejatuhan harga Bitcoin yang sedang berlangsung, yang mendorongnya di bawah level support kunci di $90.000 untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu.

Bitcoin turun di tengah masalah geopolitik yang sedang berlangsung, termasuk ancaman Presiden Donald Trump untuk memberlakukan tarif besar pada barang-barang Eropa. Sementara pejabat Eropa berusaha untuk meredakan masalah ini, mereka juga memperingatkan bahwa mereka akan membalas, termasuk dengan memicu instrumen anti-paksaan.

Harga Bitcoin juga anjlok karena peristiwa di Jepang, di mana imbal hasil obligasi pemerintah melonjak ke level tertinggi dalam beberapa dekade. Ada tanda-tanda bahwa Bank of Japan akan terus menaikkan suku bunga untuk memerangi inflasi dan penurunan nilai yen Jepang.

Kekhawatiran ini menjelaskan mengapa pasar saham AS terus turun, dengan Dow Jones Industrial Average turun lebih dari 550 poin dan Nasdaq 100 anjlok lebih dari 320 poin.

Saham MSTR juga anjlok karena preminya terus turun. Data menunjukkan bahwa nilai aset bersih berbasis kapitalisasi pasar turun menjadi 0,721, sementara nilai aset bersih berbasis nilai perusahaan turun menjadi 0,95.

Analisis teknikal harga saham MSTR

Grafik timeframe harian menunjukkan bahwa harga saham Strategy telah turun dalam beberapa bulan terakhir, bergerak dari tinggi $456 pada bulan Juli ke $160 saat ini.

Harga tetap berada di bawah semua moving average, sementara indikator Supertrend tetap berwarna merah.

Saham ini juga telah membentuk pola bearish flag, tanda kelanjutan umum dalam analisis teknikal.

Oleh karena itu, penurunan di bawah level support kunci di $149 akan mengonfirmasi prospek bearish dan kemungkinan mencapai support di $100.