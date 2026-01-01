Trend Research, Bitmine Gandakan Investasi Ethereum dengan Pembelian Baru

Trend Research telah meningkatkan kepemilikan ETH-nya menjadi 636.815 ETH, bernilai $1,98 miliar pada harga saat ini. Data onchain menunjukkan bahwa perusahaan tersebut membeli 9.939 ETH seharga $30,85 juta dan mengirimkannya ke Aave V3 sebelum meminjam tambahan $20 juta dalam USDT untuk membeli lebih banyak Ethereum.

Perusahaan investasi berbasis Hong Kong, Trend Research, telah membeli lebih banyak Ethereum, menurut data onchain dari penjelajah blockchain dan platform analitik blockchain Arkham Intelligence. Perusahaan tersebut meminjam $30 juta dalam USDT dari Aave, platform pinjam-meminjam DeFi, dan membeli 9.939 ETH sekitar $30,85 juta dari Binance.

Trend Research dan BitMine membeli lebih banyak Ethereum saat pasar kripto turun

Trend Research mentransfer 9.939 ETH yang baru dibeli ke Aave dan kemudian meminjam tambahan $20 juta dalam USDT untuk membeli lebih banyak ETH. Perusahaan tersebut kini memiliki 636.815 ETH dalam pembukuannya, bernilai $1,98 miliar pada harga ETH saat ini.

Pendiri Trend, Jack Yi, mengatakan tahun lalu bahwa ia optimis tentang kinerja kripto pada paruh pertama tahun 2026 dan berjanji untuk terus membeli Ethereum hingga pasar bullish tiba.

Pada 12 Desember, Trend Research menulis di X bahwa mereka tetap bullish terhadap ETH setelah kehancuran pasar 1011 dan "tetap optimis tentang masa depan" karena meningkatnya integrasi aset kripto ke dalam keuangan tradisional.

Bitmine Immersions Technologies juga mengumumkan bahwa mereka membeli lebih banyak Ethereum. Siaran pers bertanggal 20 Januari merinci bahwa perusahaan kripto tersebut telah membeli tambahan 35.268 ETH dalam seminggu terakhir. Menurut Thomas Lee, Chairman Bitmine, rasio harga Ethereum terhadap Bitcoin telah meningkat sejak pertengahan Oktober, menunjukkan bahwa investor telah mengakui tokenisasi dan kasus penggunaan lainnya yang dikembangkan oleh Wall Street di jaringan Ethereum.

Lee juga menekankan bahwa BitMine "telah melakukan staking ETH lebih banyak daripada entitas lain di dunia" dan menambahkan bahwa "biaya staking ETH perusahaan adalah $374 juta per tahun," melebihi $1 juta per hari.

Sebuah laporan Cryptopolitan terbaru bertanggal 20 Januari menyoroti bahwa BitMine baru-baru ini melakukan staking sekitar 86.848 ETH, membawa total ETH yang di-stake menjadi 1,77 juta ETH senilai sekitar $5,66 miliar. Publikasi tersebut juga mencatat bahwa pasokan Ethereum di bursa telah menurun dan melaporkan bahwa permintaan institusional yang terus meningkat untuk Ethereum dari ETF dan perusahaan publik seperti BitMine adalah akar penyebab kelangkaan pasokan.

Menurut Coingecko, platform data kripto, BitMine Immersions memimpin semua perusahaan yang terdaftar secara publik dalam kepemilikan Ethereum. Perusahaan tersebut memiliki 4.203.036 ETH bernilai $12,73 miliar pada harga saat ini, dan kepemilikan ETH-nya mewakili 3,48% dari total pasokan Ethereum.

Data juga menunjukkan bahwa BitMine telah menambahkan 235.826 ETH ke dalam pembukuannya dalam 30 hari terakhir. Menurut data dari Bitcoin Treasuries, BitMine memegang 192 Bitcoin, bernilai $17,39 juta, dan menempati peringkat ke-86 di antara pemegang Bitcoin korporat terbesar di dunia.

ETF Ethereum Spot membeli ETH senilai $584 juta saat harga ETH turun

Dana yang diperdagangkan di bursa Ethereum spot yang terdaftar di AS juga telah menambahkan lebih banyak Ethereum. Dana tersebut telah mengakumulasi $479,04 juta dalam ETH dalam lima hari terakhir, menurut data dari situs web pelacakan ETF SosoValue.

Data juga menunjukkan bahwa ETF menerima $584,91 juta dalam arus masuk hanya pada bulan Januari, dengan arus masuk tertinggi bulan ini sebesar $175 juta tercatat pada 14 Januari. Dana tersebut memegang $20,43 miliar dalam Ethereum, mewakili sekitar 5,14% dari kapitalisasi pasar aset kripto tersebut.

Terlepas dari aktivitas pembelian besar-besaran oleh institusi, Ethereum telah turun 6,05% selama 24 jam terakhir, membawa penurunan tujuh hari menjadi 4,46%.

Data dari CoinGecko menunjukkan bahwa aset kripto tersebut saat ini diperdagangkan pada $3.019 dan naik 2,13% year-to-date pada saat publikasi ini.

Asah strategi Anda dengan mentorship + ide harian - akses gratis 30 hari ke program trading kami