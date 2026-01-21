Penambangan Kripto Berkembang di Georgia dengan Tarif Rendah dan Regulasi Baru

TLDR

Operasi penambangan kripto di Georgia kini mengonsumsi sekitar 5 persen dari total output listrik negara tersebut.

AITEC Solution adalah konsumen listrik terbesar di antara perusahaan penambangan dengan 403 juta kWh yang digunakan pada tahun 2025.

Pemerintah Georgia mendukung industri ini melalui tarif listrik rendah dan kebijakan regulasi yang menguntungkan.

Fasilitas penambangan sebagian besar berlokasi di zona ekonomi bebas di Tbilisi dan Kutaisi.

Bitcoin mencapai rekor tertinggi sepanjang masa lebih dari $126.000 pada Oktober 2025, mendorong minat penambangan lebih lanjut.

Penambangan kripto di Georgia meningkat pesat karena perusahaan memanfaatkan energi murah dan kebijakan pemerintah yang mendukung, dengan konsumsi listrik oleh fasilitas penambangan kini mencapai 5% dari penggunaan nasional.

Konsumsi listrik oleh fasilitas penambangan di Georgia telah melonjak, didorong oleh legalisasi industri dan harga listrik yang rendah. Menurut Business Georgia, penggunaan listrik di sektor ini meningkat hampir 80% pada tahun 2025, dengan 675 juta kWh dikonsumsi dari Januari hingga November. Peningkatan ini menempatkan perusahaan penambangan kripto di antara konsumen listrik terbesar di negara tersebut.

Operator Boros Daya Memimpin Sektor Penambangan Georgia

AITEC Solution mengonsumsi 403 juta kWh, menjadikannya pengguna listrik teratas di antara perusahaan penambangan, menurut data terbaru. Perusahaan ini beroperasi dari fasilitas Gldani di Tbilisi, tempat Bitfury sebelumnya mengelola operasi penambangan kripto. Texprint Corporation menyusul dengan 135 juta kWh yang digunakan dari basis Zona Ekonomi Bebas Kutaisi-nya.

TFZ Service LLC menempati peringkat ketiga, mengonsumsi 104 juta kWh sambil memasok listrik ke perusahaan penambangan aktif di Tbilisi. Meskipun tidak langsung menambang mata uang kripto, perannya dalam industri tetap penting. Dua perusahaan lainnya, ITLab dan Data Hub, menggunakan masing-masing 24,6 juta kWh dan 7,2 juta kWh.

Sebagian besar operator ini beroperasi dari zona ekonomi bebas Georgia, di mana pemerintah menawarkan insentif. Zona-zona ini membantu meminimalkan beban pajak sambil mempromosikan ekspansi industri. Otoritas memperkenalkan pengawasan hukum pada tahun 2023 untuk memastikan kepatuhan di sektor yang berkembang pesat ini.

Kebijakan Pemerintah dan Biaya Energi Mendorong Pertumbuhan

Pemerintah Georgia melegalkan penambangan kripto dan menciptakan lingkungan regulasi yang menguntungkan untuk menarik investasi. Sejak 2019, penambang telah beroperasi di bawah sistem pajak rendah, mempromosikan partisipasi individu dan perusahaan. Reformasi pada tahun 2023 memperkenalkan kontrol yang lebih ketat tanpa menghilangkan keuntungannya.

Georgia terus sangat bergantung pada tenaga air, yang menghasilkan hampir 80% dari listrik domestiknya. Kelimpahan sumber daya air menjaga harga listrik tetap rendah, menarik operasi kripto. "Tarif rendah dan aturan yang jelas telah meningkatkan aktivitas," kata seorang perwakilan GNERC.

Kenaikan harga mata uang kripto pada tahun 2025 juga berkontribusi pada lonjakan minat penambangan. Bitcoin mencapai rekor tertinggi sepanjang masa $126.000 pada Oktober, mendorong lebih banyak operator untuk berkembang. Akibatnya, konsumsi energi dari operasi penambangan meningkat tiga kali lipat dalam satu tahun.

Penambangan Kripto Menekan Jaringan, Georgia Merespons

Meskipun ada manfaatnya, aktivitas penambangan yang berkembang memberikan tekanan pada jaringan energi Georgia. Otoritas memantau permintaan untuk mempertahankan pasokan bagi penduduk dan industri lainnya. Sejauh ini, negara tersebut telah menghindari kekurangan dengan menyeimbangkan output tenaga air dengan konsumsi.

Sebaliknya, negara-negara bekas Soviet lainnya memberlakukan pembatasan. Kyrgyzstan menghentikan semua ladang penambangan pada November karena kekurangan listrik musim dingin. Tajikistan dan Rusia memperkenalkan sanksi terhadap operasi ilegal untuk melindungi jaringan mereka.

Kazakhstan mengatasi masalah tersebut dengan menaikkan harga listrik untuk perusahaan penambangan. Negara tersebut juga memperketat regulasi untuk mengendalikan operasi tidak sah. Georgia, bagaimanapun, terus mendukung industri ini dalam batas-batas hukum.

Tren penambangan kripto di Georgia tetap kuat, didukung oleh undang-undang yang menguntungkan dan ketersediaan energi. Data dari GNERC mengonfirmasi pola konsumsi yang meningkat di semua operator utama terkait kripto. Perusahaan kripto mempertahankan kehadiran yang kuat di zona ekonomi bebas seperti Tbilisi dan Kutaisi.

Postingan Penambangan Kripto Berkembang di Georgia dengan Tarif Rendah dan Regulasi Baru muncul pertama kali di CoinCentral.