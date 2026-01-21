Analis Memperkirakan BlockDAG Mencapai $1 pada 2026: Apakah Ini Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang?

Penafian Postingan Bersponsor: Publikasi ini diproduksi berdasarkan pengaturan berbayar dengan pengiklan pihak ketiga. Ini tidak boleh diandalkan sebagai nasihat keuangan atau investasi.

Di pasar kripto, percakapan harga besar biasanya tidak dimulai dengan kebisingan atau hype. Mereka dimulai dengan skala. Bukan rumor. Bukan tren. Skala. Itulah fondasi di balik diskusi $1 yang berkembang seputar BlockDAG (BDAG), dan mengapa peserta Januari memposisikan diri lebih awal sementara BDAG tetap dihargai $0,001, tepat sebelum perdagangan pasar terbuka dimulai.

Ini bukan perdagangan jangka pendek atau narasi flipping cepat. Mereka yang masuk sekarang tidak mengharapkan pergerakan instan ke $1. Sebaliknya, mereka mengamankan eksposur awal sebelum price discovery dimulai sama sekali. Perbedaan itu menjelaskan mengapa BlockDAG semakin sering disebut sebagai kripto teratas untuk dibeli sekarang oleh mereka yang fokus pada keuntungan jangka panjang daripada fluktuasi jangka pendek.

Percakapan $1 Didorong oleh Angka, Bukan Kebisingan

Sebagian besar aset digital yang akhirnya mencapai $1 mengikuti jalur yang sama. Skala selaras dengan harga. Diskusi $1 BlockDAG berakar pada kemajuan yang sudah ada, bukan pada janji masa depan atau spekulasi.

Sebelum memasuki perdagangan publik, BlockDAG telah mengumpulkan lebih dari $444 juta, membangun komunitas lebih dari 312.000 pemegang, dan menarik lebih dari 3,5 juta pengguna melalui aplikasi mining X1-nya. Tingkat partisipasi ini mencerminkan skala pra-pasar daripada pengujian awal.

Ketika sebuah aset mulai diperdagangkan dengan basis pengguna yang aktif, komunitas pemegang yang kuat, dan infrastruktur yang berfungsi, price discovery tidak dimulai dari nol. Permintaan sudah ada. Itulah mengapa topik $1 mendapatkan daya tarik sekarang, sebelum perdagangan dibuka, bukan setelahnya.

Bagi siapa pun yang meninjau kripto teratas untuk dibeli sekarang, kombinasi skala dan penetapan harga terkunci ini langka dan sementara.

Mengapa Peserta Januari Bertindak Lebih Awal

Salah satu kesalahan paling umum di kripto adalah percaya bahwa konfirmasi tidak memiliki biaya. Kenyataannya, konfirmasi biasanya tiba bersama dengan harga yang lebih tinggi.

Peserta Januari memahami pola ini. Mereka tidak menunggu untuk melihat apakah BlockDAG berfungsi seperti yang dimaksudkan. Jaringan sudah beroperasi. Mining sudah aktif. Builder sedang berkembang. Sistem inti sudah ada. Sebagian besar risiko eksekusi telah diatasi. Yang tersisa adalah risiko penetapan harga, dan itu menghilang setelah perdagangan dimulai.

Membeli BDAG di $0,001 bukan tentang menebak harga masa depan yang tepat. Ini tentang masuk sebelum penetapan harga menjadi emosional, reaktif, dan kompetitif. Setelah BDAG mencapai pasar terbuka, entri tidak lagi dipilih; itu diterima.

Ini menjelaskan mengapa minat sering meningkat mendekati tahap akhir presale. Ini juga menjelaskan mengapa BlockDAG terus muncul sebagai kripto teratas untuk dibeli sekarang di antara mereka yang memprioritaskan struktur daripada spekulasi.

Layer-1 yang Sepenuhnya Dibangun Dengan Kapasitas Terbukti

Diskusi $1 BlockDAG memiliki bobot karena memasuki pasar sebagai Layer-1 yang sepenuhnya beroperasi, bukan konsep atau percobaan.

Jaringan menggunakan desain hybrid DAG dan Proof-of-Work yang memungkinkan transaksi diproses secara paralel sambil mempertahankan keamanan dan desentralisasi. Ini mendukung hingga 1.400 transaksi per detik dan tetap sepenuhnya kompatibel dengan EVM, memungkinkan builder Ethereum untuk menerapkan tanpa menulis ulang kode yang ada.

Mining sudah aktif di berbagai opsi mobile dan hardware, memperluas akses sambil memperkuat jaringan. Alat pengembangan, SDK, dan fitur deployment tanpa kode tersedia hari ini daripada dijanjikan nanti.

Ini penting karena pertumbuhan harga biasanya mengikuti penggunaan nyata. Jaringan yang memasuki perdagangan dengan kapasitas, pengguna, dan builder aktif yang sudah ada sering kali melihat penyesuaian harga yang lebih tajam setelah pasar dibuka.

Mengapa $1 Dianggap Sebagai Level Struktural

Tanda $1 membawa kepentingan emosional, tetapi juga mewakili titik struktural. Untuk BDAG, mencapai $1 tidak memerlukan hype ekstrem. Ini akan memerlukan partisipasi pasar yang lebih luas yang didukung oleh adopsi.

BlockDAG memasuki perdagangan dengan jutaan pengguna, ratusan ribu pemegang, dan struktur pasokan tetap yang bergerak ke pasar terbuka. Saat pasokan mengencang dan permintaan aktif pada saat yang sama, penyesuaian harga dapat terjadi dengan cepat.

Ini tidak berarti $1 dijamin. Tidak ada hasil di kripto yang pasti. Namun, ini menjelaskan mengapa diskusi terjadi sekarang, sebelum perdagangan dimulai, bukan setelah pasar sudah bergerak.

Itu adalah ciri kunci dari kripto teratas untuk dibeli sekarang. Percakapan keuntungan dimulai saat harga masih tetap, bukan setelah volatilitas mengambil kendali.

Mengapa Skala Sebelum Perdagangan Tidak Umum

Banyak proyek mencari pengguna setelah mereka mulai berdagang. BlockDAG sudah memilikinya. Banyak proyek menunda infrastruktur hingga nanti. BlockDAG telah menerapkan sistemnya.

Pembalikan ini adalah mengapa peserta Januari melihat nilai dalam bertindak sekarang. Mereka tidak bertaruh pada potensi. Mereka memposisikan diri menjelang bagaimana pasar mungkin segera menilai skala yang ada.

Bagi mereka yang memindai peluang yang diberi label sebagai kripto teratas untuk dibeli sekarang, kombinasi aktivitas jaringan langsung, pengguna aktif, penetapan harga tetap, dan tanggal akhir presale yang jelas menjadi semakin sulit ditemukan.

Pemikiran Akhir

Akankah BlockDAG mencapai $1? Hanya pasar yang bisa menjawabnya. Yang lebih penting adalah mengapa pertanyaan itu diajukan sekarang, sebelum perdagangan dimulai. Peserta Januari tidak mengejar harga target. Mereka mengamankan eksposur sebelum price discovery dimulai, sebelum volatilitas menggantikan kepastian, dan sebelum persaingan menghilangkan pilihan.

Pada $0,001, BDAG menawarkan akses awal ke skala yang sudah ada. Setelah presale berakhir pada 26 Januari, ia bertransisi menjadi aset pasar terbuka yang bersaing untuk likuiditas dan perhatian.

Di kripto, peluang terbesar sering muncul sebelum sesuatu menjadi dikenal secara luas. Mereka muncul ketika positioning terjadi secara diam-diam, tepat sebelum pasar yang lebih luas memperhatikan.

Presale: https://purchase.blockdag.network

Website: https://blockdag.network

Telegram: https://t.me/blockDAGnetworkOfficial

Discord: https://discord.gg/Q7BxghMVyu