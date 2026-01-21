Trump Media Mengumumkan 2 Februari sebagai Tanggal Pencatatan untuk Program Hadiah Token

TLDR

Trump Media menetapkan tanggal 2 Februari 2026, sebagai tanggal pencatatan untuk distribusi token.

Pemegang saham yang memiliki setidaknya satu saham DJT pada tanggal 2 Februari akan memenuhi syarat untuk menerima token.

Token dapat membuka hadiah seperti diskon yang terkait dengan produk Trump Media.

Crypto.com akan mencetak dan menyimpan token digital sebelum didistribusikan kepada pemegang yang memenuhi syarat.

Trump Media telah secara resmi mengumumkan bahwa tanggal 2 Februari 2026, akan menjadi tanggal pencatatan untuk distribusi token digital yang akan datang. Ini menandai langkah penting dalam rencana perusahaan untuk memberi hadiah kepada pemegang saham dengan token berbasis blockchain.

Mereka yang memiliki setidaknya satu saham penuh saham DJT Trump Media pada tanggal ini akan memenuhi syarat untuk menerima token dan manfaat terkait yang potensial. Crypto.com, mitra utama Trump Media, akan mencetak token dan menyimpannya dalam penyimpanan hingga didistribusikan kepada pemegang saham yang memenuhi syarat.

Inisiatif ini merupakan bagian dari ekspansi berkelanjutan Trump Media ke dalam ruang blockchain dan fintech. Perusahaan telah fokus pada pembuatan berbagai aset digital yang terkait dengan platformnya, seperti Truth Social, Truth+, dan Truth.Fi. Token yang ditawarkan tidak akan mewakili ekuitas apa pun di perusahaan tetapi dapat membuka berbagai insentif, seperti diskon pada produk perusahaan.

Kelayakan Pemegang Saham untuk Distribusi Token

Pengumuman terbaru Trump Media menjelaskan siapa yang akan memenuhi syarat untuk menerima token yang akan datang. Pemegang saham yang memiliki setidaknya satu saham penuh saham DJT pada tanggal pencatatan 2 Februari akan berhak atas token digital. Ini mencakup pemilik manfaat utama dan pemegang saham terdaftar.

Perusahaan juga telah mendesak pemegang saham untuk mengonfirmasi status mereka sebagai "non-objecting beneficial owners" (NOBO) dengan broker mereka untuk memastikan mereka dapat menerima token. Pemegang saham juga dapat mempertimbangkan untuk memindahkan saham mereka ke akun Direct Registration System (DRS) dengan Odyssey Transfer & Trust Company untuk mencegah keterlambatan dalam menerima token.

Perusahaan mengharapkan distribusi token untuk mempromosikan transparansi dalam basis pemegang sahamnya, membantu perusahaan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kepemilikan sebagaimana disyaratkan oleh Securities and Exchange Commission (SEC). Token itu sendiri tidak akan dapat dipindahtangankan, yang berarti pemegang saham tidak dapat menukarnya dengan uang tunai. Namun, mereka dapat digunakan untuk membuka berbagai keuntungan yang terkait dengan produk Trump Media.

Peran Crypto.com dalam Distribusi Token

Crypto.com memainkan peran penting dalam pencetakan dan penyimpanan token digital. Menurut pengumuman Trump Media, Crypto.com akan mencetak token dan mempertahankan penyimpanan mereka hingga didistribusikan kepada pemegang saham yang memenuhi syarat. Kolaborasi ini sejalan dengan tujuan Trump Media untuk menggunakan teknologi blockchain untuk proses keterlibatan pemegang saham yang lebih transparan dan aman.

Token diharapkan akan diluncurkan di platform blockchain Crypto.com. Perusahaan juga menyebutkan bahwa program hadiah akan menawarkan manfaat yang terkait dengan platform Trump Media. Pemegang saham dapat menerima insentif berkala sepanjang tahun, meskipun rincian mengenai hadiah spesifik akan diberikan di kemudian hari.

CEO Trump Media, Devin Nunes, menyatakan kegembiraan perusahaan tentang penggunaan teknologi blockchain Crypto.com untuk memberi manfaat kepada pemegang saham. Dia menekankan bahwa inisiatif ini akan memungkinkan transparansi yang lebih besar sambil membantu perusahaan tetap mematuhi panduan SEC.

Keterbatasan Token Digital

Meskipun token dapat menawarkan manfaat yang terkait dengan platform Trump Media, penting untuk dicatat bahwa mereka tidak akan mewakili kepemilikan atau kepentingan pembagian keuntungan apa pun di perusahaan. Trump Media telah memperjelas bahwa token tidak dapat dipindahtangankan atau ditukarkan dengan uang tunai, dan manfaat yang terkait dengannya terbatas pada produk Trump Media.

Perusahaan berhak untuk mengubah atau menghentikan distribusi token atas kebijakannya, tanpa pemberitahuan sebelumnya. Selain itu, pemegang saham harus mencatat bahwa token digital tidak akan tersedia bagi individu yang telah meminjam saham atau mereka yang tidak memenuhi kriteria kelayakan pada tanggal pencatatan.

Sistem hadiah ini merupakan langkah inovatif oleh Trump Media untuk melibatkan pemegang sahamnya dan berpotensi menawarkan lebih banyak utilitas untuk penawaran digital dan fintech-nya. Namun, seperti halnya inisiatif baru, investor didorong untuk tetap mendapat informasi tentang rincian lengkap distribusi token, yang akan diberikan lebih dekat dengan tanggal pencatatan.

The post Trump Media Announces February 2 as Record Date for Token Rewards Program appeared first on CoinCentral.