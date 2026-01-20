WEEX Bermitra Dengan LALIGA Untuk Memperluas Jangkauan Global dan Mengintegrasikan Kripto Ke Dalam Budaya Olahraga Mainstream

LALIGA telah menjalin kemitraan baru dengan WEEX, menunjuk platform tersebut sebagai mitra regional resmi LALIGA di Taiwan dan Hong Kong. Perjanjian ini membawa WEEX ke dalam jaringan kolaborator regional LALIGA dan membuka pintu untuk cara-cara baru dalam melibatkan penggemar dan trader selama musim berlangsung.

Andrew Weiner, COO WEEX, berkomentar:

"Kemitraan kami dengan LALIGA adalah puncak dari nilai-nilai yang kami bagikan. "The Power of Our Futbol" adalah cerminan sempurna dari The Power of Our Crypto Community. LALIGA, seperti kripto, adalah rumah bagi talenta-talenta terhebat dari masa lalu, masa kini, dan masa depan – para pemain, para trader… para kreator, dan para buidl'rs. Kami berharap dapat menghadirkan pengalaman tak terlupakan dengan kedua audiens dalam mendukung kemitraan luar biasa ini."

WEEX x LALIGA —Melalui Kemitraan Regional Resminya dengan LALIGA di Taiwan dan Hongkong— salah satu liga sepak bola paling berpengaruh dan diakui secara global di dunia — WEEX, bursa kripto global terkemuka yang melayani lebih dari 6,2 juta pengguna, bertujuan untuk mengintegrasikan perdagangan aset digital ke dalam pengalaman budaya mainstream di berbagai bidang olahraga, hiburan, dan gaya hidup, melibatkan basis pengguna global yang lebih luas. Dengan menurunkan hambatan adopsi dan menekankan pertumbuhan pengguna jangka panjang, WEEX memanfaatkan pengaruh olahraga global LALIGA dan budaya penggemar yang berakar kuat untuk mendorong keterlibatan lokal di pasar-pasar kunci, menciptakan pengalaman merek yang relevan secara budaya dan beresonansi secara emosional melalui kampanye regional, interaksi penggemar, dan inisiatif yang didorong komunitas. Baik di lapangan maupun di pasar, WEEX mendorong peserta untuk berkomitmen penuh, berkompetisi dengan tujuan, dan merangkul sensasi serta tantangan perjalanan — kegembiraan kompetisi sama pentingnya dengan kemenangan.

Kemitraan WEEX dengan LALIGA bertujuan membangun otoritas global, ekuitas merek yang berkelanjutan, dan keterlibatan regional yang mendalam melalui kolaborasi strategis jangka panjang yang jauh melampaui eksposur merek. Berakar pada keyakinan bersama bahwa kesuksesan sejati berasal dari komitmen penuh — bukan hanya untuk menang, tetapi juga untuk kegembiraan dan tantangan kompetisi itu sendiri — kemitraan ini memanfaatkan jangkauan LALIGA yang tak tertandingi dan komunitas penggemar yang bersemangat untuk mengintegrasikan WEEX ke dalam momen-momen perhatian puncak melalui konten hari pertandingan, aktivasi offline, dan inisiatif lokal. Dengan demikian, WEEX memperkuat posisinya sebagai platform perdagangan profesional, mengutamakan keamanan, dan didorong oleh inovasi yang dibangun untuk berkinerja di bawah tekanan pasar nyata, sambil menerjemahkan pengaruh olahraga elit menjadi narasi keuangan yang beresonansi secara budaya dan berorientasi masa depan yang mengonversi pengakuan global menjadi kepemimpinan pasar lokal dan memperluas ekosistem digital dan keuangan LALIGA kepada audiens baru di seluruh dunia.

Jorge de la Vega, Managing Director LALIGA, berkomentar tentang aliansi ini: "Kemitraan dengan WEEX ini memperkuat strategi LALIGA untuk bekerja dengan merek-merek global yang berbagi komitmen kami terhadap inovasi dan untuk terhubung dengan audiens baru. Perjanjian ini memungkinkan kami untuk terus mengeksplorasi wilayah-wilayah yang muncul dari perspektif yang bertanggung jawab dan berwawasan ke depan, memanfaatkan kekuatan ekosistem kami dan kemampuan unik LALIGA untuk menghadirkan pengalaman yang relevan dan berdampak tinggi dalam skala internasional".

Tentang WEEX & LALIGA

Didirikan pada tahun 2018, WEEX memberdayakan lebih dari 6,2 juta pengguna di 150+ negara dengan perdagangan kripto yang aman, likuid, dan mudah digunakan. Dengan 2.000+ pasangan dan leverage futures hingga 400×, WEEX menghadirkan pengalaman tingkat profesional untuk setiap trader.

LALIGA adalah ekosistem sepak bola terbesar di dunia. Ini adalah asosiasi olahraga swasta, yang terdiri dari 20 klub sepak bola/SAD di LALIGA EA SPORTS dan 22 di LALIGA HYPERMOTION, dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kompetisi sepak bola profesional dan nasional. LALIGA memiliki lebih dari 240 juta pengikut di jejaring sosial secara global, di 16 platform dan dalam 20 bahasa berbeda; dan memiliki jaringan internasional paling luas dari properti olahraga mana pun, di mana LALIGA hadir di 41 negara dan 11 kantor, dengan kantor pusat di Madrid (Spanyol). Asosiasi ini aktif secara sosial melalui Yayasannya dan merupakan liga sepak bola profesional pertama di dunia dengan kompetisi untuk pemain dengan disabilitas intelektual: LALIGA GENUINE

Disclaimer: TheNewsCrypto tidak mendukung konten apa pun di halaman ini. Konten yang digambarkan dalam Siaran Pers ini tidak mewakili nasihat investasi apa pun. TheNewsCrypto merekomendasikan pembaca kami untuk membuat keputusan berdasarkan riset mereka sendiri. TheNewsCrypto tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian apa pun yang terkait dengan konten, produk, atau layanan yang dinyatakan dalam Siaran Pers ini.