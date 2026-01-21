Semua mata tertuju pada 20 Februari saat Mahkamah Agung menunda keputusan atas tarif Trump

Mahkamah Agung Amerika Serikat tidak memutuskan tarif Presiden Donald Trump pada hari Selasa seperti yang diantisipasi. Serangkaian keputusan terbaru Mahkamah yang dikeluarkan Selasa pagi tidak termasuk kasus tarif.

Menurut laporan, para hakim akan mendengarkan argumen pada hari Rabu tentang upaya Trump untuk memecat Gubernur Federal Reserve Lisa Cook, tetapi tidak dijadwalkan untuk merilis pendapat.

Setelah hari Rabu, pengadilan bersiap untuk memulai masa reses empat minggu, dan berdasarkan prosedur biasa untuk merilis pendapat, hari potensial berikutnya untuk keputusan tarif adalah 20 Februari.

Petaruh Polymarket melihat peluang 31% pengadilan memihak Trump

Pada sidang akhir tahun lalu, para hakim cukup skeptis terhadap klaim Gedung Putih sehingga pasar sekarang mengharapkan Mahkamah Agung akan memutuskan melawan Trump.

Menurut situs web taruhan Polymarket, ada peluang 31% pengadilan akan berpihak pada Gedung Putih, meskipun probabilitas ini telah menurun sejak awal bulan ini.

Peluang bahwa Mahkamah Agung akan memutuskan mendukung Trump. Sumber: Polymaket

Pengacara perdagangan mengklaim bahwa putusan Mahkamah Agung AS yang akan datang tentang tarif Presiden Donald Trump dapat menolak kekuatan hukumnya untuk melaksanakan ancaman tarif baru, termasuk yang ditujukan kepada anggota NATO atas kedaulatan Greenland.

Para pengacara menyatakan bahwa ancaman tarif yang ditargetkan yang dibuat oleh Trump pada akhir pekan kemungkinan akan bergantung pada otoritas hukum yang sama berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) yang akan diputuskan oleh Mahkamah Agung.

Michael Lowell, partner dan ketua Global Regulatory Enforcement Group, menyatakan, "Mirip dengan tarif Brasil, jika Mahkamah Agung memutuskan IEEPA tidak memberi presiden kekuatan tarif, maka tarif yang diancam pada anggota NATO ini akan ilegal."

Seperti dilaporkan oleh Cryptopolitan, Trump mengumumkan Sabtu bahwa jika kesepakatan tidak tercapai, memungkinkan Washington untuk memperoleh Greenland, Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia akan menghadapi tarif yang meningkat, dimulai dari 10% pada 1 Februari dan naik menjadi 25% pada 1 Juni.

Menurut Michael Lowell, jika Pengadilan membatalkan tarif, perusahaan dalam kelompok NATO yang harus membayar tarif yang diancam mungkin harus mengambil langkah hukum baru. "Mungkin masih diperlukan bagi perusahaan yang mengimpor dari negara-negara tersebut untuk mengajukan gugatan untuk menegakkan […]itu akan menjadi gugatan cepat karena hukumnya akan jelas dengan putusan tersebut."

Pemimpin Eropa telah menggambarkan serangan tarif terbaru ini sebagai bentuk pemerasan. Mereka dilaporkan sedang mempertimbangkan tanggapan potensial, termasuk menerapkan instrumen anti-paksaan yang dapat membatasi akses AS ke Uni Eropa, ekonomi terbesar ketiga di dunia.

Trump akan menggunakan investigasi Bagian 232 tentang mineral untuk mengenakan tarif

Menteri Keuangan Scott Bessent menyatakan bahwa "sangat tidak mungkin" Mahkamah Agung akan membatalkan penggunaan kekuatan darurat Trump untuk mengenakan tarif. Menurutnya, bahkan jika pemerintahan kalah, tarif baru akan berlaku segera.

Pengacara perdagangan juga mengatakan presiden dapat menggunakan investigasi Bagian 232 yang baru-baru ini selesai tentang mineral kritis untuk mengenakan tarif. Greenland adalah pulau kaya mineral yang merupakan wilayah semi-otonom Denmark.

Bagian tersebut menentukan bahwa jika negosiasi tidak berhasil, "mungkin tepat untuk memberlakukan pembatasan impor, seperti tarif, jika kesepakatan yang memuaskan tidak tercapai dalam waktu yang tepat."

Dalam kebijakan Bagian 232 terbaru tentang mineral kritis, bahasa menyatakan bahwa cabang eksekutif pemerintah mempertahankan hak bagi presiden untuk mengenakan tarif.

Namun, putusan melawan Trump tentang tarif akan memberikan kekalahan hukum terbesarnya sejak kembali ke Gedung Putih. Keputusan melawan Trump juga dapat membuka jalan untuk pengembalian dana lebih dari $130 miliar.

Bergabunglah dengan komunitas trading kripto premium gratis selama 30 hari - biasanya $100/bulan.