Kontrak DeAgentAI Melonjak Setelah Peningkatan Terbaru di Binance

Poin Utama: Peningkatan membawa keuntungan perdagangan 186% di Binance.

Minat yang diperbarui meningkatkan nilai DeAgentAI.

Kontrak spot dan perpetual mengalami lonjakan harga.

Kontrak DeAgentAI (AIA) melonjak lebih dari 80% pada 20 Januari 2026, setelah peningkatan dan peluncuran ulang, memuncaki daftar gainer Binance. Perdagangan spot mencatat keuntungan lebih dari 186%, dengan harga mencapai $0,1860, menandai kinerja yang kuat di pasar.

Kontrak DeAgentAI membuat comeback yang mencolok pada 20 Januari 2026, ketika Binance mendaftarkan versi yang ditingkatkan, menyebabkan peningkatan signifikan dalam nilai perdagangan dan minat.

Kebangkitan Kembali Kontrak DeAgentAI

Kebangkitan kembali kontrak DeAgentAI mengikuti peningkatan dan peluncuran ulang yang signifikan. Kontrak menunjukkan pertumbuhan yang kuat, dibuktikan dengan keuntungan perdagangan spot lebih dari 186% dan lonjakan nilai kontrak perpetual. Harga mencapai puncak di $0,1860, menyoroti optimisme pasar.

Peran Binance dalam Meningkatkan Aktivitas Perdagangan

DeAgentAI, dibangun untuk AI terdesentralisasi di berbagai blockchain, melihat listing spot Binance meningkatkan aktivitas perdagangan, dengan kontrak perpetual seperti AIAUSDT memperoleh lebih dari 80%. Peningkatan telah menghidupkan kembali minat setelah penundaan awal.

Reaksi Pasar dan Kemajuan Teknologi

Reaksi pasar mencakup sentimen bullish, didorong oleh peningkatan teknologi dan peningkatan volume perdagangan. Keterlibatan pengguna Binance menunjukkan kepercayaan pada potensi DeAgentAI. Keuntungan perdagangan menyoroti pengaruh geopolitik yang mempengaruhi dinamika cryptocurrency, meskipun dampak regulasi langsung tetap tidak dilaporkan.

Tren harga mengungkapkan kemajuan teknologi DeAgentAI dapat menghasilkan perubahan valuasi jangka panjang, mendorong analis pasar untuk meneliti implikasi masa depan dari peningkatan kontrak pintar. Ini terus menarik perhatian dalam komunitas cryptocurrency.