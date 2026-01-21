Portugal Larang Polymarket Terkait Skandal Taruhan Pemilu Senilai €4 Juta

Larangan yang diumumkan pada 17 Januari 2026 ini menambahkan Portugal ke daftar yang terus bertambah dari lebih 30 negara yang memblokir platform tersebut di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang insider trading.

Pemilihan yang Memicu Larangan

Regulator perjudian Portugal, Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), mengambil tindakan setelah pengguna bertaruh lebih dari €103 juta ($120 juta) pada pemilihan presiden 18 Januari. Yang menarik perhatian regulator adalah waktu dan skala taruhan yang ditempatkan tepat sebelum hasil diumumkan kepada publik.

Pola taruhan tersebut menimbulkan tanda bahaya. Dalam jam-jam menjelang pengumuman, peluang untuk kandidat Sosialis António José Seguro bergeser dramatis dari sekitar 60% di pagi hari menjadi lebih dari 90% di awal malam—jauh sebelum jajak pendapat resmi dirilis. Seguro akhirnya memenangkan putaran pertama dengan sekitar 31% suara dan akan menghadapi kandidat sayap kanan André Ventura dalam putaran kedua pada 8 Februari.

Sumber: @coinbureau

Pejabat SRIJ menyatakan bahwa Polymarket beroperasi tanpa lisensi dan memungkinkan taruhan politik, yang secara ketat ilegal di Portugal. Berdasarkan undang-undang perjudian online negara tersebut tahun 2015, hanya taruhan olahraga, permainan kasino, dan pacuan kuda yang diizinkan. Taruhan pada acara politik—baik domestik maupun internasional—dilarang.

Pola Perdagangan yang Mencurigakan

Insiden Portugal bukanlah kasus terisolasi. Polymarket telah menghadapi berbagai kontroversi insider trading dalam beberapa minggu terakhir yang telah mengintensifkan pengawasan regulasi di seluruh dunia.

Kasus paling dramatis terjadi pada 3 Januari 2026, ketika seorang trader anonim menghasilkan lebih dari $400.000 dengan bertaruh pada pemecatan Presiden Venezuela Nicolás Maduro dari kekuasaan. Trader tersebut menempatkan taruhan senilai $32.000 hanya beberapa jam sebelum pasukan AS menangkap Maduro. Tiga dompet digital secara kolektif menghasilkan keuntungan lebih dari $630.000 dari peristiwa ini, menurut analitik blockchain.

Waktunya tampak terlalu sempurna untuk menjadi kebetulan. Akun yang menghasilkan keuntungan terbesar dibuat kurang dari seminggu sebelum penggerebekan dan hanya menempatkan taruhan terkait Maduro dan Venezuela. Ini mendorong Perwakilan AS Ritchie Torres untuk memperkenalkan undang-undang yang melarang pegawai federal dari berdagang di pasar prediksi ketika mereka memiliki informasi non-publik.

Hanya beberapa hari kemudian, Polymarket dengan benar memprediksi 26 dari 27 pemenang Golden Globe Award—tingkat akurasi 96% yang menimbulkan lebih banyak keraguan. Platform tersebut telah bermitra dengan acara penghargaan untuk menampilkan peluang taruhan langsung selama siaran. Kritikus mempertanyakan apakah seseorang memiliki akses orang dalam ke hasil pemungutan suara sebelum diumumkan secara publik.

Eropa Menutup Pintunya

Portugal bergabung dengan gelombang negara-negara Eropa yang memblokir Polymarket. Hongaria telah menerapkan pemblokiran nasional, mengarahkan pengguna ke halaman peringatan resmi. Prancis dan Swiss melarang platform tersebut pada akhir 2024. Polandia, Belgia, Italia, dan Jerman mengikuti dengan pembatasan mereka sendiri di awal 2025.

Baru-baru ini, Ukraina menambahkan Polymarket ke registri larangan nasionalnya pada Desember 2025, secara khusus mengkritik platform tersebut karena mengizinkan taruhan pada hasil yang terkait dengan invasi Rusia. Rumania memasukkan layanan tersebut ke daftar hitam pada November setelah menemukan lebih dari $600 juta dalam transaksi selama pemilihan negara tersebut.

Polanya jelas: regulator Eropa memandang Polymarket sebagai perjudian tanpa lisensi, bukan pasar informasi yang sah. Kantor Nasional Perjudian Portugal menjelaskan bahwa "apakah Anda bertaruh dalam lei atau kripto, jika Anda bertaruh uang pada hasil masa depan, dalam kondisi taruhan pihak lawan, kita berbicara tentang perjudian yang harus dilisensikan."

Perpecahan Regulasi

Sementara Eropa memperketat, Polymarket baru-baru ini mendapatkan persetujuan untuk kembali ke pasar AS setelah larangan tiga tahun. Platform tersebut membeli bursa berlisensi CFTC seharga $112 juta pada Juli 2025 dan menerima izin regulasi pada November 2025.

Namun, persetujuan federal ini belum menghentikan tantangan tingkat negara bagian. Tennessee memerintahkan Polymarket, bersama dengan pesaing Kalshi dan Crypto.com, untuk menghentikan kontrak taruhan olahraga pada 9 Januari 2026. Connecticut mengeluarkan perintah serupa pada Desember 2025, meskipun seorang hakim federal sementara memblokir penegakan.

Pertanyaan hukum utama adalah apakah regulasi komoditas federal mengesampingkan undang-undang perjudian negara bagian. Dengan kasus yang dijadwalkan pada Februari 2026, pengadilan akan segera memutuskan apakah pasar prediksi dapat beroperasi di bawah satu set aturan federal atau harus mematuhi 50 undang-undang negara bagian yang berbeda.

Apa yang Terjadi Selanjutnya

Bagi pengguna Portugal, larangan ini menciptakan masalah langsung. SRIJ memperingatkan bahwa setelah platform diblokir, pengguna mungkin tidak dapat memulihkan dana mereka. Hanya operator berlisensi yang memberikan perlindungan konsumen, dan Polymarket tidak memiliki lisensi seperti itu di Portugal.

Platform tersebut tetap dapat diakses pada Senin, 20 Januari, tetapi regulator sedang mempersiapkan untuk memerintahkan penyedia layanan internet untuk memblokir akses. Pengguna yang mencoba melewati pembatasan dengan VPN akan melanggar ketentuan layanan Polymarket dan berisiko penutupan akun.

Implikasi yang lebih luas melampaui Portugal. Sebuah studi dari Universitas Columbia yang diterbitkan pada November 2024 menemukan bahwa sekitar 25% dari volume perdagangan Polymarket berasal dari wash trading—ketika trader membeli dan menjual kepada diri mereka sendiri untuk menciptakan aktivitas palsu. Selama acara berisiko tinggi seperti pemilihan, angka tersebut dilaporkan melonjak hingga 60%.

CEO Polymarket Shayne Coplan telah membela platform tersebut, dengan berargumen bahwa itu memberikan "kejelasan di mana ada kebingungan." Perusahaan mencapai valuasi $8-9 miliar pada Oktober 2025 setelah menerima investasi dari Intercontinental Exchange, yang memiliki Bursa Saham New York. Platform tersebut memproses lebih dari $18,1 miliar dalam volume perdagangan sepanjang 2025.

Persimpangan Inovasi dan Regulasi

Larangan Portugal menyoroti ketegangan fundamental seputar pasar prediksi. Apakah mereka alat peramalan inovatif yang mengumpulkan informasi melalui insentif finansial? Atau apakah mereka hanya platform perjudian tanpa lisensi yang dibungkus dengan teknologi blockchain?

Dengan 34 negara kini memblokir akses dan pertempuran legislatif yang mengintensif di Amerika Serikat, Polymarket menghadapi ujian kritis. Platform tersebut harus membuktikan bahwa ia dapat beroperasi dalam kerangka regulasi sambil mempertahankan fitur-fitur yang mendorong pertumbuhan eksplosinya. Untuk saat ini, dinding-dinding menutup dari berbagai arah, dan jalan ke depan tetap tidak pasti.

Regulator Portugal telah memperjelas posisi mereka: taruhan politik adalah ilegal, terlepas dari teknologi yang digunakan. Seiring lebih banyak negara mencapai kesimpulan serupa, industri pasar prediksi harus beradaptasi atau berisiko menjadi tidak dapat diakses oleh sebagian besar dunia.