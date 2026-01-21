Prediksi Harga Ethereum: Harga ETH Mempertahankan Breakout Triple Bottom saat Support $3,100–$3,200 Menentukan Jalur ke $4,000

Ethereum menarik perhatian baru di seluruh pasar kripto karena perilaku harga terkini semakin menyerupai pergeseran struktural daripada rebound jangka pendek. Tinjauan grafik timeframe yang lebih tinggi menunjukkan ETH breakout dari formasi triple bottom yang terdefinisi dengan jelas, sebuah pola yang secara historis bertepatan dengan transisi dari konsolidasi berkepanjangan ke fase pemulihan. Meskipun volatilitas jangka pendek tetap tinggi, struktur yang lebih luas terus terlihat konstruktif, asalkan level support pasca-breakout kunci tetap utuh.

Harga Ethereum Hari Ini Mencerminkan Kondisi Retest yang Sehat

Per 20 Januari 2026, harga Ethereum hari ini diperdagangkan antara $3.116 dan $3.180, tergantung pada data venue, menyusul pullback terkontrol dari level tertinggi baru-baru ini. Retracement ini muncul segera setelah ETH mengkonfirmasi breakout dari struktur triple bottom yang terlihat pada timeframe harian dan 4 jam yang ditinjau minggu ini.

Ethereum dan Bitcoin mempertahankan struktur pasca-breakout, dengan ETH maju dari retest triple bottom menuju target $4.000+ dan BTC berkonsolidasi di support rounded-bottom mendekati target $106.000. Sumber:@TheProfInvestor via X

Struktur tersebut menunjukkan tiga penolakan penurunan yang berbeda antara $2.300 dan $2.500, diikuti oleh ekspansi kenaikan yang decisif. Pada breakout ETH yang sebanding di siklus sebelumnya, retest serupa terjadi sebelum kelanjutan, terutama ketika harga tetap di atas band resistance sebelumnya. Dalam konteks ini, pullback saat ini menyerupai fase validasi pasca-breakout daripada breakdown, dengan volatilitas tetap terkandung dalam zona support yang telah ditetapkan.

Analisis Harga Ethereum: Triple Bottom Breakout dalam Fokus

Dari perspektif teknis, analisis harga Ethereum menunjukkan pergeseran yang jelas dalam struktur pasar. Pergerakan di atas zona resistance sebelumnya menandai urutan higher-high berkelanjutan pertama setelah berbulan-bulan kompresi, menunjukkan partisipasi pembeli yang diperbarui.

Ethereum telah rebound dari level support kunci dan tetap di atas garis trennya, dengan aksi harga menunjukkan pullback korektif daripada pembalikan tren saat menguji resistance mendekati $3.232.Sumber: cryptodailyuk on TradingView

Indikator momentum memperkuat pandangan ini. Pada beberapa grafik harian, ETH telah merebut kembali Ichimoku Cloud, sinyal yang umumnya diinterpretasikan sebagai transisi dari kontrol bearish ke kondisi netral atau bullish awal. Moving average jangka pendek juga bertahan di atas support tren naik, menunjukkan tesis pemulihan yang lebih luas tetap utuh.

Meski demikian, ekspansi volume tidak merata. Secara historis, breakout yang tidak memiliki konfirmasi volume awal cenderung memerlukan konsolidasi yang lebih lama sebelum kelanjutan, yang menjelaskan keraguan pasar saat ini daripada menandakan kelemahan langsung.

Data Likuidasi Memberi Sinyal Tekanan Pasar yang Bergeser

Ethereum menurun dalam semalam bersama Bitcoin, menyelesaikan serangkaian gelombang turun, dengan level pullback jangka pendek mendekati $3.250 dan target potensial di $3.120 dan $3.060. Sumber: CoinRanger on TradingView

Posisi derivatif menambahkan konteks lebih lanjut. Peta panas likuidasi Coinglass yang ditinjau selama jendela beberapa hari menunjukkan sekitar $3,48 miliar dalam eksposur short terkelompok mendekati $3.400, dibandingkan dengan sekitar $2,5 miliar dalam eksposur long mendekati $3.000. Kemiringan ini berkembang setelah penurunan Ethereum sebesar 2,8% pada 19 Januari, bagian dari peristiwa likuidasi yang lebih luas melebihi $763 juta di seluruh pasar kripto, dengan ETH menyumbang sekitar $109 juta.

Dalam kasus sebelumnya di mana eksposur short melebihi eksposur long dengan margin yang sama di pasar perpetual ETH, rebound jangka pendek terjadi dalam sebagian besar kasus, meskipun tidak universal. Setup ini biasanya bertepatan dengan reset posisi daripada pembalikan tren makro, terutama ketika harga tetap di atas support struktural.

Pandangan Analis yang Beragam Menyoroti Level Support Kunci

Meskipun struktur membaik, risiko penurunan tetap terdefinisi dengan jelas. Analis teknis CryptoKaleo menekankan bahwa ketidakmampuan Ethereum untuk secara decisif merebut kembali ujung atas dari kisaran $3.000–$3.200 membuat skenario penurunan tetap aktif. Zona ini, yang telah membatasi harga sejak akhir 2025, terus bertindak sebagai area keputusan.

Kegagalan mempertahankan $3.000 pada basis penutupan harian akan membuka kembali risiko penurunan menuju wilayah $2.700, terutama jika disertai dengan peningkatan volume jual. Sebaliknya, analis teknis lain mencatat bahwa ETH mempertahankan penerimaan di atas $3.130–$3.200 menjaga tesis breakout, karena band ini sekarang berfungsi sebagai support pasca-breakout daripada resistance.

Level Prediksi Harga ETH Jangka Pendek yang Perlu Diperhatikan

Skenario prediksi harga eth jangka pendek tetap kondisional dan sangat bergantung pada level. Berdasarkan struktur pasar saat ini:

Level support:

$3.188–$3.200 (resistance sebelumnya berubah menjadi support)



$3.130 (support struktural)



$3.052 (zona pembatalan breakout)

Level resistance:

$3.232 (level keputusan jangka pendek)



$3.317 (range high)



$3.404 (local impulse high)

Break berkelanjutan dan penutupan harian di atas $3.232, didukung oleh volume yang meningkat, akan memperkuat kasus untuk kelanjutan menuju $3.400–$3.450. Dari perspektif risiko, penutupan harian di bawah $3.050 akan secara material melemahkan tesis breakout, terlepas dari rebound intraday yang berumur pendek.

Indikator momentum seperti Stochastic RSI telah rebound dari wilayah oversold, menunjukkan ruang untuk kenaikan, meskipun konfirmasi tetap pending.

Konteks Pasar yang Lebih Luas dan Perkembangan Berita Ethereum

Perilaku terkini Ethereum terus sejalan dengan struktur pasar yang lebih luas, terutama Bitcoin. BTC saat ini mempertahankan rounded bottom mendekati $92.000, formasi yang memproyeksikan kenaikan menuju $106.000 jika support bertahan. Secara historis, ETH cenderung mengikuti transisi struktural serupa dengan lag, daripada memimpinnya.

Ethereum tetap berada di titik infleksi kritis, di mana kegagalan mempertahankan bounce dapat menghidupkan kembali risiko penurunan karena kisaran konsolidasi $3.000–$3.200 terus membatasi momentum. Sumber:@CryptoKaleo via X

Di luar aksi harga, berita Ethereum tetap dipengaruhi oleh diskusi seputar arus ETF dan upgrade jaringan yang akan datang. Sementara minat seputar potensi ETF Ethereum berlanjut, pelaku pasar menekankan bahwa kekuatan harga yang berkelanjutan harus dikonfirmasi melalui volume dan struktur, bukan narasi saja.

Prediksi Harga Ethereum: Outlook Jangka Menengah Tetap Konstruktif

Melihat melampaui fluktuasi jangka pendek, prediksi harga Ethereum yang berlaku di antara analis yang didorong secara teknis tetap hati-hati konstruktif. Zona $4.000–$4.200 mewakili proyeksi teknis kondisional, yang diturunkan dari tinggi formasi triple bottom dan cluster resistance sebelumnya.

Ethereum diperdagangkan sekitar $3.080,640, turun 4,03% dalam 24 jam terakhir. Sumber: Brave New Coin

Outlook ini tetap valid hanya selama ETH bertahan di atas band support pasca-breakout mendekati $3.100–$3.200. Partisipasi berkelanjutan dan stabilitas pasar yang lebih luas akan diperlukan agar target yang lebih tinggi tetap dalam permainan.

Untuk saat ini, kemampuan Ethereum untuk menyerap volatilitas retest sambil mempertahankan higher low terus menentukan apakah breakout saat ini berkembang menjadi tren berkelanjutan atau kembali ke perilaku range-bound.