Divergensi Bullish XRP Menunjukkan Arah Selanjutnya yang Akan Dituju Harga

XRP mungkin saat ini diperdagangkan dalam koreksi, tetapi analisis teknikal menunjukkan cryptocurrency ini masih menuju arah naik.

Analisis terbaru yang dibagikan di X oleh analis crypto JD membingkai pullback sebagai reset yang terkalkulasi, dengan berargumen bahwa koreksi ini cocok dengan setup yang lebih besar yang mungkin menentukan pergerakan besar XRP selanjutnya. Semakin rendah harga XRP turun, semakin tinggi breakout-nya.

Breakout Falling Wedge: Gerakan Presisi Juli 2025

Analisis teknikal yang dibagikan di X oleh analis crypto JD menunjukkan bahwa price action XRP telah mengikuti rencana yang tersusun dengan baik yang dimulai sejak awal 2025. Chart harga candlestick 3D menunjukkan bahwa XRP menghabiskan paruh pertama 2025 diperdagangkan di dalam falling wedge, struktur yang dikenal dapat terselesaikan ke arah atas.

Setup tersebut terjadi dengan bersih pada Juli 2025, ketika harga XRP menembus di atas falling wedge dan mencapai target terukur yang diproyeksikan JD dengan akurat. Penyelesaian target terukur tersebut mengarah pada dimulainya koreksi, yang merupakan di mana struktur teknikal saat ini menjadi fokus.

Setelah breakout Juli, XRP bertransisi ke descending broadening wedge yang ditandai dengan lower lows dan lower highs yang melebar seiring waktu. Struktur ini telah mengatur price action sejak pertengahan 2025 dan menjelaskan penurunan bertahap. Komentar JD merujuk fase ini secara langsung, mencatat bahwa koreksi 23% baru-baru ini terjadi seperti yang dia prediksi. Dengan ini, analis mencatat bahwa semakin rendah harga XRP turun, semakin tinggi breakout-nya.

Arah Selanjutnya Untuk Harga XRP

Descending broadening wedge pada chart tiga hari dilengkapi dengan proyeksi terukur yang jelas yang menguraikan di mana fase koreksi ini dapat berakhir. Sampai saat ini, masih ada kemungkinan bahwa harga XRP akan terus menurun hingga serendah $1,5 sebelum rebound pada trendline bawah descending wedge.

Jika harga mencapai wilayah yang diproyeksikan ini dan tekanan jual melemah seperti yang diantisipasi, setup ini mendukung reversal tajam lebih tinggi, konsisten dengan bagaimana XRP sebelumnya bereaksi setelah falling wedge selesai pada Juli 2025. Namun, penting untuk diingat bahwa harga tidak harus turun hingga serendah $1,5 sebelum rebound naik terjadi.

Di sisi lain, penembusan akhirnya di atas trendline atas descending wedge diproyeksikan oleh analis crypto JD untuk mendorong XRP hingga setinggi $4, yang akan menempatkan cryptocurrency diperdagangkan pada harga tertinggi baru. Hal terpenting saat ini adalah penutupan di atas $2,3 untuk memperkuat penembusan ini di atas descending wedge.

Pada saat yang sama, data on-chain menunjukkan kehati-hatian dalam jangka pendek. Data dari Glassnode menunjukkan bahwa XRP kembali tergelincir ke dalam setup cost-basis yang mirip dengan apa yang terakhir diamati pada Februari 2022, tren yang mungkin mempengaruhi tekanan jual dalam waktu dekat.