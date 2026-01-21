Pengawas Perjudian Baru Finlandia Diberikan Kewenangan Luas untuk Mencabut Lisensi dan Memblokir Situs Kasino Ilegal

Analis berbasis di Helsinki, Bonusetu.com mengungkapkan rezim baru yang ketat berupa denda penalti, pemblokiran domain, dan kepatuhan ID wajib untuk operator kasino berlisensi.
HELSINKI, 20 Jan. 2026 /PRNewswire/ — Saat Finlandia bersiap meluncurkan pasar perjudian teregulasi pada 1 Juli 2027, fokus telah bergeser dari apa aturannya menjadi siapa yang akan menegakkannya. Tanggung jawab ini akan jatuh pada otoritas pengawas baru yang akan menggantikan Dewan Kepolisian Nasional (Poliisihallitus) sebagai regulator industri.
Badan baru ini, yang beroperasi di bawah Lupa- ja valvontavirasto (Badan Izin dan Pengawasan), akan memiliki kewenangan yang jauh lebih luas daripada pendahulunya. Badan ini ditugaskan dengan mandat yang jelas: untuk memastikan pasar berlisensi aman dan menghilangkan pasar abu-abu secara kejam.
Tidak seperti sistem saat ini, yang sangat bergantung pada hukum pidana, otoritas baru akan menggunakan kekuasaan administratif untuk bertindak cepat.
Standar Kepatuhan: Mengapa Teknologi "Instant Play" Menang
Fokus utama dari "Penegak" baru akan menjadi verifikasi ketat identitas pemain (Pasal 28). Undang-undang mewajibkan bahwa setiap login dan transaksi harus diautentikasi dengan kuat untuk mencegah pencucian uang dan perjudian di bawah umur.
Membersihkan Web: Penghapusan Konten Ilegal
Untuk pertama kalinya, regulator akan memiliki kekuasaan langsung untuk memerintahkan penghapusan konten online ilegal.
"Badan baru ini bukan hanya administrator; ini adalah polisi dengan kekuatan untuk mendenda, memblokir, dan menutup. Untuk operator, ini berarti bahwa teknologi kepatuhan – khususnya mengenai ID pemain dan pencucian uang – bukan lagi hanya detail operasional, tetapi kebutuhan yang kritis untuk lisensi." – Tommi Korhonen, CEO Bonusetu.
Untuk memastikan regulator memiliki sumber daya untuk mengawasi industri global, otoritas baru akan didanai langsung oleh sektor tersebut. Operator berlisensi akan membayar Biaya Pengawasan (valvontamaksu) tahunan, berjenjang berdasarkan Pendapatan Gaming Bruto (GGR) mereka, memastikan bahwa operator terbesar berkontribusi paling banyak untuk integritas pasar.
