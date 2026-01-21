Armstrong dari Coinbase membantu menunda RUU kripto — mengatakan kesepakatan masih berlangsung

CEO Coinbase Brian Armstrong mengatakan dia tetap yakin AS dapat mengesahkan undang-undang struktur pasar kripto yang komprehensif meskipun menarik dukungan minggu lalu untuk rancangan undang-undang Senat yang dijadwalkan untuk pemungutan suara markup kunci.

Ringkasan Armstrong mengatakan kegagalan RUU struktur pasar kripto AS yang penting hanyalah kemunduran sementara, bukan jalan buntu.

Setelah menarik dukungan untuk rancangan Senat yang menurutnya menguntungkan keuangan tradisional dan mengancam fungsi inti kripto, Armstrong menggunakan Forum Ekonomi Dunia di Davos untuk menegosiasikan ulang persyaratan dengan bank dan pembuat kebijakan.

CEO Coinbase bertaruh bahwa pembicaraan baru masih dapat menghasilkan undang-undang kripto yang komprehensif pada tahun 2026.

Penentangan publik Armstrong—dengan alasan "terlalu banyak konsesi kepada tradfi"—mendorong Ketua Perbankan Senat Tim Scott untuk menunda markup usulan CLARITY Act.

Berbicara di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Armstrong mengatakan jalan ke depan tetap terbuka, dengan berargumen bahwa rancangan terbaru akan membatasi fungsi inti kripto, membatasi hasil stablecoin, memperluas akses pemerintah ke data keuangan dan mengalihkan kekuatan regulasi ke SEC dengan mengorbankan CFTC. Kelompok perbankan telah menentang imbalan stablecoin, tetapi Armstrong menuduh mereka mencoba menghambat persaingan.

Meskipun mengalami kemunduran, Armstrong menyebut 2025 sebagai tahun yang gemilang untuk kripto, menunjuk pada pengesahan kerangka kerja federal pertama untuk penerbit stablecoin dan minat yang meningkat dari bank-bank besar, beberapa di antaranya sudah bermitra dengan Coinbase. Dia menegaskan kembali kepada Bloomberg pandangan bullish jangka panjangnya, termasuk target harga Bitcoin $1 juta pada tahun 2030, dan menyoroti tokenisasi sebagai cara untuk memperluas akses ke pasar modal.

Bitcoin, berdasarkan harga pembukaannya pada 20 Januari 2025, naik dari $101.083,75 menjadi harga saat ini $89.573.

Dengan RUU terhenti di Washington, Armstrong menggunakan Davos sebagai tempat untuk negosiasi dengan eksekutif bank dan pemimpin global, bertujuan untuk menghidupkan kembali undang-undang dan mendorong "level playing field" antara keuangan tradisional dan perusahaan kripto.