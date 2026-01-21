Saham Lululemon (LULU): Turun 6% karena Koleksi Get Low Dihentikan Sementara di Tengah Kekhawatiran Kualitas

TLDR

Lululemon Athletica (LULU) bergerak lebih rendah pada hari Selasa setelah perusahaan menghentikan penjualan online lini Get Low yang baru. Saham ditutup pada $189,15 dan turun 6,30% saat sesi berakhir. Penurunan terjadi karena LULU menghadapi kekhawatiran produk, pertanyaan operasional, dan tekanan yang meningkat dari beberapa kelompok aktivis.

Lini Get Low Menghadapi Masalah Produk dan Penghapusan Online

LULU menghentikan penjualan online koleksi Get Low setelah umpan balik pelanggan awal menimbulkan kekhawatiran tentang kualitas produk. Item tersebut tetap tersedia di toko, dan perusahaan terus menilai masalah yang dilaporkan di saluran digital. LULU meninjau detail teknis untuk menentukan penyebab masalah yang dilaporkan oleh pengguna.

Pelanggan menyoroti kekhawatiran tentang transparansi dan kesesuaian, dan laporan tersebut menyebar dengan cepat di platform sosial. Perusahaan mengakui umpan balik tersebut dan bergerak untuk mengatasinya melalui langkah-langkah operasional segera. LULU bertujuan untuk menyempurnakan komunikasi produknya untuk menghindari kebingungan dan mempertahankan kepercayaan merek.

Lini Get Low menargetkan atlet yang mencari kenyamanan dan dukungan, namun peluncurannya menciptakan tantangan tak terduga bagi perusahaan. LULU berencana untuk memulihkan produk secara online setelah penyesuaian memenuhi ekspektasi kinerja. Selain itu, perusahaan menyiapkan pembaruan yang lebih luas untuk mencegah kemunduran serupa dalam peluncuran di masa mendatang.

Kelemahan Saham Sejalan Dengan Penurunan Pasar yang Lebih Luas

Saham LULU turun selama sesi dan memperpanjang kerugian yang terkait dengan kelemahan pasar yang lebih luas. Penurunan tersebut menandai kemunduran yang signifikan bagi saham karena kekhawatiran tentang eksekusi membebani sentimen. Selain itu, LULU terus menghadapi pengawasan eksternal yang membentuk kondisi perdagangan sepanjang hari.

Tekanan pasar mempengaruhi beberapa saham utama, dan LULU bergerak lebih rendah bersamaan dengan mereka. Perusahaan melacak pergerakan pasar sambil mengelola masalah produk internalnya. Pada saat yang sama, LULU berusaha untuk menekankan panduan penjualan liburan yang kuat, yang tetap tidak berubah.

Saham telah menunjukkan ketahanan dalam beberapa minggu terakhir, tetapi jeda Get Low menciptakan pertanyaan baru bagi merek tersebut. LULU memantau situasi sambil menyiapkan pembaruan komunikasi untuk siklus pendapatan berikutnya. Selain itu, perusahaan diharapkan untuk menguraikan perbaikan produk dalam rilis mendatang.

Tekanan Korporat Menambah Beban pada Kemunduran Produk

LULU menghadapi tantangan tambahan karena kelompok aktivis meningkatkan keterlibatan mereka dalam diskusi korporat. Perusahaan menavigasi nominasi direktur dan proposal kepemimpinan sambil mengelola kekhawatiran produk. Selain itu, faktor-faktor ini digabungkan untuk menambah tekanan selama periode ritel yang kritis.

Perusahaan juga menghadapi pengawasan setelah masalah sebelumnya terkait dengan legging Breezethrough-nya pada tahun 2024. LULU menghapus item tersebut setelah pelanggan mengangkat kekhawatiran tentang jahitan dan kesesuaian. Selain itu, perusahaan mengevaluasi standar desain baru untuk memperketat kontrol kualitas.

LULU menekankan stabilitas jangka panjang dan memperkirakan hasil kuartal keempat mendekati ujung atas perkiraan. Perusahaan terus menyoroti permintaan liburan yang kuat meskipun ada kemunduran saat ini. Selain itu, perusahaan bersiap untuk menyelaraskan kembali strategi produknya saat memasuki siklus berikutnya.

