Bitcoin Turun di Bawah $90.000 saat Penjualan Pasar Kripto Semakin Dalam

Menurut data pasar, Bitcoin turun ke sekitar $88.200, menandai penurunan harian hampir empat persen dan memperpanjang kerugian mingguan melebihi enam persen. Pergerakan ini menempatkan Bitcoin dengan kuat di bawah zona support angka bulat kunci yang telah bertindak sebagai level stabilisasi selama konsolidasi baru-baru ini.

Poin-poin penting Bitcoin turun di bawah $90.000, kehilangan level support psikologis utama.

Kerugian harian mendekati 4%, dengan penurunan mingguan melebihi 6%.

Total kapitalisasi pasar kripto turun menjadi sekitar $3,02 triliun.

Penurunan Bitcoin di bawah $90.000 terjadi saat indikator teknikal jangka pendek terus memburuk. Indeks kekuatan relatif kripto rata-rata telah bergerak ke wilayah oversold, sementara Indeks Fear and Greed tetap mendekati netral, menunjukkan sentimen telah mendingin dengan cepat tanpa jatuh ke kapitulasi penuh.

Volume perdagangan Bitcoin tetap tinggi selama penurunan, menunjukkan pengurangan risiko aktif oleh trader daripada ayunan harga likuiditas rendah. Perilaku ini biasanya mencerminkan kehati-hatian dan pemangkasan posisi di tengah ketidakpastian yang meningkat.

Altcoin memperpanjang kerugian saat selera risiko memudar

Altcoin telah mengalami penurunan yang lebih tajam, berkinerja lebih buruk dari Bitcoin saat selera risiko melemah di seluruh pasar. Ethereum turun hampir sepuluh persen selama seminggu terakhir, jatuh di bawah level $3.000 saat tekanan jual mengintensif di seluruh token keuangan terdesentralisasi dan kontrak pintar.

Jaringan layer-one juga mengalami tekanan berat. Solana mencatat kerugian mingguan dua digit, mencerminkan aktivitas spekulatif yang berkurang dan permintaan yang lebih rendah untuk aset beta tinggi. Sementara itu, XRP turun lebih tajam lagi, dengan trader melepas posisi di tengah kelemahan pasar yang lebih luas.

Token utama lainnya mengikuti tren yang sama. BNB tergelincir bersama aset terkait bursa terpusat, sementara token berbasis meme seperti Dogecoin juga bergerak lebih rendah saat minat spekulatif mendingin. Kinerja buruk altcoin menunjukkan investor berputar menjauh dari segmen berisiko lebih tinggi daripada merealokasi secara selektif dalam pasar.

Konteks pasar dan level yang perlu diperhatikan

Meskipun terjadi penarikan, Bitcoin dan altcoin utama tetap berada jauh di atas zona support siklus jangka panjang mereka. Namun, hilangnya $90.000 untuk Bitcoin dan level teknikal kunci di seluruh altcoin mengalihkan fokus ke arah apakah pembeli akan masuk atau membiarkan koreksi semakin dalam.

Untuk saat ini, penembusan Bitcoin menentukan nada untuk pasar yang lebih luas. Pemulihan di atas level tersebut dapat membantu menstabilkan sentimen di seluruh altcoin, sementara kelemahan yang berkelanjutan dapat terus memberi tekanan pada token berisiko lebih tinggi dalam waktu dekat.

Informasi yang disediakan dalam artikel ini hanya untuk tujuan edukasi dan tidak merupakan nasihat keuangan, investasi, atau perdagangan. Coindoo.com tidak mendukung atau merekomendasikan strategi investasi atau cryptocurrency tertentu. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum membuat keputusan investasi apa pun.

