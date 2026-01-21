House of Doge Meluncurkan Aplikasi Pembayaran untuk Mendorong Adopsi Perdagangan Dogecoin

House of Doge telah mengumumkan pengembangan Such, aplikasi seluler yang dirancang untuk memungkinkan pembayaran Dogecoin untuk transaksi sehari-hari. Aplikasi ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara pemegang cryptocurrency dan pedagang dengan menyediakan alat penyimpanan mandiri bersama fitur perdagangan terintegrasi.

Inisiatif ini merupakan dorongan strategis oleh entitas korporat Dogecoin Foundation untuk memperluas peran memecoin melampaui perdagangan spekulatif. Such dijadwalkan untuk dirilis pada paruh pertama tahun 2026, setelah periode pengujian beta tertutup.

House of Doge beroperasi sebagai cabang bisnis resmi dari Dogecoin Foundation. Perusahaan baru-baru ini menyelesaikan perjanjian merger dengan Brag House Holdings yang terdaftar di Nasdaq pada bulan Desember. Entitas gabungan diharapkan go public setelah transaksi ditutup, yang ditargetkan oleh kedua belah pihak pada awal tahun 2026.

Fitur Inti dan Integrasi Pedagang

Aplikasi Such akan diluncurkan dengan beberapa kemampuan dasar. Pengguna akan dapat membuat dompet penyimpanan mandiri langsung di dalam platform. Aplikasi akan menampilkan feed transaksi real-time untuk memantau pembayaran.

Komponen kunci melibatkan alat yang difokuskan pada pedagang yang diberi label "Hustles." Fitur-fitur ini memungkinkan individu dan usaha kecil untuk mendaftarkan produk atau layanan sambil mengelola pembayaran Dogecoin. Sistem ini dirancang untuk meminimalkan hambatan teknis bagi pembeli dan penjual.

Timothy Stebbing menjabat sebagai chief technology officer di House of Doge. Dia menyoroti prevalensi bisnis sampingan dalam komunitas Dogecoin. "Saya telah melihat begitu banyak orang di Komunitas Dogecoin mencoba memulai sesuatu sendiri. Baik itu seniman yang menjual cetakan atau seseorang yang menawarkan layanan perawatan rumput, semua orang memiliki bisnis sampingan akhir-akhir ini," kata Stebbing.

Platform ini memprioritaskan kesederhanaan dalam pengalaman pengguna. Pedagang akan dapat mulai menerima pembayaran Dogecoin dengan persyaratan pengaturan minimal. House of Doge telah mengonfirmasi bahwa fitur tambahan masih dalam pengembangan tetapi menolak memberikan detail spesifik.

Timeline Pengembangan dan Pendekatan Teknis

Proyek Such memasuki pengembangan aktif pada bulan Maret 2025. Tim yang terdiri dari 20 insinyur yang berbasis di Melbourne, Australia, memimpin implementasi teknis. Aplikasi ini dibangun di atas teknologi open-source yang dibuat oleh Dogecoin Foundation.

Arsitektur menekankan solusi non-custodial. Pengguna mempertahankan kontrol atas private key mereka daripada mempercayakan dana kepada layanan pihak ketiga. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip cryptocurrency tentang kedaulatan keuangan.

House of Doge berencana untuk melakukan beta tertutup sebelum peluncuran publik. Perusahaan menerima pendaftaran dari pengguna yang tertarik untuk menguji platform dan memberikan umpan balik selama fase uji coba.

Merek Such telah ada di ruang digital sejak tahun 2023. Akun X aplikasi tersebut membuat postingan awal pada tahun itu dengan referensi tanggal yang samar. Pada bulan Januari 2025, akun tersebut mengumumkan bahwa domain suchpay.com telah diamankan. Situs web saat ini menampilkan pesan placeholder yang mengiklankan pembayaran Dogecoin "instan" dengan biaya transaksi 1%.

Marco Margiotta, chief executive officer House of Doge, mengartikulasikan visi perusahaan untuk memecoin tersebut. "Kami ingin melihat Dogecoin menjadi mata uang terdesentralisasi global yang banyak digunakan," kata Margiotta. Pernyataan tersebut mencerminkan niat organisasi untuk memposisikan Dogecoin sebagai metode pembayaran praktis daripada murni aset spekulatif.

Harga Dogecoin tidak menunjukkan reaksi langsung terhadap pengumuman aplikasi Such. Pada saat penulisan, Dogecoin diperdagangkan pada sekitar $0,1239, turun 4,14% dalam 24 jam sebelumnya.