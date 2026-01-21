Hanya 6 Hari Lagi Sebelum Harga $0.001 BlockDAG Menghilang! Solana Bertahan Kuat di $135 & Mantle Terus Naik

Kepercayaan di seluruh pasar sedang dibangun kembali dengan kecepatan yang berbeda. Diskusi seputar prediksi harga Solana 2026 kini berpusat pada struktur daripada hype, karena SOL terus mempertahankan area $135 dan menghindari penurunan yang lebih dalam.

Mantle bergerak dengan lebih tenang, tetapi kenaikan harganya sekitar 0,9% selama seminggu terakhir menunjukkan minat yang stabil tanpa fluktuasi tajam. Kedua aset masih bereaksi terhadap pergeseran pasar yang lebih luas, aliran berita, dan perubahan likuiditas, yang berarti pergerakan harga jangka pendek dapat berubah dengan cepat.

Namun, BlockDAG (BDAG) mengikuti jalur yang berbeda. Alih-alih penetapan harga pasar terbuka, ia menawarkan entri presale tetap di $0,001 sementara harga pasar masa depannya ditetapkan di $0,05.

Ini menciptakan kesenjangan harga yang lebar yang tidak didorong oleh sentimen harian. Dengan lebih dari $444 juta yang sudah terkumpul, testnet yang aktif, dan jutaan pengguna yang menambang, BDAG terus menonjol dalam setiap diskusi crypto terbaik untuk dibeli saat ini.

Solana Mempertahankan Support Kunci di Dekat $135 Dengan Mata Tertuju pada $150

Aksi harga terbaru menunjukkan Solana membangun kekuatan setelah membentuk lower yang lebih tinggi mendekati $135. Perilaku ini sering menunjukkan bahwa penjual kehilangan momentum sementara pembeli masuk lebih awal dari sebelumnya.

Meskipun ini belum mengonfirmasi pergeseran tren penuh, ini memberi sinyal bahwa pasar mencoba untuk stabil setelah tekanan baru-baru ini. Untuk saat ini, $135 tetap menjadi level kritis yang banyak dipantau dengan cermat oleh trader.

Jika aktivitas pembelian terus tumbuh dan pasar yang lebih luas tetap mendukung, SOL dapat mencoba pergerakan lain menuju zona $150.

Level tersebut telah bertindak sebagai resistance dalam beberapa minggu terakhir, menjadikannya area penting untuk diamati. Penembusan bersih di atasnya akan meningkatkan sentimen seputar prediksi harga Solana 2026 dan memperkuat kasus untuk pemulihan yang lebih panjang.

Dari sudut pandang risiko, pengaturan ini menawarkan struktur yang lebih jelas daripada penurunan sebelumnya. Bertahan di atas support sementara volume meningkat dapat menunjukkan meningkatnya kepercayaan dalam jaringan. Meskipun hasilnya tidak pernah pasti, perilaku Solana yang stabil membuatnya tetap berada di radar saat trader mencari arah.

Kenaikan Tenang Mantle Menunjukkan Stabilitas Awal

Selama seminggu terakhir, Mantle telah mencatat kenaikan sekitar 0,9 persen. Meskipun pergerakan ini kecil, itu menonjol selama periode ketika banyak aset berjuang untuk mempertahankan support. Kenaikan bertahap menunjukkan tekanan jual mereda, dan pembeli menjadi lebih nyaman pada harga saat ini.

Pergerakan lambat dan terkontrol seperti ini sering mencerminkan minat asli daripada lonjakan yang berumur pendek. Harga Mantle terkait erat dengan aktivitas di seluruh jaringannya, termasuk penggunaan aplikasi dan alatnya. Pertumbuhan berkelanjutan di area ini dapat membantu mendukung harga dari waktu ke waktu.

Bagi mereka yang melacak tren, stabilitas terbaru Mantle memberikan level yang lebih jelas untuk mengelola risiko. Meskipun kondisi pasar yang lebih luas masih berperan, pergeseran ke atas yang tenang ini membuat Mantle layak untuk diamati untuk tanda-tanda awal tren yang lebih kuat terbentuk.

Presale BlockDAG Mendekati Akhir Dengan Harga $0,001 Masih Tersedia

Perhatian terus meningkat di sekitar BlockDAG saat presalenya memasuki tahap akhir sebelum berakhir pada 26 Januari. Meskipun berada di tahap akhir, BDAG masih tersedia dengan harga presale khusus $0,001 di batch 36, yang banyak orang anggap sangat rendah mengingat seberapa jauh proyek ini telah berkembang.

Testnet BlockDAG sudah aktif, mampu menangani hingga 1.400 transaksi per detik, dan mendukung smart contract melalui kompatibilitas EVM penuh.

Lebih dari 3,5 juta pengguna secara aktif menambang melalui aplikasi seluler X1, sementara lebih dari 20.000 perangkat penambangan telah didistribusikan, menunjukkan aktivitas jaringan yang kuat jauh sebelum perdagangan publik.

Selain itu, pendanaan presale kini telah melampaui $444 juta, menempatkan BlockDAG di antara presale terbesar yang terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Sekitar 2,6 miliar koin tersisa sebelum presale resmi ditutup.

Dengan harga masa depan yang dikonfirmasi sebesar $0,05, level $0,001 saat ini menciptakan kesenjangan yang jelas dan terukur. Perbedaan harga ini ada hanya karena presale belum berakhir.

Setelah jendela presale ditutup dan penetapan harga pasar yang lebih luas mengambil alih, jenis kesenjangan ini jarang bertahan. Itulah mengapa partisipasi telah dipercepat, karena banyak yang melihat fase ini sebagai kesempatan terakhir untuk mengakses BDAG sebelum penetapan harga yang lebih luas mengambil kendali.

Pemikiran Akhir Tentang Arah Pasar

Prospek untuk prediksi harga Solana 2026 membaik jika SOL terus bertahan di atas $135 dan akhirnya menembus resistance di dekat $150, meskipun ini masih tergantung pada kekuatan pasar secara keseluruhan. Kemajuan Mantle tetap bertahap, dengan kenaikan yang stabil memerlukan aktivitas jaringan yang lebih kuat untuk berubah menjadi tren yang jelas.

BlockDAG menonjol dengan menghilangkan ketidakpastian seputar penetapan harga entri. Bahkan pada tahap akhir ini, BDAG tetap dihargai $0,001 sementara sudah menunjukkan infrastruktur yang berfungsi, dukungan EVM, dan testnet yang mampu menangani 1.400 transaksi per detik.

Dengan lebih dari $444 juta terkumpul, jutaan penambang aktif, dan hanya beberapa hari tersisa sebelum presale berakhir pada 26 Januari, kesenjangan antara kemajuan dan harga sulit untuk diabaikan.

Analisis crypto terbaik untuk dibeli saat ini terus menunjuk ke BlockDAG untuk alasan sederhana. Setelah presale berakhir, penetapan harga pasar mengambil alih, dan jendela $0,001 ditutup untuk selamanya.

