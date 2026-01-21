BursaDEX+
Peter Brandt Mengatakan $58K–$62K Adalah Kemana Bitcoin Kemungkinan Menuju

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/21 08:45
Peter Brandt Mengatakan $58K–$62K Adalah Kemana Bitcoin Kemungkinan MenujuBitcoin bisa merosot menuju $58.000–$62.000 karena kelemahan teknis terus berlanjut, dengan trader veteran Peter Brandt menandai pola grafik berisiko dan momentum yang memudar yang membuat tekanan penurunan tetap menjadi fokus. Peter Brandt Menempatkan Jalur Bitcoin Sekitar $58K–$62K Perhatian pasar meningkat setelah proyeksi penurunan yang berani untuk bitcoin beredar di antara para trader. Trader komoditas dan valuta asing veteran Peter Brandt, […]
