T.D. Williamson meluncurkan sistem isolasi dan bleed ganda independen SHiiELD™

TULSA, Okla., 20 Jan. 2026 /PRNewswire/ — T.D. Williamson (TDW), pemimpin global dalam solusi pipa, mengumumkan peluncuran TDW SHiiELD , alat isolasi pipa generasi berikutnya yang menciptakan standar baru isolasi dan pembuangan independen ganda (DiiB).

Solusi isolasi pipa pertama di industri

Teknologi SHiiELD menghadirkan kinerja anti-bocor, keamanan tanpa kompromi, dan area throughput empat kali lipat dari solusi double block-and-bleed tradisional sambil melindungi lingkungan dari emisi fugitif dan mengurangi waktu henti operasional.

Direkayasa dengan dua modul yang ditambatkan secara independen dan segel yang diberi energi, SHiiELD menyediakan sistem isolasi redundan yang melampaui standar keselamatan dan lingkungan yang terus berkembang. Dengan mencapai segel anti-bocor bersertifikat dan memungkinkan aktivasi dan pemantauan jarak jauh, SHiiELD meminimalkan risiko operasional, meningkatkan efisiensi pipa, dan memastikan proyek isolasi tanpa emisi.

Tonton video SHiiELD di tdw.red/SHiiELD untuk mengetahui apa yang ditawarkan sistem ini.

Mendorong efisiensi, keamanan, dan tanggung jawab lingkungan

"SHiiELD mengubah cara operator mengisolasi pipa sambil memenuhi tujuan emisi dan keselamatan mereka," kata Chief Executive Officer TDW Bob McGrew. "Dengan menggabungkan redundansi sejati dengan throughput terbaik di kelasnya dan aktivasi jarak jauh, SHiiELD memastikan isolasi teraman yang mungkin bagi personel dan lingkungan. Teknologi inovatif ini menegaskan komitmen TDW untuk memajukan keselamatan pipa dan efisiensi operasional."

Dengan SHiiELD, TDW terus mendorong industri pipa maju dengan teknologi canggih yang memenuhi permintaan pasar akan keselamatan, keandalan, tanggung jawab lingkungan, dan throughput yang lebih tinggi. Baca blog kami untuk mempelajari cara kerja teknologi DiiB.

Shiield adalah merek dagang dari T.D. Williamson, Inc. Untuk informasi lebih lanjut tentang Sistem TDW SHiiELD, kunjungi kami secara online.

Tentang T.D. Williamson

T.D. Williamson (TDW) menghadirkan teknologi integritas pipa, intervensi, pigging, dan perbaikan canggih yang menjaga sistem energi kritis beroperasi dengan aman dan efisien. Selama lebih dari satu abad, TDW telah memimpin inovasi dalam solusi pigging dan isolasi yang mengurangi emisi, memperpanjang umur aset, dan mendukung masa depan energi yang lebih berkelanjutan.

Saat ini, TDW mendukung dorongan industri energi menuju operasi rendah karbon dan masa depan pipa yang berkelanjutan. Dengan kantor pusat di Tulsa, Oklahoma, TDW beroperasi di lebih dari 35 lokasi di seluruh dunia, dengan mitra saluran di seluruh Eropa, Asia, dan Timur Tengah.

