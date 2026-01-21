Ribuan orang memprotes kebijakan imigrasi Trump

Ribuan pekerja dan mahasiswa AS berunjuk rasa melalui kota-kota dan kampus universitas pada hari Selasa, 20 Januari, menentang kebijakan imigrasi Presiden Donald Trump.

Pada peringatan satu tahun masa jabatan kedua Trump, protes bermunculan di seluruh negeri menentang tindakan keras imigrasi agresifnya yang memicu kemarahan setelah agen federal menyeret seorang warga negara AS dari mobilnya dan menembak mati ibu berusia 37 tahun Renee Good di Minneapolis dalam beberapa minggu terakhir.

Ratusan pengunjuk rasa berkumpul di Washington dan kota-kota kecil seperti Asheville, North Carolina, di mana para demonstran berjalan melewati pusat kota sambil berteriak "No ICE, no KKK, no fascist USA," menurut video online.

Pemerintahan Trump mengatakan mereka memiliki mandat dari pemilih untuk mendeportasi jutaan imigran yang berada di negara tersebut secara ilegal. Jajak pendapat terbaru menunjukkan sebagian besar warga Amerika tidak menyetujui penggunaan kekerasan oleh petugas Immigration and Customs Enforcement dan badan federal lainnya.

Mahasiswa universitas berdemonstrasi di Cleveland, Ohio, menyanyikan "No hate, no fear, refugees are welcome here" sementara siswa sekolah menengah di Santa Fe, New Mexico, meninggalkan kelas untuk menghadiri aksi "Stop ICE Terror" di gedung DPR negara bagian, menurut penyelenggara protes dan pejabat sekolah.

Aksi-aksi tersebut diorganisir oleh kelompok-kelompok sayap kiri seperti Indivisible dan 50501, serta serikat pekerja dan organisasi akar rumput yang menentang kamp penahanan imigran, seperti yang ada di El Paso, Texas, di mana tiga tahanan telah meninggal dalam enam minggu terakhir, menurut otoritas federal.

Demonstrasi tersebut ditetapkan untuk berlanjut ke arah barat ke kota-kota seperti San Francisco dan Seattle, di mana protes sore dan malam hari direncanakan.