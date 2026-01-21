BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesGOLDTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Ratusan pengunjuk rasa berkumpul di Washington dan kota-kota kecil seperti Asheville, North Carolina, di mana para demonstran berarak melewati pusat kota sambil berteriak 'No ICERatusan pengunjuk rasa berkumpul di Washington dan kota-kota kecil seperti Asheville, North Carolina, di mana para demonstran berarak melewati pusat kota sambil berteriak 'No ICE

Ribuan orang memprotes kebijakan imigrasi Trump

Penulis: RapplerSumber: Rappler
2026/01/21 09:27
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$4.93-1.12%
American Coin
USA$0.0000002696-12.49%

Ribuan pekerja dan mahasiswa AS berunjuk rasa melalui kota-kota dan kampus universitas pada hari Selasa, 20 Januari, menentang kebijakan imigrasi Presiden Donald Trump.

Pada peringatan satu tahun masa jabatan kedua Trump, protes bermunculan di seluruh negeri menentang tindakan keras imigrasi agresifnya yang memicu kemarahan setelah agen federal menyeret seorang warga negara AS dari mobilnya dan menembak mati ibu berusia 37 tahun Renee Good di Minneapolis dalam beberapa minggu terakhir.

Ratusan pengunjuk rasa berkumpul di Washington dan kota-kota kecil seperti Asheville, North Carolina, di mana para demonstran berjalan melewati pusat kota sambil berteriak "No ICE, no KKK, no fascist USA," menurut video online.

Pemerintahan Trump mengatakan mereka memiliki mandat dari pemilih untuk mendeportasi jutaan imigran yang berada di negara tersebut secara ilegal. Jajak pendapat terbaru menunjukkan sebagian besar warga Amerika tidak menyetujui penggunaan kekerasan oleh petugas Immigration and Customs Enforcement dan badan federal lainnya.

Mahasiswa universitas berdemonstrasi di Cleveland, Ohio, menyanyikan "No hate, no fear, refugees are welcome here" sementara siswa sekolah menengah di Santa Fe, New Mexico, meninggalkan kelas untuk menghadiri aksi "Stop ICE Terror" di gedung DPR negara bagian, menurut penyelenggara protes dan pejabat sekolah.

Aksi-aksi tersebut diorganisir oleh kelompok-kelompok sayap kiri seperti Indivisible dan 50501, serta serikat pekerja dan organisasi akar rumput yang menentang kamp penahanan imigran, seperti yang ada di El Paso, Texas, di mana tiga tahanan telah meninggal dalam enam minggu terakhir, menurut otoritas federal.

Demonstrasi tersebut ditetapkan untuk berlanjut ke arah barat ke kota-kota seperti San Francisco dan Seattle, di mana protes sore dan malam hari direncanakan. – Rappler.com

Peluang Pasar
Logo OFFICIAL TRUMP
Harga OFFICIAL TRUMP(TRUMP)
$4.93
$4.93$4.93
-0.16%
USD
Grafik Harga Live OFFICIAL TRUMP (TRUMP)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Harga Pi Network Menghadapi Tren Penurunan di Tengah Laporan yang Belum Terverifikasi

Harga Pi Network Menghadapi Tren Penurunan di Tengah Laporan yang Belum Terverifikasi

Pi Network mengalami penurunan harga yang berkelanjutan di tengah laporan yang belum dikonfirmasi tentang pembukaan token besar-besaran dan potensi rebound.
Bagikan
CoinLive2026/01/21 09:50
Noble meninggalkan Cosmos untuk layer 1 EVM mandiri

Noble meninggalkan Cosmos untuk layer 1 EVM mandiri

Postingan Noble meninggalkan Cosmos untuk layer 1 EVM mandiri muncul di BitcoinEthereumNews.com. Noble, sebuah appchain stablecoin yang memfasilitasi transfer aset dunia nyata
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/21 10:27
SEC mengkaji pencabutan moratorium untuk platform pinjaman online baru

SEC mengkaji pencabutan moratorium untuk platform pinjaman online baru

Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) mengatakan sedang mempelajari kemungkinan pencabutan moratorium pendaftaran platform pinjaman online baru. "The
Bagikan
Bworldonline2026/01/21 09:54